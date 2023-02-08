Монструозный «Макларен» из видеоигры превратили в реальную машину. Мощь и цена потрясают

Путь суперкаров в видеоигры обычно начинается с премьеры реального автомобиля, который уже затем разработчики превращают в виртуальный для геймеров. Крайне редко одновременно показывают настоящую машину и её игровую версию, и почти никогда не случается так, что за дебютом модели, созданной исключительно для видеоигры, следует её реальное воплощение. Но именно этим и примечателен McLaren Solus GT — суперкар, который проделал путь с гоночных трасс Gran Turismo Sport на самые что ни на есть земные автодромы.

Проект Vision Gran Turismo в 2023 году отмечает своё десятилетие — в 2013 году разработчики сверхпопулярного симулятора Gran Turismo предложили автопроизводителям уникальную возможность создать для актуальной на тот момент игры Gran Turismo 6 свой собственный автомобиль. В Polyphony Digital дали карт-бланш на воплощение самых безумных дизайнерских и инженерных идей, поскольку в мире виртуальных гонок не действуют никакие технические регламенты и сертификационные требования, ограничивающие полёт фантазий при создании гоночных и дорожных автомобилей. Эксперимент, очевидно, удачный — проект продолжился и с выходом Gran Turismo Sport, и с релизом Gran Turismo 7, а свои виртуальные суперкары представили ведущие бренды.

Монструозный «Макларен» Фото: Gran Turismo, McLaren

Alpine, Aston Martin, Audi, BMW, Bugatti, Chevrolet, Daihatsu, Ferrari, Honda, Hyundai, Infiniti, IsoRivolta, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Pininfarina, Porsche, SRT, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen — за десятилетие в Vision Gran Turismo отметились самые разные марки. Некоторые подготовили несколько виртуальных суперкаров, а кто-то даже расщедрился на полноразмерные макеты своих игровых моделей. Но особняком среди всех создателей концепт-каров для Gran Turismo стоит марка McLaren.

Не самый крупный автопроизводитель среди прочих участников проекта, но единственный, кто превратил свою игровую модель в лимитированный суперкар для самых обеспеченных поклонников бренда. И в 2022 году представил McLaren Solus GT, который стал воплощённым в металле (а если уж совсем точно, то в углепластике) виртуальным суперкаром McLaren Ultimate Vision Gran Turismo 2017 года, созданным дизайн-директором британской марки Робом Мелвиллом для игры Gran Turismo Sport.



У модели были все шансы остаться одним из многочисленных дизайнерских упражнений для видеоигры, но что-то пошло не так. Сначала заводское подразделение McLaren Special Operations (MSO), которое специализируется на персонализации автомобилей марки и создании эксклюзивных суперкаров, специально для рынка США в 2020 году сделало 16 суперкаров McLaren Sabre, объединившего черты реального McLaren Senna и виртуального McLaren Ultimate Vision Gran Turismo. Оснащённый 835-сильным турбомотором V8 лимитированный Sabre оказался способен разогнаться до 351 км/ч и стал самым быстрым двухместным McLaren в истории. Уже этого хватило бы, чтобы отдать дань уважения Ultimate Vision Gran Turismo. Но в компании пошли дальше…

McLaren Sabre Фото: Gran Turismo, McLaren

Летом 2022 года британский бренд внезапно для всех анонсировал McLaren Solus GT — одноместный трековый суперкар, который своим внешним видом чётко давал понять, какой концепт-кар был взят за основу. А потом и сама компания подтвердила — мол, да, мы решили превратить свой виртуальный McLaren Ultimate Vision Gran Turismo в настоящую машину. И нашлось достаточно клиентов, способных профинансировать проект, чтобы за пять лет суперкар из игровой вселенной перебрался в реальный мир.

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo Фото: Gran Turismo, McLaren

Созданный при участии Кадзунори Ямаути Ultimate Vision Gran Turismo отличался агрессивным дизайном кузова, который был спроектирован так, чтобы своими формами, без дополнительных аэродинамических деталей, генерировать прижимную силу. Хотя, конечно, подвижные аэродинамические элементы тоже предусмотрены. Полноприводный суперкар получил 1150-сильную гибридную силовую установку — задние колёса в движение приводит фирменный четырёхлитровый бензиновый турбомотор, а каждое из передних колёс получило индивидуальный электромотор. В итоге при массе в тонну (естественно, концепт-кар целиком сделан из углепластика, ведь именно McLaren впервые применил этот материал в Формуле-1) практически удалось достичь соотношения мощности и массы 1 л.с. на 1 кг.

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo Фото: Gran Turismo, McLaren

Для максимальной точности пилотажа на гоночной трассе предусмотрели прозрачный фонарь кокпита, а гонщика разместили в необычной полулежачей позе подобно мотоциклисту для пущего удобства и улучшения обзорности. В распоряжении водителя — только мультифункциональный руль и виртуальная панель приборов, данные с которой проецируются прямо на лобовое стекло. В общем, идеальный инструмент для любителей быстро и точно ездить по гоночной трассе.

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo Фото: Gran Turismo, McLaren

Но реальный Solus GT не столь радикален, как Ultimate Vision Gran Turismo. И пусть машину создавали исключительно как автомобиль для трек-дней, которую не надо ни сертифицировать для дорог общего пользования, ни омологировать для какого-то из чемпионатов, слишком сильно экспериментировать компания не стала. Как и свой прототип, суперкар сделан целиком из углепластика — карбоновый монокок сочетается с карбоновыми же кузовными панелями — и тщательно проработан с точки зрения аэродинамики. Цифровые методики вычислительной гидродинамики и традиционная продувка в аэродинамической трубе позволили создать такие очертания, которые генерируют прижимную силу, превышающую массу автомобиля.

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo Фото: Gran Turismo, McLaren

Аэродинамические обтекатели колёс, массивный сплиттер спереди и монструозное антикрыло сзади способны обеспечить 1200 килограммов прижимной силы при том, что весит машина менее тонны. Чистоту линий кузова и эффективность аэродинамики не нарушают разъёмы дверей, поскольку доступ в одноместный салон, подобно самолёту, открывает сдвигающийся фонарь кабины. Кокпит — воплощение лаконичности. Ложемент кресла отливается под конкретного клиента и жёстко закреплён, а оптимальной посадки помогают достичь регулируемые рулевая колонка и педальный узел. Все элементы управления вынесены на руль со встроенной панелью приборов, а в защитную дугу над головой пилота интегрирован экран, на который выводится изображение с камеры заднего вида.

McLaren Solus GT Фото: Gran Turismo, McLaren

Под футуристичным кузовом скрыты весьма передовые технические решения, хотя и не столь продвинутые, как у прототипа из Gran Turismo. Трековый суперкар получил настраиваемую формульную подвеску с торсионами и толкающими рычагами, укрытыми карбоновыми обтекателями — не только ради улучшения аэродинамики, но и для оптимизации потоков воздуха в расположенные по бортам (и над кабиной тоже) воздухозаборники для охлаждения агрегатов.

McLaren Solus GT Фото: Gran Turismo, McLaren

McLaren Solus GT лишён гибридной силовой установки — в движение машину приводит 5,2-литровый атмосферный V10, интегрированный в силовую структуру суперкара. В компании заявляют, что силовой агрегат был спроектирован специально для суперкара, хотя на самом деле это доработанный победоносный двигатель Judd от лемановских прототипов. Мотор мощностью 840 л.с. и 650 Нм крутящего момента имеет максимальные обороты 10 000 об/мин, что позволит и владельцу, и тем, кто окажется в момент заездов на трассе, насладиться выдающимся звуком двигателя. Сочетается силовой агрегат с семиступенчатой секвентальной коробкой передач с углепластиковым сцеплением. Элементы трансмиссии сделаны из магния и титана (эти же материалы используются, кстати, и в подвеске), а тормоза — карбоновые, с регулировкой баланса прямо из кокпита. 18-дюймовые колёса имеют два варианта покрышек — слики для сухой трассы и шины с протектором для использования на влажном покрытии.

Сдвигаемый фонарь кабины McLaren Solus GT Фото: Gran Turismo, McLaren

Впрочем, не факт, что кто-то из владельцев суперкара решится ездить на нём в дождь. И дело даже не в том, что с места до 100 км/ч модель McLaren разгоняется за 2,5 секунды и способна развивать более 320 км/ч максимальной скорости. Скорее, ограничителем для обладателя уникальной модели будут статус и цена автомобиля — тираж Solus GT составляет всего 25 экземпляров по цене от £ 3 млн каждый. А ведь цену можно и ещё увеличить, если обратиться к специалистам MSO для персонального оформления своего автомобиля.

McLaren Solus GT — вид сверху Фото: Gran Turismo, McLaren

Но даже если что-то пойдёт не так, то ценный клиент британской компании пострадать не должен. McLaren заверяет, что автомобиль создан в соответствии со стандартами безопасности Международной автомобильной федерации ФИА, предъявляемыми к болидам Формулы-1 и спортпрототипам класса LMP1. Кроме того, для поездки за рулём суперкара обязателен полный комплект омологированной ФИА гоночной экипировки (комбинезон, ботинки, перчатки), шлем с системой HANS и встроенными наушниками. Последние необходимы для связи со специалистами McLaren — владельцев Solus GT во время их выездов на трек-дни будет сопровождать бригада технических специалистов и гоночных наставников, которые помогут безопасно раскрыть весь потенциал машины. И всё необходимое обмундирование (а также специальный контейнер для транспортировки суперкара с трассы на трассу) входит в комплект Solus GT.

Генеральный директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс творчество своих подопечных называет исключительно воплощением грандиозного опыта компании. Этот «разработанный без каких-либо ограничений сертификационных требований или гоночного регламента гиперкар, созданный изначально для виртуальных гонок», призван дать возможность своим владельцам почувствовать на себе всё, что испытывают пилоты Формулы-1. Так это или нет, пока неизвестно, потому что хотя весь тираж McLaren Solus GT и был распродан ещё до официальной премьеры, но покупатели свои суперкары получить должны не раньше лета 2023 года.