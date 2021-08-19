Страшная авария в Ле-Мане: 84 погибших. После неё Ф-1 и все гонки требовали запретить

11 июня 1955 года на легендарной трассе «Сарта» стартовала очередная гонка «24 часа Ле-Мана». В преддверии гонки болельщики предвкушали ожесточенную борьбу между тремя гигантами – «Феррари», «Мерседес» и «Ягуар». Однако в историю автоспорта этот заезд вошёл совсем по другой причине. На 35-м круге гонки «Мерседес» Пьера Левега, задев заднюю часть машины Лэнса Маклина, оторвался от земли и вылетел прямо за пределы трассы – в место, где находились зрители. В результате ужасной аварии в общей сложности погибло 84 человека. Это происшествие и по сей день является крупнейшей трагедией в истории автоспорта.

Ле-Ман-1955 должен был стать местом сражения между «Мерседесом», «Яугаром» и «Феррари»

В начале 1950-х боссами «Мерседеса» было принято решение о возрождении собственной гоночной программы. Ответственным за ренессанс некогда великой команды был назначен один из лучших автоспортивных менеджеров первой половины 20 века Альфред Нойбауэр. Возвращение «Мерседеса» в мир высоких скоростей состоялось в 1952 году – это был самый настоящий триумф. Разработанный в Штутгарте, «Мерседес» 300SL с первой попытки стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

В последующие два года немецкая команда пропускала легендарную гонку на выносливость. Зато в 1954-м «Мерседес» блестяще дебютировал в чемпионате Формула-1: за рулем болида W196 Хуан Мануэль Фанхио (перешёл в стан немецкой команды прямо по ходу сезона) взял свой второй титул в Ф-1.

Успешное начало «второй жизни» команды «Мерседес» делало немецкий коллектив одним из главных фаворитов гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года. Другим претендентом на победу являлся действующий триумфатор трассы «Сарта» – «Феррари». А также жаждущий реванша за прошлогоднее поражение победитель гонки 1953 года «Ягуар».

Как и любая другая серьезная команда, «Мерседес» должен был выйти на стартовое поле трассы «Сарта» тремя машинами. Особые надежды руководство «серебряных стрел» возлагало на экипаж Хуана Мануэля Фанхио и Стирлинга Мосса. Именно тандем аргентинца и британца должен был бороться за победу с «Ягуаром» и «Феррари».

Вторую пару пилотов «Мерседес» составили выступавшие за «серебряных стрел» в Ф-1 Карл Клинг и Андре Симон. А третий экипаж немецкой команды был отдан в распоряжении американца Джона Фитча и француза Пьера Левега (урожденный Буайен, фамилию Левег взял в память о дяде, выступавшем на заре автоспорта).

Мировая известность пришла к Левегу в 1952 году после героически проведенной гонки на трассе «Сарта»: более двадцати двух часов без перерыва Пьер единолично провел за рулем «Тальбо». Левег был близок к победе, опережая ближайшего преследователя в лице «Мерседеса» на четыре круга. Однако когда до конца гонки оставалось всего чуть больше часа, на машине француза не выдержала коробка передач. Победить Левегу в тот день не удалось, тем не менее, произвести впечатление у него получилось. В том числе благодаря своему «железному» пилотажу французский пилот получил место в «Мерседесе» на «24 часа Ле-Мана» 1955 года.

Манёвр Хоторна спровоцировал аварию. У Левега не было шанса уйти от столкновения

В соответствии с предстартовыми ожиданиями с самого начала гонки сражение за лидерство развернулось между тремя гигантами – «Феррари», «Ягуаром» и «Мерседесом». По истечении первого часа гонки пелотон возглавлял пилот «Скудерии» Эудженио Кастеллотти. Следом за итальянцем следовали Хоторн и Фанхио. После ошибки Кастеллотти на торможении пилотам «Ягуара» и «Мерседеса» удалось вырваться вперед. Оторвавшись от «Феррари», они устремились выяснять друг с другом отношения.

Спустя чуть более двух часов после старта гонки началась первая волна пит-стопов, которая привела к цепочке трагических событий. На стартовой прямой лидирующий Майк Хоторн обгонял на круг Лэнса Маклина из команды «Остин-Хили». Опередив кругового, пилот «Ягуара» неожиданно для себя получил приказ остановиться в боксах. Здесь нужно понимать, что пит-лейн 1955 года достаточно сильно отличался от того, что мы видим сегодня. В частности пит-лейн тогда не был огражден от трассы – соответственно, не было и полосы для замедления. Для того чтобы попасть в боксы, пилоты просто сворачивали со стартовой прямой в нужный им карман.

Именно поэтому Хоторну пришлось резко тормозить и смещаться вправо, как раз на траекторию Маклина. Тем самым Майк невольно подрезал пилота «Остин-Хили». Чтобы избежать столкновения с «Ягуаром», Маклин начал резко тормозить и несколько потерял контроль над машиной, из-за чего он сместился на обочину. Возвращаясь на асфальт, «Остин-Хили» Маклина вынесло на центр трассы – прямо на траекторию Пьера Левега. Скорость француза была около 250 км/ч – избежать столкновения было просто нереально. Правое переднее колесо «Мерседеса» Левега буквально наехало на машину Маклина, которая словно трамплин подняла «Мерседес» француза в воздух.

Далее началось самое ужасное: ударившись о земляную насыпь, которая отделяла трассу от зрителей, машина Левега отправилась прямо на переполненную трибуну. Пьер вылетел из машины ещё при первом ударе и скончался на месте. Прямо над головами зрителей «Мерседес» совершал безумное количество кульбитов, попутно разбрасывая множество обломков на гигантской скорости. Когда машина наконец окончательно приземлилась, взорвался задний топливный бак.

Фото: Fox Photos/Getty Images

Разлетающиеся раскаленные обломки увеличивали и без того гигантское количество жертв. Прибывшие на место аварии пожарные начали тушить горящий магниевый корпус водой, чем только усугубили ситуацию – ликвидировать пламя не удавалось на протяжении нескольких часов.

В результате страшной аварии погибло 84 человека и ещё как минимум 120 получили ранения. Катастрофа, произошедшая 11 июня 1955 года, является самой масштабной с истории автоспорта.

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В «Мерседесе» приняли решение сняться с гонки, «Ягуар» не хотел отдавать победу и продолжил борьбу

Несмотря на серьёзную аварию, дирекция гонки приняла решение продолжить заезд, мотивируя это тем, что покидающие автодром зрители создадут трафик для прибывающих карет скорой помощи.

В отличие от официальных лиц, сменщик Левега Джон Фитч не был настроен продолжать гонку. Осознавая масштабы трагедии, американский пилот призвал руководителя команды Альфреда Нойбауэра снять две оставшиеся машины с гонки. Нойбауэр поддержал предложение Фитча, но не обладал полномочиями для столь серьёзных действий. Поэтому ночью в Штутгарте экстренно было организовано собрание совета директоров «Мерседеса», по итогам которого было принято решение прекратить участие в гонке.

В 1:45 по местному времени Ноубауэр зазвал два серебристых экипажа в боксы, один из которых в это время лидировал. На этом гонка для немецкой команды была окончена. «Мерседес» также предложил сняться с гонки в память о жертвах аварии и «Ягуару», однако в стане британской команды эту идею не оценили и продолжили свой путь к победе.

Гонку «24 Ле-Мана» 1955 года в итоге выиграл «Ягуар» – Майк Хоторн и Айвор Буэб привели британский концерн к победе. Победа «Ягуара», безусловно, была омрачена как трагедией произошедшей во время гонки, так и празднованиями Хоторна после финиша. Фотографы запечатлели улыбающегося на подиуме Майка, попивающего при этом шампанское победителя.

Утром того же дня в кафедральном соборе Ле-Мана была проведена траурная месса и первые похороны жертв аварии.

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Трагедия 1955 года заставила «Мерседес» уйти из гонок

После столь ужасной аварии автоспортивная общественность как никогда задумалась о проблеме безопасности в гонках. Ведь главной причиной гигантского количества жертв на трассе «Сарта» была, прежде всего, устарелость автодрома. К 1955 году французская трасса практически не претерпела никаких изменений со времен проведения первой гонки «24 часа Ле-Мана» в 1923 году. При том, что за двадцать лет максимальная скорость гоночных машин выросла примерно на 170 км/ч. В какой-то момент возможности машин попросту переросли возможности автодромов. И когда пилоты уже могли разгоняться на прямых до 270 км/ч, зрителей от трассы по-прежнему отделяла только лишь земляная насыпь высотой один метр.

Многие стали сгоряча требовать, чтобы автоспорт вообще запретили как слишком опасное занятие! Но это всё-таки были эмоции. На практике же во многих странах был введён запрет на проведение автоспортивных соревнований – до тех пор, пока не будут устранены основные проблемы, касающиеся безопасности автодромов. Организаторы отменили Гран-при Франции, Германии, Испании и Швейцарии, из-за чего календарь Формулы-1 в сезоне-1955 сократился до всего семи этапов. Наиболее последовательны остались швейцарцы, которые сняли запрет на проведение гонок лишь в 2015 году.

Что касается автодрома «Сарта», то на французской трассе были проведены работы по повышению уровня безопасности, хоть и не очень масштабные. В частности была модернизирована стартовая пряма и пит-лейн – участок трассы, где и произошла злополучная авария.

Трагедия 1955 года также оставила свой след в истории команды «Мерседес». Страшное происшествие на трассе «Сарта» настолько потрясло руководство немецкого концерна, что боссами «серебряных стрел» было принято решение свернуть свою недавно возродившуюся гоночную программу. В следующий раз машина «Мерседес» выйдет на старт гонки «24 часа Ле-Мана» только лишь в 1997 году.

На некоторых пилотов события 11 июня также произвели неизгладимое впечатление. Хуан Мануэль Фанхио после 1955 года больше ни разу не принимал участие в легендарной гонке на выносливость. А Джон Фитч после завершения автоспортивной карьеры связал свою дальнейшую жизнь с работой по повышению безопасности дорожного движения. В частности именно он придумал так называемые «Барьеры Фитча» (наполненные песком ёмкости), которые и по сей день используются на автомагистралях.



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11 июня 1955 года оставило немалый след в истории автоспорта. Трагедия, произошедшая на трассе «Сарта», заставила общественность по-другому взглянуть на требования к безопасности автодромов. С тех пор в этом направлении была проделана немалая работа, для того чтобы столь ужасные события больше никогда не повторились.