В Формуле-1 сверхновая звезда. «Феррари» и «Ред Булл» будут за ним гоняться

Считается, что дебютный сезон — самый сложный в Формуле-1, ведь «Большие призы» слишком сильно отличаются от Формулы-2 и любых других гонок. Однако Оскар Пиастри доказывает, что и сейчас при наличии таланта и более или менее конкурентоспособной машины можно блеснуть и в первый год.

Перед летней паузой австралийский дебютант четыре раза подряд (считая спринт в Спа) квалифицировался в топ-6, записал на свой счёт финиш в первой тройке (пусть пока и в короткой гонке) и — пожалуй, самое главное — в равной борьбе превзошёл Ландо Норриса.

Позади лишь половина сезона, но уже можно сказать, что Пиастри — лучший новичок Формулы-1 за последние четыре года.

Взлёт Пиастри

Оскар уже с первых гонок смотрелся в кокпите вполне уверенно и зачастую уступал Норрису совсем немного. Ландо, отметим, считается в паддоке если не топ-пилотом, то очень близко к тому, а в прошлом году британец уже уничтожил одного австралийца. Пиастри же оказался не просто крепче Риккардо, но и смог блестяще адаптироваться в кокпите к тому моменту, когда инженеры решили проблемы с шасси.

В первый раз Оскар опередил Ландо в квалификации в Джидде, но в тот раз Норрис погнул об отбойник подвеску и выбыл из борьбы досрочно. В Спа же оба пилота благополучно прошли в финальные сегменты квалификаций — и дважды Пиастри оказывался быстрее. За счёт этого австралиец раньше напарника сменил шины в спринте и занял второе место, а в воскресной гонке мог побороться за финиш в топ-5 — если бы не столкновение с Сайнсом на первом круге.

В Спа Пиастри удалось полидировать и побороться с Ферстаппеном Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пиастри адаптировался к новой машине, и, даже если «Макларен» преждевременно назвали второй силой пелотона, обновлённое шасси, судя по всему, позволяет регулярно бороться за места в топ-8. Так что стоит отметить, что Оскар вовремя сбежал из «Альпин», хотя в тот момент со стороны не было очевидно, что Уокинг окажется сильнее. Да даже в первых гонках сезона-2023 «Макларен» уступал французам!

Столь яркий дебют наверняка не останется незамеченным, и в ближайшие пару лет все топ-команды будут внимательно следить за Пиастри. Предполагается, что в «Ред Булл» и «Феррари» не слишком довольны Пересом и Сайнсом соответственно, и именно Пиастри может стать сильной заменой обоим. Возможно, не прямо сейчас, но и для Милтон-Кинса, и для Маранелло теперь логично не суетиться и не гнать раньше времени своих вторых пилотов, а через год, когда у Пиастри закончится контракт с «Маклареном», попытаться переманить его к себе на сезон-2025. Причём подписать Оскара — задача не из простых, спросите у «Альпин».

А что теперь будет с Норрисом?

Как уже упоминалось выше, Ландо в паддоке считается топ-пилотом, однако этот статус британец получил в каком-то смысле авансом. Дело в том, что, кроме победы над Риккардо, который явно находился не в лучшей своей форме, других крупных достижений за Норрисом не числится.

Так, в 2020-м, в свой второй полный сезон Ф-1 Ландо не смог превзойти Сайнса — в квалификациях британец победил 9-8, а в общем зачёте уступил напарнику 98-105. Можно также вспомнить, что в 2018 году Норрис проиграл чемпионат Формулы-2 Джорджу Расселлу, который выиграл четыре длинные гонки против одной победы у Ландо.

Норрис и Пиастри на Гран-при Великобритании Фото: Dan Mullan/Getty Images

Если во второй половине сезона-2023 Норрис не сможет стабильно опережать Пиастри, то шанса покинуть «Макларен» у Ландо уже не будет — более конкурентоспособные команды предпочтут Оскара, который на полтора года моложе и наверняка потребует меньшей зарплаты.

А если представить, что в сезоне-2024 Пиастри сумеет стать лидером «Макларена», отодвинув на второй план Норриса, то это вовсе разрушит репутацию Ландо. Точно так же, как два года в Уокинге ударили по Риккардо, или как когда Феттель оказался не в состоянии дать бой Леклеру. В каком-то смысле на кону вся карьера британца.