Источник: Хэмилтон отказался от контракта с «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отклонил предложение «Феррари» на фоне сомнений в контракте с «Мерседесом». Президент «Феррари» Джон Элканн лично связывался с Хэмилтоном, чтобы предложить ему контракт, от которого тот «вежливо» отказался, сообщает итальянский журналист Лео Туррини.

У Хэмилтона и босса команды Тото Вольфа в конце этого сезона истекает контракт, и оба неоднократно заявляли, что сделка будет заключена. Но официальных новостей об этом до сих пор не поступало.

В средствах массовой информации фигурировали различные догадки о задержке с подписанием контракта — от размера заработной платы до продолжительности контракта, а некоторые эксперты советовали Хэмилтону воспользоваться возможностью покинуть «Мерседес». Но на предложение «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил вежливым отказом.

«С Хэмилтоном связался лично Элканн. Насколько я понимаю, он вежливо ответил «нет, спасибо». И это можно понять (к сожалению)», — написал Туррини в своих соцсетях.