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Источник: Леклер подписал с «Феррари» контракт на сумму € 185 млн

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заключил новое соглашение с командой, но перед этим провёл переговоры с четырьмя коллективами Формулы-1, сообщает sportune.20minutes.fr.

По информации источника, представители Леклера встречались с руководством «Мерседеса», «Астон Мартин», «Альпин» и даже «Ред Булл». Самым серьёзным был вариант с немецкой командой, поскольку Тото Вольф считает Леклера идеальной заменой Хэмилтону в будущем.

На фоне переговоров с другими командами «Феррари» предложила Леклеру пятилетний контракт по схеме «2+3», где 2027–2029 годы являются опцией. Суммарно гонщик сможет заработать € 185 млн. Сообщается, что Леклер принял данные условия и подписал контракт.

Переговоры о новом контракте Леклер и «Скудерия» вели в течение последних нескольких недель.