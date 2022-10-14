Двукратному чемпиону Ф-1 посвятили спорткар — он же взял и кинул команду. А что за машина?

Из десяти представленных в Формуле-1 команд более половины в той или иной степени связаны с автопроизводителями, но среди принадлежащих непосредственно автомобильным брендам спортивным коллективам особняком стоит «Альпин». Французская марка, участвуя в главной гоночной серии планеты, не имеет в своей линейке подходящего по статусу спорткара! Впрочем, к Гран-при Японии компания подготовила «чемпионскую» модификацию купе Alpine A110 R Fernando Alonso Edition, которая призвана хоть как-то заполнить зияющую брешь в модельной гамме.

С момента возрождения марки «Альпин» после полувекового перерыва легендарная компания из Дьеппа выпускала только одну модель — купе Alpine A110, которое и своим именем, и своим дизайном отсылало к культовому Alpine A110 эпохи 60-х годов. Легкий спорткар на агрегатах «Рено», выпускавшийся с 1961 по 1977 год, блистал в классическом ралли даже на уровне чемпионата мира WRC и стал одним из символов французского автомобилестроения. Культовое купе вернулось на рынок в 2017 году и сохранило все характерные черты — узлы и агрегаты «Рено», низкую массу и отточенные ездовые характеристики.

Фото: Alpine

Двухдверка оснащена 1,8-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Мощность не самая выдающаяся — 252 л.с. — но для среднемоторного заднеприводного спорткара этого оказалось достаточно, чтобы влюбить в себя десятки тысяч поклонников отточенной управляемости и чистого удовольствия от вождения.

Фото: Alpine

До 2021 года Alpine A110 выпускался в неизменном виде, не считая различных спецверсий, которые отличались исключительно декором кузова и салона. В прошлом году пришло время для планового обновления модели. Купе практически не поменялось внешне и технически, но обрело несколько модификаций: базовая 252-сильная A110, экстремальная A110 S с более мощным 300-сильным мотором, доработанной подвеской, развитым аэродинамическим обвесом и спортивным декором салона, а между ними втиснулась версия A110 GT, в которой 300-сильный мотор и усиленные тормоза уживаются с комфортными настройками подвески и более роскошной отделкой салона.

Согласитесь, что на фоне 535-сильного купе Aston Martin Vantage F1 Edition, 540-сильного седана Alfa Romeo Giulia GTA, не говоря уже о более чем 1000-сильном гиперкаре Mercedes-AMG One, показатели единственной модели Alpine выглядят весьма бледно? Похоже, в компании тоже это поняли и в канун Гран-при Японии 2022 года представили модификацию R (от слова Radical) — самый быстрый и самый экстремальный вариант Alpine A110.

Фото: Alpine

Правда, с технической точки зрения у R нет ровно никаких отличий от S и GT версий, не считая новой выхлопной системы с более агрессивным звучанием. Всё тот же 300-сильный турбмотор в сочетании с «роботом», но динамические характеристики новинки все-таки улучшились. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость выросла до 285 км/ч, что сделало Alpine A110 R самым динамичным и быстрым автомобилем в линейке. С учетом изменений в динамике доработали и тормоза. Появились механизмы Brembo с 320-мм композитными дисками, а система охлаждения была улучшена на 20% в сравнении с A110 S.

Фото: Alpine

Естественно, не могло обойтись и без улучшения управляемости. Спорткар оснастили регулируемыми амортизаторами — изначально уменьшенный на 10 мм дорожный просвет дополнительно можно сократить ещё на столько же. Пружины стали на 10% жёстче, а жёсткость стабилизаторов поперечной устойчивости была увеличена на 10% спереди и на 25% сзади относительно S-версии.

Но все эти нюансы известны только фанатам Alpine да владельцам A110 R, а вот опознать спецверсию в потоке сможет каждый. За это надо поблагодарить новый аэродинамический обвес, созданный с учётом полученного маркой в Формуле-1 опыта и технологий, которые используются для оптимизации аэродинамики гоночных болидов. У нового купе обновлён передний бампер, изменены пороги, а диффузор в заднем бампере стал больше и поменял форму. У автомобиля появились дополнительные накладки на днище и даже миниатюрные спойлеры на рычагах задней подвески. В сочетании с антикрылом, которое заимствовано у A110 S, но установлено чуть иначе, аэродинамическое сопротивление новинки снизилось на 5% при одновременном увеличении прижимной силы на 29 кг.

Фото: Alpine

Вместе с этим удалось на 34 кг снизить массу автомобиля. Добиться этого помогло более широкое, чем в базовом Alpine A110, использование углепластика. Помогать в создании карбоновых элементов заводским специалистам помогала компания-поставщик углеволокна Carl Composite. Новый капот с дополнительными воздухозаборниками весит на 2,9 кг меньше, ещё 12,5 кг удалось скинуть за счёт новых карбоновых дисков от Duqueine (машина получила полуслики Michelin Pilot Sport Cup 2, которые позволяют на гоночной трассе отыграть полсекунды с километра у Alpine A110 S), несколько килограммов позволил сэкономить отказ от заднего стекла в пользу лёгкой углепластиковой панели с воздуховодами, а ещё 5 кг удалось снять за счёт оснащённых шеститочечными ремнями безопасности карбоновых кресел Sabelt Track в салоне.

Интерьер отделан микрофиброй в сочетании с углепластиком, а отдельные акценты — алые петли вместо ручек дверей и синие вставки на дверях — отдают дань уважения ливрее гоночного болида Ф-1 Alpine A522. Более того, фирменным цветом для нового спорткара был выбран матово-синий оттенок Racing Matte Blue, который является основным для формульной машины французского коллектива. В оснащение спорткара включён фирменный комплекс телеметрии Alpine Telemetrics, а особый статус модели подчёркивает эксклюзивная плашка на центральной консоли.

Фото: Alpine

Ну а для тех, кому этого мало, предложена ещё более уникальная версия Fernando Alonso Edition, созданная «Альпин» в честь двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Уж если так сложилось, что A110 R дебютировала в год выступлений испанца в чемпионате мира за французский коллектив, то было бы неразумно не использовать маркетинговый потенциал такого звёздного пилота.

Фото: Alpine

«Чемпионское» купе отличается особым декором кузова. Углепластиковый у базового купе капот в варианте Fernando Alonso Edition окрашен сочетанием цветов Racing Matte Blue и Deep Black, чёрными также сделаны элементы в задней части кузова, включая стойки антикрыла, а вот тормозные суппорты выкрашены оранжевым — в фирменный цвет испанского гонщика. К отличительным чертам модели можно отнести сине-оранжево-жëлтый флаг на задней стойке кузова, заменивший французский триколор, серую полосу по ободу колесных дисков и нанесённый на кузов автограф пилота.

Фото: Alpine

В салоне в глаза бросаются оранжевые акценты и те же сине-оранжево-жëлтые элементы вместо сине-бело-красных вставок, вышитые на сиденьях логотипы Фернандо Алонсо, обозначение спецверсии на цифровой панели приборов и вышитый на солнцезащитном козырьке со стороны водителя девиз «Путей, ведущих к вершине, всегда больше одного».

Фото: Alpine

Куда более интересна памятная табличка на центральной консоли. Поскольку тираж Alpine A110 R Fernando Alonso Edition ограничен 32 автомобилями, каждая машина посвящена одной из побед испанца в Формуле-1 — на шильдике указано название трассы и год, когда двукратный чемпион выиграл на ней гонку, а также выгравирован порядковый номер конкретного автомобиля в рамках лимитированной серии. Кроме того, каждый обладатель уникального спорткара получит полноразмерную реплику гоночного шлема Фернандо Алонсо с автографом пилота.

Фото: Alpine

Интересно, что с технической точки зрения изменений у Fernando Alonso Edition относительно Alpine A110 R как бы и нет, но в то же время как бы они и есть. «Железо» не поменялось, а вот настройки подвески были изменены. Компания заявляет, что Фернандо Алонсо лично тестировал прототип спорткара на домашней для себя трассе в Барселоне по окончании зимних предсезонных тестов Формулы-1 — подобранные двукратным обладателем титула в чемпионате мира установки и легли в основу настроек для нового Alpine A110 R Fernando Alonso Edition.

Фото: Alpine

В продаже Alpine A110 R и Alpine A110 R Fernando Alonso Edition появятся только в 2023 году, но заказать обе модели можно уже сейчас. Базовое купе обойдётся минимум в € 105 тысяч (в полтора раза дороже, чем Alpine A110 S), а вот «чемпионская» модификация Fernando Alonso Edition ещё дороже — € 148 тысяч!



Сумма внушительная, но явно меньше, чем потребует «Астон Мартин» за свой вариант спорткара имени Фернандо Алонсо. А в том, что такая версия появится, нет никаких сомнений: вряд ли британский автопроизводитель упустит возможность монетизировать имя своего будущего звездного пилота. Вы ведь в курсе, что, пока в «Альпин» готовились посвятить испанцу специальную версию машины, он, вопреки собственным обещаниям, подписал контракт с конкурентами? Вот и получилась странная ситуация, что 32 владельца Alpine A110 R Fernando Alonso Edition получат свои автомобили в тот момент, когда Алонсо уже не будет иметь отношения к марке, а в самой «Альпин» будут надеяться, чтобы число побед Фернандо так и осталось неизменным.