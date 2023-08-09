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«Не знаю, что хочет от меня «Феррари». Леклер сделал заявление по поводу нового контракта

«Не знаю, что хочет от меня «Феррари». Леклер сделал заявление по поводу нового контракта
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что хотел бы продолжить выступать за нынешнюю команду.

«Слухи о том, что я могу перейти в какие-то другие команды, просто означают, что я хорошо выполняю свою работу. Но все эти разговоры мне безразличны, потому что я знаю, чего хочу. Но я до сих пор не знаю, чего хочет от меня «Феррари». Обсуждение контракта ещё не началось, но мне всё ясно. Я люблю «Феррари» и хочу побеждать вместе с ней. Это мой приоритет», — приводит слова Леклера GrandPX.news со ссылкой на Corriere dello Sport.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

Ранее сообщалось, что Леклер заключил новое соглашение с «Феррари», а перед этим провёл переговоры с четырьмя коллективами Формулы-1.

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Источник: Леклер подписал с «Феррари» контракт на сумму € 185 млн
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