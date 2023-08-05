Источник: Леклер подписал с «Феррари» контракт на сумму € 185 млн

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заключил новое соглашение с командой, но перед этим провёл переговоры с четырьмя коллективами Формулы-1, сообщает sportune.20minutes.fr.
По информации источника, представители Леклера встречались с руководством «Мерседеса», «Астон Мартин», «Альпин» и даже «Ред Булл». Самым серьёзным был вариант с немецкой командой, поскольку Тото Вольф считает Леклера идеальной заменой Хэмилтону в будущем.
На фоне переговоров с другими командами «Феррари» предложила Леклеру пятилетний контракт по схеме «2+3», где 2027–2029 годы являются опцией. Суммарно гонщик сможет заработать € 185 млн. Сообщается, что Леклер принял данные условия и подписал контракт.
Переговоры о новом контракте Леклер и «Скудерия» вели в течение последних нескольких недель.
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