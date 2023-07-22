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Кого могут уволить в Формуле-1: Сарджент, Цунода, Перес, Гуаньюй Чжоу, Кевин Магнуссен, Лэнс Стролл

Кого в Ф-1 выгонят следующим? 6 гонщиков, которые рискуют разделить судьбу де Вриса
Дмитрий Захарченко
Кого могут уволить в Формуле-1
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Вслед за неудачливым голландцем Марко может избавиться ещё от пары пилотов.

Уже после первых гонок сезона в паддоке пошли разговоры, что «Альфа Таури» хочет избавиться от Ника де Вриса и взять на его место кого-то побыстрее. На прошлой неделе эти разговоры закончились — увольнением голландца.

Тем не менее в пелотоне есть ещё девять команд, и в паддоке продолжают обсуждать, кого в Формуле-1 уволят следующим. Ниже — шесть главных кандидатов.

Логан Сарджент

Перед стартом нынешнего сезона у Сарджента было меньше опыта, чем у де Вриса, и в целом ожидания в паддоке от выступлений Логана были куда ниже. Американец, однако, с завидной регулярностью уступает в квалификациях Алексу Албону, допускает ошибки и лишь от случая к случаю может похвастаться стабильным темпом. Если учесть, что Сарджент — дебютант, всё выглядит не так удручающе: надежда ещё есть, однако в дверь к «Уильямсу» стучат уже несколько потенциальных кандидатов на место Логана.

Логан Сарджент

Логан Сарджент

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так, очень хочет вернуться на стартовую решётку Мик Шумахер, который в данный момент числится резервистом «Мерседеса» — команды, поставляющей в Гроув двигатели. Кроме того, у немцев в запасе есть Фредерик Вести, который лидирует в Формуле-2 и остаётся одним из главных претендентов на чемпионство. При таких вводных сохранить место в команде Сарджент сможет только при условии, что во второй половине сезона сможет сделать очевидный шаг вперёд и хотя бы изредка опережать Албона.

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Юки Цунода

За полсезона в паре с де Врисом Юки Цунода поправил свою репутацию и смотрелся в «Альфа Таури» уверенным лидером команды. Нервные ответы инженеру по радио и странные ошибки типа вылета в первом же после пит-стопа повороте остались в прошлом. Но сможет ли японец оставаться столь же рассудительным и уверенным в себе, получив более сильного напарника? Всё-таки при всех проблемах Риккардо в «Макларене» сложно представить, что в «Альфа Таури» он поедет хуже де Вриса…

Риккардо и Цунода перед Гран-при Венгрии

Риккардо и Цунода перед Гран-при Венгрии

Фото: Peter Fox/Getty Images

Если во второй половине выяснится, что Цунода не особенно-то и прибавил по сравнению с сезонами, проведёнными с Пьером Гасли, то именно от Юки Хельмут Марко избавится следующим. Австриец уже не раз отмечал успехи Лиама Лоусона, который блистает на незнакомых японских трассах в «Супер Формуле». Если Риккардо быстро «вкатится» и перехватит знамя лидера Фаэнцы, у команды не будет поводов держать Цуноду и жертвовать ради него шансом новозеландца.

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Серхио Перес

Не стоит думать, что перемены состава могут затронуть только «Альфа Таури» — Серхио Перес, второй пилот «Ред Булл», который в начале сезона порой боролся с первым, в последнее время выглядит удручающе плохо. Проблемы начались в Майами, где Чеко на свежих шинах уступал Ферстаппену на изношенных и в итоге отдал ему победу, а затем пошла череда провалов в квалификации — пять раз подряд мексиканец на лучшей машине пелотона не смог пройти в Q3. Уикенд в Венгрии для Переса тоже начался с провала — вылета на ровном месте в первой тренировке.

Машина Переса после вылета в тренировке в Венгрии

Машина Переса после вылета в тренировке в Венгрии

Фото: Dan Mullan/Getty Images

В данный момент очевидных кандидатов на замену Серхио нет, но это не значит, что они не появятся в обозримом будущем. Во-первых, шанс может появиться у Риккардо — если он хорошо проявит себя в «Альфа Таури» и будет с ходу опережать Цуноду. Во-вторых, Хельмут Марко может найти кого-то на стороне — Нико Хюлькенберг или Валттери Боттас выглядят более надёжными пилотами, чем Перес. В конце концов, можно пойти ва-банк и пригласить в пару к Ферстаппену кого-то из звёзд — Алонсо, Леклера, Хэмилтона или Норриса. В паддоке такой шаг оценили бы по достоинству!

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Гуаньюй Чжоу

В конце прошлого года Чжоу время от времени удавалось опередить Валттери Боттаса, казалось, что китаец сможет отправить финна на пенсию и стать лидером «Альфа Ромео». Однако прогресс Гуаньюя застопорился, в этом году он уступает напарнику в квалификациях 3-7 и шесть раз не проходил дальше Q1 (Боттас, для сравнения, лишь два раза оставался в первом сегменте). Кроме того, с переходом «Заубера» под контроль «Ауди» у китайских спонсоров становится всё меньше влияния на Хинвиль.

Гуаньюй Чжоу

Гуаньюй Чжоу

Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом, как и в случае с Сарджентом, у команды есть кого выбрать на место Чжоу. Первым на ум приходит всё тот же Мик Шумахер, для которого сезон-2024 — последний шанс закрепиться в Ф-1, и переходящая под контроль немецкого концерна команда едва ли хотела бы просто так от этой возможности отказываться. Есть ещё Тео Пуршер — француз и правда не так хорош на третий сезон Ф-2, как хотели бы в Хинвиле, однако держать его в молодёжных сериях ещё один год бессмысленно.

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Кевин Магнуссен

В прошлом году Магнуссен вернулся в Ф-1 после двухлетнего перерыва и более чем уверенно смотрелся на фоне Мика Шумахера, зачастую опережая молодого немца. Но в этом году картина изменилась: новым напарником датчанина стал Нико Хюлькенберг. У немца перерыв был ещё больше — два года без регулярных выступлений, однако Халк сумел затмить Кевина. К примеру, счёт в квалификациях после десяти этапов сезона — 8-2 в пользу Хюлькенберга.

Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Денег команде Кевин не приносит, результаты тоже могли бы быть выше, а потому в «Хаасе» наверняка с интересом рассмотрят предложение от того же Чжоу и его китайских спонсоров. К тому же не исключено, что Гюнтер Штайнер всё-таки согласится поработать с кем-то из дебютантов — особенно если им будет протеже «Феррари» Оливер Берман, который неплохо смотрится в своём первом сезоне в Ф-2.

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Лэнс Стролл

Представить, что Лоуренс Стролл выгонит из команды собственного сына, довольно сложно, но уже не невозможно. В первых гонках сезона-2023 «Астон Мартин» — к удивлению собственных создателей — позволял раз за разом подниматься на подиум, однако каждый раз в топ-3 оказывался Фернандо Алонсо, а не Лэнс. Стролл-младший же в этом году не финишировал выше шестой позиции и набрал втрое меньше очков, чем напарник (44 против 137). В лидирующей группе «Астон Мартин» сражается де-факто одной машиной.

Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Фото: Peter Fox/Getty Images

Раньше это не было проблемой для руководства: команда болталась в середняках. Но теперь автомобиль позволяет бороться за подиумы, и что делать «Астон Мартин», если своим желанием выступать за него поделятся Леклер, Расселл или Норрис? Строллу один год в статусе резервного пилота особенного вреда не нанесёт: он сможет поддерживать форму и вернуться свежим и отдохнувшим, с холодной головой. А вот для команды появление второго пилота, сравнимого по скорости с Алонсо, стало бы настоящим прорывом.

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