Острейший спринт Ф-1: пилоты «Ред Булл» под дождём выпихивали друг друга с трассы!

Гонщик «Хааса» вмешался в борьбу претендентов на титул, а затем отыгрался за счёт рискованного пит-стопа!

Гран-при Австрии стал вторым в текущем сезоне этапом, который проходит с субботним спринтом. И на фоне двух уверенных побед Ферстаппена в квалификациях сомневающихся в лёгком успехе голландца в короткой гонке осталось исчезающе мало. Однако в дело вмешалась погода — за несколько минут до старта спринта над «Ред Булл Рингом» пошёл дождь…

Бодания «быков»

Когда огни светофора погасли, чудеса реакции проявил Серхио Перес — в первом повороте он сумел опередить Ферстаппена и возглавил гонку. Однако в третьем и четвёртом поворотах Макс пошёл в контратаку, выдавил напарника за пределы трассы и вернул себе первое место. А вот Чеко пропустил Нико Хюлькенберга и откатился на третье.

Оба пилота остались недовольны друг другом и жаловались по радио команде. «Что с ним не так?» — спросил Чеко у инженера, тогда как Макс посчитал, что его выдавили в первом повороте.

Перес лидирует после первого поворота Фото: Dan Istitene/Getty Images

Тем временем Ландо Норрис замешкался позади гонщиков «Ред Булл» в третьем повороте и провалился в конец первой десятки. На четвёртое и пятое места вышли Сайнс и Стролл, Алонсо остался шестым, а Албон опередил сразу четырёх соперников и с 11-й позиции прорвался на седьмую.

В глубине пелотона наиболее активны были гонщики «Мерседеса», провалившиеся в утренней квалификации. Расселл отыграл три позиции и шёл 12-м, а Хэмилтон расположился аккурат позади напарника на 13-м месте. В то же время Шарлю Леклеру отыграть что-то в ранней фазе заезда не удалось: монегаск остался заперт позади Окона на девятой позиции, а позже пропустил Норриса и откатился на десятую строчку.

Халк сыграл на Макса

Хюлькенберг держался на второй позиции вплоть до середины дистанции, но на 12-м круге всё же сдался под натиском Переса. Чеко вернул себе вторую позицию, однако отставание от Ферстаппена к этому моменту достигло десяти секунд — никаких шансов побороться с Максом за победу уже не было.

Халк же продолжил терять позиции — траектория стремительно подсыхала, и «Хаас» начинал всё больше терять относительно соперников. На 13-м круге немец пропустил на третье место Карлоса Сайнса, к 16-му уступил Лэнсу Строллу, а в конце 17-го свернул в боксы за сликами.

Хюлькенберг не позволил Пересу побороться с Максом Фото: Lars Baron/Getty Images

Первым на шины для сухого асфальта перешёл Джордж Расселл — он тут же поставил рекорд гонки, проехав круг на две секунды быстрее Ферстаппена. Его примеру последовали и другие пилоты, шедшие позади, а вот из числа лидеров за свежими шинами поехал лишь Хюлькенберг.

Нико сумел-таки вернуться в топ-8, опередив Гасли, на последних кругах Хюлькенберг опередил Норриса и Окона и в итоге вернулся на шестую позицию — аккурат позади пилотов «Астон Мартин», которые атаковали немца перед остановкой в боксах. Расселл в итоге дотянулся до восьмого места, а вот остальным переход на слики никакой выгоды не принёс.

Отрыв Макса — 70 очков

Ферстаппен же к финишу оторвался от Переса на 20 секунд и без видимых проблем выиграл гонку на «промежуточных» шинах — за счёт этого разрыв между Максом и Чеко в общем зачёте достиг 70 очков. Третье место осталось за Сайнсом, а Стролл отстоял четвёртую позицию под прессингом Алонсо. Фернандо теперь уступает в чемпионате 82 очка.

Главное событие уикенда — непосредственно Гран-при Австрии — стартует в воскресенье, 2 июля, в 16:00 по московскому времени.