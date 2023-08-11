Источник: Хэмилтон отказался от контракта с «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отклонил предложение «Феррари» на фоне сомнений в контракте с «Мерседесом». Президент «Феррари» Джон Элканн лично связывался с Хэмилтоном, чтобы предложить ему контракт, от которого тот «вежливо» отказался, сообщает итальянский журналист Лео Туррини.
У Хэмилтона и босса команды Тото Вольфа в конце этого сезона истекает контракт, и оба неоднократно заявляли, что сделка будет заключена. Но официальных новостей об этом до сих пор не поступало.
В средствах массовой информации фигурировали различные догадки о задержке с подписанием контракта — от размера заработной платы до продолжительности контракта, а некоторые эксперты советовали Хэмилтону воспользоваться возможностью покинуть «Мерседес». Но на предложение «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил вежливым отказом.
«С Хэмилтоном связался лично Элканн. Насколько я понимаю, он вежливо ответил «нет, спасибо». И это можно понять (к сожалению)», — написал Туррини в своих соцсетях.
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