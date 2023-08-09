В двух топ-командах могут измениться составы! 5 главных интриг трансферов в Ф-1

В Формуле-1 продолжается летняя пауза, и пусть инженерам запрещено работать на базе, «глупый сезон» никто не отменял. И в паддоке не исключают, что сразу в двух топ-командах изменятся составы!

Главные трансферные интриги летнего межсезонья — в обзоре «Чемпионата».

Вдруг Хэмилтон и Вольф не договорятся?

Не первый раз переговоры экс-чемпиона с «Мерседесом» затягиваются — и на сезон-2021 Льюис подписался лишь в феврале, за полтора месяца до первой гонки. Стороны заявляют, что уже утрясли все детали, дело за малым — поставить подпись, но никогда нельзя исключать, что всё сорвётся в последний момент. И что тогда делать Вольфу?

Для «Мерседеса» лучшим вариантом в случае ухода Хэмилтона было бы переманить из «Макларена» Ландо Норриса или Оскара Пиастри, но у обоих контракты с Уокингом, и это будет недешёво. Более скромный вариант — покупка контракта своего бывшего воспитанника Окона, ну а на крайний случай в запасе есть Мик Шумахер. Впрочем, вероятность такого развития событий довольно мала — немецкую команду Льюис покинет разве что ради перехода в «Ред Булл» или «Феррари», но там британца пока не ждут.

Как расставит пилотов Хельмут Марко?

Контракт Переса с «Ред Булл» действует до конца сезона-2024, однако Чеко по опыту работы с Лоуренсом Строллом знает, что никакой документ не является гарантией места в кокпите. Особенно на фоне неудач, которые преследовали Серхио в концовке первой половины чемпионата, когда он пять раз подряд не мог пройти в Q3.

Ферстаппен, Риккардо и Перес Фото: Mark Thompson/Getty Images

А что если проблемы Переса продолжатся и во второй части сезона? И при этом в «Альфа Таури» блеснёт Даниэль Риккардо? Австралиец, окажись он в «Ред Булл» в хорошей форме, стал бы для Ферстаппена тем, кем для Феттеля был Уэббер: вторым номером, способным прессинговать и помогающим прогрессировать. Если же Дэн останется в Фаэнце, Марко может заменить Юки Цуноду: на третий сезон в Ф-1 японец должен опережать напарника, кем бы он ни был. Иначе место займёт Лиам Лоусон.

Что будет с Чжоу?

В конце года завершится действующее соглашение Гуаньюя Чжоу с «Альфа Ромео» (читай — с «Заубером») — и, по слухам, китайский гонщик может уйти вслед за итальянской маркой в «Хаас». В Хинвиле настаивают, что хотят продолжить сотрудничество с Чжоу, хотя на второй год в Ф-1 Гуаньюй по-прежнему немало уступает Валттери Боттасу и не слишком оправдывает ожидания.

Так или иначе, уход Чжоу для команды не станет проблемой. Не исключено, что в преддверии прихода «Ауди» в «Заубере» попробуют дать второй шанс Мику Шумахеру, а кроме того, протеже Хинвиля Тео Пуршер в данный момент лидирует в Формуле-2. Если француз станет чемпионом, а места в Ф-1 ему так и не дадут, вся его поддержка станет пустой тратой денег.

Новый напарник для Халка?

Неопределённая ситуация царит и в «Хаасе» — пока у команды нет ни одного подписанного на сезон-2024 пилота. И если Хюлькенберг, блестяще адаптировавшийся к незнакомой машине, почти наверняка контракт продлит, то вот Магнуссен, который неожиданно оказался в тени напарника, может выпасть из обоймы. И Чжоу мог бы стать подходящей заменой.

У пилотов «Хааса» нет контрактов на сезон-2024 Фото: Clive Rose/Getty Images

В то же время нельзя исключать, что из команды всё-таки уйдёт Халк. Если в «Ред Булл» или «Феррари» захотят досрочно расстаться с кем-то из (вторых) пилотов, Нико стал бы подходящей заменой. В теории немец мог бы даже заменить Хэмилтона в «Мерседесе», если тот решит вдруг уйти. Не исключено, что в итоге именно «Хаас» позже всех объявит состав на следующий год.

Удержится ли Сарджент?

Следующий после Ника де Вриса кандидат на вылет из Ф-1 — Логан Сарджент. Американцу в силу небольшого опыта (лишь один сезон в Ф-2) переход в «Большие призы» даётся трудно, он много уступает Албону и выглядит немногим лучше Латифи. Второй сезон наверняка будет проще для Сарджента, но даст ли Гроув ещё один шанс? Кандидатов на место американца в случае его провала во второй части первенства немало.

Главные претенденты — Мик Шумахер и Фредерик Вести, которые пользуются поддержкой «Мерседеса» (поставщик двигателей «Уильямсу»). Тото Вольф обещал Шумахеру помочь вернуться на стартовую решётку, и «Уильямс» может оказаться последним шансом Мика, а Вести сражается за чемпионство в Ф-2, и в случае победы датчанину придётся либо пропускать сезон, либо идти в Ф-1.