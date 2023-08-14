Между тем переговоры о новом контракте монегаска с Маранелло ещё даже не начались.

Какие у Леклера варианты, кроме «Феррари»? Да ему никуда не деться от «Скудерии»!

На прошлой неделе Шарль Леклер признался, что переговоры о его новом контракте с «Феррари» ещё не начались. «Я знаю, чего хочу, но понятия не имею, чего от меня хочет команда», — сказал монегаск в интервью итальянской газете Corriere dello Sport и тем самым опроверг появившуюся ранее информацию об уже подписанном пятилетнем соглашении.

В том же разговоре с Corriere dello Sport Леклер отдельно подчеркнул, что намерен оставаться со «Скудерией», да и сама «Феррари», судя по всему, в обозримом будущем рассчитывает на Шарля. Текущий контракт монегаска с Маранелло действует до конца 2024 года, а это значит, что у сторон есть ещё как минимум год, чтобы договориться о продлении.

Так стоит ли Леклеру торопиться с новым соглашением или имеет смысл присмотреться к другим командам? Какие вообще у Шарля есть варианты, кроме «Феррари»?

«Ред Булл»? Не в ближайший год…

В данный момент лучшая машина пелотона у «Ред Булл», и многие в паддоке мечтают увидеть в роли напарника Макса Ферстаппена кого-то более боеспособного, чем Серхио Перес. Контракт Чеко истекает как раз в конце всё того же 2024-го, но вряд ли австрийцы пойдут на то, чтобы радикально менять баланс в команде и приглашать в пару к Ферстаппену ещё одного пилота с амбициями лидера.

В 2026-м «Ред Булл» станет заводской командой «Форда», а потому логично предположить, что новый контракт второго номера будет однолетним — чтобы оценить пилота, прежде чем тот наденет комбинезон с голубым овалом. Вероятнее всего, этим пилотом будет Серхио Перес, которого переподпишут на год, Даниэль Риккардо или Нико Хюлькенберг. Все трое доказали, что могут ездить быстро, но не убедили в своей надёжности.

«Мерседес»? Только после Льюиса…

В качестве заводской команды «Мерседес» вернулся в Ф-1 в 2010 году — и за прошедшие 13 лет состав пилотов менялся только три раза. В 2013-м Шумахера сменил Хэмилтон, в 2017-м на смену неожиданно ушедшему Росбергу пришёл Боттас, который, в свою очередь, в 2022-м уступил место Расселлу. И следующие перемены произойдут лишь после того, как из команды уйдёт Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер Фото: Dan Mullan/Getty Images

Контракт Льюиса истекает в конце текущего года, но экс-чемпион, по его словам, вот-вот подпишет с «Мерседесом» новый. Нельзя исключать, что Хэмилтон согласится лишь на один сезон, чтобы в 2024-м уйти из команды и освободить место, но пока британец не демонстрировал таких намерений, а, по слухам, недавно отказал «Феррари».

«Макларен»? А зачем?..

В последних перед летним перерывом гонках неожиданно здорово смотрелся «Макларен», и если машины из Уокинга быстрее «Феррари», то у Леклера там будет больше шансов? Далеко не факт. Во-первых, шасси «Макларена» непростое в управлении — даже Ландо Норрис признался, что пилотировать неудобно, приходится выбирать под машину определённые траектории.

Во-вторых, совсем не обязательно, что к концу сезона «Феррари» всё ещё будет позади «Макларена». Даже после обновлений темп MCL60 сильно зависит от окружающих условий, в то время как инженеры из Маранелло своих последних новинок ещё не представили. В-третьих, в Уокинге уже есть пара пилотов, которые полностью устраивают руководство — почти невозможно представить, что Зак Браун во что бы то ни стало хочет заполучить Леклера и готов ради него избавиться от Норриса или Пиастри.

«Астон Мартин», «Альпин» или «Ауди»?

Если принимать в расчёт аутсайдеров — «Уильямс», «Хаас» и «Альфа Таури», то у Леклера остаётся ещё лишь три варианта: середняки «Альпин» и «Астон Мартин», а также «Заубер», который вот-вот переродится в заводской проект «Ауди». О первых двух сказать практически нечего: в Энстоуне перед летним перерывом уволили всю верхушку, а Алонсо после бодрого начала сезона постепенно скатывается туда, где в 2022-м был Феттель.

На этом фоне вариант с переходом в «Ауди» выглядит предпочтительнее, но в Кубке конструкторов «Заубер» (пока — «Альфа Ромео») находится ниже этих двух команд, а под контроль немецкого концерна Хинвиль перейдёт лишь в 2026 году. И совсем не факт, что «Ауди» тут же поедет быстрее всех: инженерам понадобится время. Бросать всё ради этого проекта прямо сейчас стоит, только если желание сбежать из Маранелло совсем непреодолимо.

Некуда бежать из Маранелло

Леклеру пока некуда бежать из «Феррари» — в ближайший год в командах уровня «Скудерии» свободных мест не предвидится. Ключевой вопрос для Маранелло — скорость машины, и, если в сезоне-2024 новая машина позволит бороться за победы, проблем с новым контрактом не возникнет. В обратном случае переговоры будут идти очень непросто…