«Обижен на белый свет». Куда пропал напарник Попова по трансляциям Ф-1 Сергей Ческидов?

«С вами были Алексей Попов… и Сергей Ческидов». Давние поклонники Формулы-1 прекрасно помнят эту фразу из конца 90-х, когда трансляции чемпионата мира проходили на канале ТВЦ. После перехода Ф-1 к ВГТРК дуэт неизбежно распался (Ческидов был боссом спортивного вещания ТВЦ), и уже долгое время о Ческидове ничего не слышно. Так где же сейчас экс-комментатор Формулы-1?

Фигурка, теннис и хоккей

Для начала немного истории. Прежде всего надо отметить, что главный вид спорта в жизни Ческидова — вовсе не Формула-1, а фигурное катание. Сергей Юрьевич сам был тренером, прежде чем начал карьеру на телевидении в 1976 году. Постепенно он перестал ограничиваться фигуркой и начал работать на других видах спорта. В начале 90-х к ним добавилась и Формула-1, которую начали показывать на РТР. Собственно, из 1992 года знаменитое изображение, где Ческидов и совсем юный Попов вещают из студии перед стартом очередного Гран-при.

Сергей Ческидов и Алексей Попов Фото: Кадр из видео

Когда в 1997 году Ческидов перебрался на «ТВ-Центр», то довольно быстро там оказалась и Ф-1. Первую половину сезона нам нигде не показывали, но, начиная с Гран-при Канады, трансляции вернулись — со ставшим классическим дуэтом Попов – Ческидов. Работой в эфире два комментатора не ограничились: сначала была попытка выпускать ежемесячный журнал про Формулу-1, а потом Ческидов и Попов написали книгу «Формула-1. Из первых уст», посвящённую сезону-1999.

Книга «Формула-1. Из первых уст»

В 2000 году тоже было возможно услышать комментаторов вместе: они вели программу про Формулу-1 в эфире Радио «Маяк». Ну а дальше пути потихоньку разошлись. Ческидов до 2006 года продолжал являться главным редактором спортивных программ ТВЦ и сам многое комментировал — включая футбольные и хоккейные матчи.

В 2006-м Ческидов с ТВЦ ушёл — как позже выяснилось, на пенсию. По крайней мере, когда в 2012-м мой коллега Виталий Крысанов написал Ческидову письмо на почту, то Сергей Юрьевич ответил, что он уже шесть лет на пенсии и почти не смотрит Формулу-1, потому что в принципе практически не включает телевизор.

Евгений Гомельский и Сергей Ческидов Фото: Алексей Панов/ТАСС

«Была у него какая-то болезнь, внезапно становился злой»

Имя Ческидова ещё пару раз мелькало в лентах в новостях. Во-первых, он написал открытое письмо тогдашнему главе Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванте с рядом революционных предложений о реформе правил в фигурном катании.

Во-вторых, в 2010 году знаменитый комментатор внезапно стал гостем программы «Малахов+», в которой показал несколько упражнений, уменьшающих риск травм.

Сергей Ческидов Фото: Кадр из видео

В-третьих, в 2015-м Ческидова вдруг раскритиковал его бывший подчинённый Дмитрий Губерниев, который в конце 90-х работал на ТВЦ. Губерниев поведал, что Ческидов несколько раз хотел его уволить и лишал эфиров. По словам будущей звезды «Матч ТВ», такой подход только закалил его и вдохновил.

Ну и совсем недавно стала известна свежая информация о Сергее Ческидове. Это произошло благодаря интервью «Спорт-экспресса» с главным оператором спортивной редакции Первой программы ЦТ СССР Борисом Саксоновым.

Александр Якушев и Сергей Ческидов Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«Живёт в Таиланде, лёг на дно, — рассказал Саксонов. — Может, он обижен на белый свет. Всё это для меня загадка. Мы всегда были друзьями. Прекрасно общались. Одно время агитировал его купить апартаменты в Болгарии. Не срослось, хоть жена у него деловая. Вдруг узнаю́ — обосновался в Таиланде! Думаю: напишу ему в соцсетях — Серёжа ответит… Что вы думаете? Даже не отреагировал!

Видимо, никакого желания общаться со мной нет. Не знаю, что с ним произошло. Наговорить-то могли что угодно. Всегда найдётся сволочь, которая что-то придумает! Может, и Ческидову на меня что-то наговорили? Поначалу-то я думал, с ним что-то случилось. Ческидов всегда жаловался — была у него какая-то болезнь, внезапно становился злой. Нас предупреждал: «Ребята, не обращайте внимания, у меня опять приступ».