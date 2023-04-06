«Просто ампутирую ногу». Гонщик обрекает себя на инвалидность ради шанса попасть в Ф-1

В страшной аварии на этапе Формулы-2 в Спа в 2019 году юниор «Рено» Антуан Юбер лишился жизни, а второй участник инцидента американец Хуан Мануэль Корреа заработал серьёзнейшие травмы правой ноги, которую чудом не ампутировали. В сезоне-2021 Корреа, перенёсший порядка 25 операций, вернулся в гонки, а в 2023-м снова выступает в Формуле-2. Результаты по итогам трёх этапов не слишком впечатляют: на счету пилота два очка и 17-е место в общем зачёте. Однако после прочтения выдержек из интервью издания Autoweek с Корреа вы наверняка взглянете на него по-другому. По сути человек жертвует своим здоровьем ради мечты.

О постоянной боли и состоянии правой ноги:

«У меня по-прежнему порваны связки, а основное повреждение сейчас — правая лодыжка. По сути это даже не лодыжка: это просто собранные вместе кости без сухожилий, которые уничтожены. Когда я говорю с вами, у меня боль где-то по шкале 3 из 10. Для меня это минимальный возможный уровень. Но иногда я перебарщиваю с нагрузками, и тогда боль доходит до уровня 8 или 9 из 10 — вот тогда это становится проблемой».

Пилот добавил, что каждый день может ходить не более двух километров. ФИА даже сделала для него исключение, когда недавно ввела запрет на изучение трасс чемпионата на велосипедах и скутерах. «Если я пройду по треку целиком, то потом у меня будут очень сильные боли три или четыре дня», — объяснил Корреа.

«Если честно, врачи никогда не думали, что я настолько восстановлюсь. Это может прозвучать грустно, но если говорить о прогнозах, то это скорее обратный отсчёт того, как долго продержится моя лодыжка и как долго я смогу выдерживать боль: она будет только усиливаться. Когда у вас такой артрит, в моём возрасте, он будет только ухудшаться, особенно когда вы так активны, как я. Посмотрим, насколько всё будет плохо и как быстро».

ФИА разрешила Корреа и дальше осматривать трассы на скутере или самокате Фото: Lars Baron/Getty Images

О серьёзнейшей угрозе ампутации:

«Первый вариант — сращивание лодыжки, что рекомендуется людям моего возраста, потому что оно останавливает боль. Это мешает подвижности, но, когда вы молоды и активны, это лучший вариант, так как вы снова сможете ходить без боли и прочего. Однако тогда подвижность лодыжки будет низкой, а она нужна мне для работы с педалью газа.

Второй вариант — ампутировать ногу, что тоже не вариант, если хочешь гоняться. Третий вариант — замена лодыжки. По сути, врачи отрезают оба конца кости и вставляют искусственную металлическую лодыжку. Но это обычно делается только для очень пожилых людей, так как такая лодыжка выдерживает не слишком долго — несколько лет, ну, может, 15. А если мы говорим о таком молодом и активном человеке, как я, то пройдёт менее 10 лет, прежде чем она сломается. И вы не можете потом просто взять и заменить лодыжку на новую, ведь для этого снова потребуется отрезать часть кости — в общем, это сложно».

Правая нога Хуана Мануэля Корреа вскоре после аварии Фото: из личного архива

«Так что сейчас передо мной оказывается дилемма. Видимо, я должен продержаться как можно дольше, прежде чем мне поставят искусственную лодыжку, когда боль станет слишком серьёзной. Надеюсь, эта лодыжка выдержит достаточно долго, чтобы с ней я выступал до конца карьеры. Ну а затем либо в медицине придумают что-то новое, либо я просто ампутирую ногу.

Конечно, говорить о таком немного сумасшедше, но мне приходилось думать об этом всё время последние три года. Сейчас я в каком-то смысле взял время взаймы. Мне всё равно, придётся ли ампутировать ногу через 10 лет, когда закончу с гонками. Я не хочу делать это сейчас, так как мне нужно выступать. Но на данном этапе я прошёл через столько всего, что спокойно переживу этот момент, когда дойду до него».

Хуан Мануэль Корреа после очередной операции Фото: из личного архива

О мечте попасть в Формулу-1:

«Когда я вернулся, то в какие-то моменты допускал ошибку, глядя на карьеры других людей и думая: «Я слишком стар, чтобы идти в Формулу-1». Мне нужно начать искать другие варианты». Я всегда был реалистом. Теперь я немного больше убеждён, что это всё-таки возможно. Я чувствую, что в моем случае с тем, через что я прошёл, возраст действительно не имеет никакого значения. Речь пойдёт больше о результатах, которых я могу добиться в Формуле-2.

Я проведу в Ф-2 как минимум этот и следующие годы. Конечно, найти бюджет не так легко, но таков мой план. И, с учётом моих выступлений и ощущения от машины, я считаю, что потенциально могу побороться за титул в следующем году. Нынешний сезон — это закладывание базы. Ну а если в следующем я внезапно окажусь среди претендентов на чемпионство, то смогу получить суперлицензию — и тогда дверь в Формулу-1 может открыться».