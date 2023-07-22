«Несколько непечатных слов я произнёс». Россиянин финишировал третьим в Ф-3 — а мог и выше

Российский гонщик Никита Бедрин впервые в карьере поднялся на подиум на этапе Формулы-3. Для гонщика, который становился лучшим дебютантом в итальянской и немецкой Ф-4, это большой прорыв — он впервые блеснул на таком уровне, да ещё и на глазах команд Формулы-1.

По горячим следам этого успеха мы связались с менеджером пилота Петром Алёшиным, чтобы выяснить подробности прошедшего заезда.

Третье место Никиты Бедрина на «Хунгароринге»



На седьмом этапе сезона Ф-3, который проходит в эти выходные в Венгрии, Бедрин занял в квалификации 11-е место и, согласно правилу реверсивной решётки, стартовал в субботнем спринте вторым.



На старте короткой гонки Никита и вовсе прорвался в лидеры и половину гонки удерживал позади Габриэле Мини, однако всё же пропустил итальянца на DRS-прямой и откатился на вторую строчку. Ближе к финишу на трассе заглох Себастьян Монтойя (сын победителя Гран-при Монако и «500 миль Индианаполиса» Хуана Пабло Монтойи), и на трассу выехал автомобиль безопасности.



К моменту рестарта шины на машине Бедрина окончательно «ушли», поэтому на последних кругах россиянин уступил также лидеру чемпионата Габриэлю Бортолето, но смог удержать третью позицию.

— Пётр, расскажите, как прошла гонка, какие сложности возникли на дистанции.

— В начале всё пошло по благоприятному плану. Задача максимум была проехать Мини в первой после старта связке и постараться уехать от него на двух-трёх кругах. В общем и целом всё получилось — тут Никита молодец. Но резина «уходила» у нас немножко быстрее, чем хотелось бы, что и предопределило исход.

Не повезло немножко с сейфти-каром из-за Монтойи — был бы виртуальный, и у Бортолето не было шансов достать нас. Но Бортолето под конец был самой быстрой машиной на трассе, «вёз» очень много, а у нас шины «закончились» практически совсем.

Бортолето обходит Бедрина на финальном круге Фото: FIA Formula 3

— В этой борьбе с Бортолето Никите удалось сделать максимум? Или можно было отбороться в финальных поворотах иначе?

— Задача была доехать, не убраться и не «сложиться» вместе с Бортолето. Ситуация получилась сложная, двоякая. Резина у нас действительно «уходила» быстрее. Но мы были к этому готовы, и если бы не сейфти-кар, ситуация была бы под контролем.

— Если честно, какие у вас эмоции были, когда увидели, что выезжает автомобиль безопасности? Второе место ведь гарантировано было…

— Несколько непечатных слов я произнёс, не без этого. В Формуле-3 часто выезжает сейфти-кар, мы готовились к разным сценариям, в том числе к ситуации, когда он появляется, а мы лидируем. Главный фактор — расход резины. Мы серьёзно готовились — это большая работа и со стороны команды, и со стороны пилота.

Габриэле Мини и Никита Бедрин Фото: FIA Formula 3

— В этом году, кажется, что повышенный расход резины — это общая проблема всей команды «Йенцер». Это действительно слабая сторона команды?

— Здесь всего понемножку, и я бы не стал перекладывать всё на команду. Думаю, дело в том, что Никита Бедрин, Тейлор Барнард и Алекс Гарсия — это три неопытных пилота, которые едут только первый год. Может быть, и команде не хватает опыта, недоработки в плане работы именно с шинами «Пирелли». Не секрет, что команды побогаче по ходу сезона проводят много шинных тестов на старой машине GP3 — и это, конечно, помогает.

Здесь всего понемножку, но в общем и целом понятно, что первый год в Формуле-3 после Формулы-4 в 17 лет будет экстремально сложным для Никиты. Самое главное, что у нас есть прогресс, мы растём шаг за шагом.

— То есть можно сказать, что нынешний сезон в целом соответствует вашим ожиданиям?

— Я бы сказал, что в какой-то части сезон даже превосходит ожидания! Когда я разговаривал со спонсорами и командой, я их предупреждал, что в этом году с точки зрения результатов мы идём на существенный риск. Просто по возрасту и ментально — это очень большой шаг для пилота. Но мы работаем, учимся.

Никита Бедрин преследует Габриэле Мини Фото: FIA Formula 3

— Насколько важен тот момент, что удалось в квалификации и первой гонке в Венгрии опередить во внутрикомандной борьбе Тейлора Барнарда?

— Лично для меня очень позитивно то, что Бедрин впервые оказался на этой трассе — и первый же его круг в тренировке оказался очень хорошим. Это говорит об очень многом, это прежде всего хорошая работа головы — мгновенный, очень быстрый «вкат».

В таких условиях у тебя есть только круг выезда из боксов, один прогревочный — и дальше уже быстрый круг, а ты на этой трассе не был никогда. И лично для меня это был важный показатель, я понял, что квалификацию мы можем проехать очень хорошо.

Квалификация тоже была экстремально сложная для Никиты — мало того, что незнакомая трасса, так ещё и погода менялась — асфальт подсыхал. При этом у ребят с опытом, которые уже четвёртый год, учитывая FRECA, едут на этой трассе, был огромный перевес.

— В квалификациях мы в целом видим прогресс. Например, в Австрии была бы очень высокая стартовая позиция, если бы не лимиты трассы.

— Да, в Австрии было очень обидно, потому что, как потом показал стоп-кадр видео, заступ за линию на самом деле был меньше сантиметра! Не буду спорить с судьями, но было достаточно обидно.

В любом случае мы видим прогресс. И то, что эти неприятности, мелкие огрехи и заступы миллиметровые валятся на новичка, это тоже нормально. У более опытных пилотов вероятность таких ошибок меньше. Так или иначе, мы видим потенциал, видим прогресс и будем работать дальше.

— Чего ждёте от воскресной гонки? Неплохая стартовая позиция, но шинам будет ещё тяжелее…

— Мы будем стартовать на уже прикатанных шинах, и задача на завтра — учиться сохранять резину и беречь её в условиях «грязного воздуха» в трафике. Такая своего рода учебная гонка, но также стоит задача по возможности заработать очки, как пойдёт.

Старт спринтерской гонки в Венгрии Фото: FIA Formula 3

— Чего болельщикам ждать от Никиты во второй половине сезона? Чего лично вы от него ждёте, что посчитаете успешным результатом?

— Просто более уверенное попадание в очковую зону, более частые попадания в топ-12 квалификации. В автоспорте никогда не приходится рассчитывать на какие-то чудеса, но при всём гигантском уважении к команде и той работе, которую они сделали и делают, всё-таки инженерно мы немного отстаём и от «Трайдента», и от «Премы». Это нормально, мы работаем, и вот, например, с резиной завтра мы пойдём немного в ином направлении. Посмотрим, что это принесёт.

Этот сезон во многом притирочно-обкаточно-раскаточный. Очень многому очень быстро нужно учиться, но мы стараемся.

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В воскресенье, 23 июля, Никите Бедрину предстоит основная гонка уикенда — она стартует в 9:25 по московскому времени. Этот заезд россиянин начнёт с 11-й позиции.