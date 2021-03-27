Как мы увидели Ф-1 и влюбились. Болельщики — о молодом Попове, РТР и «Технике молодёжи»

Несколько дней назад мы попросили вас присылать свои рассказы о том, как вы впервые увидели Формулу-1 и влюбились в неё. Огромное спасибо за отклик: нам пришло почти 200 рассказов, так что возникла приятная проблема с отбором ваших историй для материала. Порезали очень много, а объём все равно получился огромным — читайте рассказы неспеша! А перед вторым Гран-при мы отдельно опубликуем ваши мнения о том, что нынешней Ф-1 стоит позаимствовать из гонок, которые вы увидели впервые. Спасибо!

«Кубок Дружбы по накалу был не хуже Ф-1»

Евгений Лузанов

«Случайно переключил на канал с трансляцией, увлёкся и до сих пор не отпускает. Первый раз смотрел вечерний обзор гонки в Венгрии 1986 года, но почти ничего не помню, т.к. было всего 4 года. Первый осознанный репортаж смотрел из Испании 1992 года. Эта гонка запомнилась дождём, иностранной графикой, людьми, командами и трассами, о которых тогда вообще никогда не слышал. Понравилась скорость, пилотаж на максимуме, аварии. Было не понятно: почему колёса открыты и есть ли багажник :) Поклонником стал сразу. Пропуск любой трансляции в то время был трагедией, т.к. информации по Формуле-1 было крайне мало. Ну и победил тогда «усатик в кепочке». С этого момента стал болеть за него и его команду, за которую болею и сейчас».

Денис

«Про Ф-1 я узнал еще пацаном в конце 80-х из журналов друга, которые ему привозил отец из-за границы. Сенна, Прост, Лауда – первые выученные наизусть фамилии пилотов. Красивые машины, прекрасные девушки на пит-лейне, особая аура вокруг этого вида спорта… Жуть как хотелось посмотреть. Первую гонку посмотрел в 90-м за границей, когда был на практике матросом-мотористом на корабле типа «Волгонефть» в Гамбурге. Какой был этап не помню, но, скорее всего, Хоккенхайм. Показывали её по немецкому каналу. Не помню, что именно запомнилось, но я понял сразу: это МОЁ!»

Borsch

«Так сложно вспомнить, но первое ясное воспоминание о Формуле — гибель Айртона Сенны. Об этом было в газетах, это обсуждали мужчины старшего поколения. Мне, ребенку, стало понятно, что погиб кто-то очень известный, кто-то, к кому многие неравнодушны. Первую же гонку посмотрел в гостях у друга, который жил по соседству. У нас был черно-белый «Электрон», и его вечно оккупировало старшее поколение. А тут зашел к другу, у него дома была тарелка, и в нашем поселке можно было посмотреть и в цветах, и на довольно большом экране. Это был Гран-при Германии 1994 года. Я что-то слышал, конечно, про Хилла и Шумахера, но по сути ничего о них не знал. Тогда ещё было две квалификации, я успел ко второй. Помню, впереди оказались два болида «Феррари». Про «Феррари» я, конечно, же тоже где-то чего-то слышал — ну вот так и вышло, что сразу стал болеть за них. А точнее, за Герхарда Бергера, который тогда на «Феррари» и выиграл. Мне понравился драйв: рёв моторов, ажиотаж, борьба. Ведь в России тогда ничего подобного я не видел.

Айртон Сенна и Герхард Бергер Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Запомнилось, что у «Феррари» мотор не ревел, а скорее пронзительно стрекотал — в общем, звучал совершенно иначе. Папа моего друга объяснил — это от того, что у них мотор в 12 цилиндров. Это сразу же меня, 10-летнего пацана, укрепило в «болении» за «Феррари» — что у них мотор крутой и круче, чем у остальных. В моем детском сознании по-другому и быть не могло: раз цилиндров больше, значит, точно круче. Ну а запомнился ещё, конечно, красочный пожар Ферстаппена и что на подиум приехали два пилота «Лижье», как мне объяснили — не самой сильной команды».

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montoya79

«Узнал из журнала «За рулём», это был 1985 год. На последних страницах печатали коротенькие отчёты, в 1986-м в журнале стали печатать большие статьи о пилотах и командах. Как сейчас помню статью о Нельсоне Пике и «Уильямсе», с тех пор я фанат Ф-1. Потом были журналы «АМС» и наконец 1991 год: по телеку отчёт о ГП Испании показали, ну а с 1992 года я не пропустил ни одной гонки. Какую полноценную гонку смотрел первой, не помню, но помню, что к ГП Монако — 1992 Мэнселл меня уже изрядно раздражал и какой поросячий восторг я испытал от победы Сенны в Монако!»

Данил

«Узнал о Формуле-1 от папы в возрасте пяти лет. Дома хранилась полная коллекция журналов «Формула» с 1999 по 2004 годы, а затем F1 Racing с 2004-го по 2006-й – ещё до просмотра своей первой гонки я был, что называется, «в контексте». О решении посмотреть гонку я помню лишь то, что оно возникло совершенно спонтанно. Я просто подумал: «Ну ок, начиная с этой гонки я буду смотреть Формулу-1 с папой». Это был Гран-при Австралии 2005 года. Запомнился тем, что мы смотрели её рано утром, около 7 часов, а также тем, что ближе к финишу я повторял будто мантру: «Алонсо, зайди на пит-стоп! Алонсо, зайди на пит-стоп!» Я как-то сразу для себя решил, что я болельщик «Феррари», а Алонсо как раз настигал Барикелло в борьбе за 2-е место. Я очень переживал, что Рубенс его отдаст, так как «Рено» выглядели объективно сильнее».

Геннадий

«Гран-при Испании — 2016, первая победа Макса. С тех пор за него и болею! Сам больше смотрю футбол и хоккей. Моя девушка смотрела Формулу-1, у неё вся семья болела за «Феррари». Принципиально начал смотреть и болеть за «Ред Булл».

Павел

«Узнал из журнала «За рулем». Первый раз посмотрел Гран-при Венгии 1986, была 40-минутная трансляция по ЦТ-1. Мне всё было понятно: автокольцевые гонки в СССР уже существовали, а Кубок Дружбы по накалу был не хуже Ф-1».

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«Мама сказала, что победит Шумахер, а победил Култхард»

clampf1

«Мне было 10 лет, случайно включил утром телевизор и попал на Ф-1. Это была Спа 1999 года! Как же я будучи мальчишкой офигел от происходящего на старте гонки! После этого с Ф-1 уже не расставался и смотрю по сей день. Понравились, конечно же, красивые машины! «Джордан 199» — one love! И гонщики в своих комбинезонах казались супергероями. Чего не хватает нынешней Ф-1? Эдди Джордана!»

ram-fenomen

«Узнал про Ф-1 очень давно, но смотреть стал после появления Петрова. В 2000-х не понимал, как можно смотреть этот вид спорта! Но с 2010-х не могу представить себя без Ф-1».

SALISR

«В 1989 году из журнала «Техника Молодёжи» узнал о Формуле-1. В журналах писали, что там лучшие гонщики в мире и очень отважные люди на самых быстрых и опасных машинах. Гонки смотрю с самой первой, которую комментировал Ческидов. Кажется, это был Гран-при Монако 1991 года».

championship, Гран-при Сан-Марино — 1994

«Отец включил телевизор на канале РТР… Было больно за Айртона Сенну. После было интересно болеть за McLaren и Хаккинена, позднее Монтойю и Райкконена».

Хуан-Пабло Монтойя Фото: Clive Rose/Getty Images

Василий

«Узнал из газеты «Советский спорт»: там велась отдельная колонка. Поклонником стал ещё до просмотра. Первая гонка была шокирующей: это гонка, где погиб Сенна...»

Евгений

«Про Ф-1 узнал от отца. Впервые посмотрел одну из первых гонок 1992 года. Молодой Попов и Ческидов перед телевизором перед гонкой, обилие красок, скорости, свежий глоток чего-то нового… Непонятно было, что там делают все остальные аутсайдеры, которые не борются в первых рядах)) Выиграл тогда Найджел Мэнселл. Запомнилась гонка борьбой Шумахера и Брандла, и много речи было именно про Шуми. Отец уже болел за него, я его поклонником стал чуть позже и им остаюсь. Он действительно величайший по совокупности всех качеств. Крайне эмоционально переживали за него позже в 1994-м».

Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула Эдриан Ньюи жалел, что пропустил ту гонку — он считает, что мог бы спасти Хилла и отобрать у Шумахера чемпионство.

Станислав

«1994 год, мне 11 лет. Поздно вечером мой отец смотрел Ф-1. Подсев рядом, я тоже решил посмотреть. Помню, что сразу стал болеть за Шумахера, т.к. думал, что Михаэль наш русский пилот! В 11-то лет ещё ничего не знаешь) Тогда всё казалось фантастическим: болиды, зрители, флаги… Суть гонки я не понимал, смотрел и переживал за Шумахера! Прошло 27 лет… Я поклонник Ф-1!»

Антон

«Ф-1 мне показала мама. Это был Гран-при Великобритании 2000 года. Мама сказала, что победит Шумахер, а победил Култхард). РТР, только начали показывать. Понравились быстрые шумные машинки, аварии, взрывы мотора с клубами белого дыма».

damon87

«Ребёнком увидел по телевизору, и понравилось. Смотрел с самого начала трансляций в 1992-м, но первая гонка, которую помню подробно, это Япония-1995. Запомнилась тем, как Алези постоянно кого-то обгонял, но сошёл, и тем, что «Бенеттон» завоевал Кубок конструкторов. Мне тогда казалось, что КК круче личного зачёта. Понравились машины, особенно нравился «Бенеттон» в голубой раскраске с сильно вздернутым носом. Собственно поэтому я и начал болеть на Шумахера. Изначально мне понравилась именно его машина. Для меня она до сих пор на втором месте в рейтинге красоты после Arrows A23».

Иннокентий (marvin242)

«Узнал из журнала «За рулём». Поклонником стал, увидев фотографию Мэнселла рядом с чёрно-золотистым «Лотусом». На детский мозг это очень подействовало) Долго мечтал, когда же смогу посмотреть гонку от старта до финиша, в прямом эфире. Дождался на Гран-при Испании в Барселоне, 1992 год. Она запомнилась доминированием моего кумира на тот момент Найджела Мэнселла и вторым местом Шумахера под сильным дождём».

Владимир

«Поклонником Формулы-1 стал лет за 5 до первой увиденной гонки. Узнал из коротких заметок газеты «Советский спорт». Хотелось увидеть героев газетных заметок. Впервые посмотрел Гран-при Монако 1993 года. Гонка запомнилась штрафом Проста за фальстарт, лидированием Шумахера и победой Сенны! Смотрел в студенческой общаге на телеканале РТР. Сразу понравилась страсть пилотов, передающаяся через меленький чёрно-белый экран. Непонятно было, почему только первые 6 пилотов получают очки».

Ларин Андрей

«О существовании чего-то вроде Формулы-1 и участвовавших в ней команд я догадывался, разглядывая вкладыши от «жевачки» и переводные картинки машинок, которыми обклеивал кухонную мебель в далёком детстве. Первую гонку увидел совершенно случайно, переключая то небольшое число каналов, которое можно было настроить на только появившейся дециметровой антенне. Был, приблизительно, 1993 год. Помню только, что был жутко удивлён что такое, наконец, показывают. Сразу понял, что это моё и буду смотреть всегда. С тех пор болею за McLaren».

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«Считал Александра Вурца русским и болел за него»

Дмитрий

«Смотрели брат с отцом, была одна из первых гонок 2000 года. Телеканал РТР, поздно вечером. Понравились красивые машины, рев моторов. Считал Александра Вурца русским и болел за него, но не понимал, почему флаг не российский. Посмотрев первую гонку, по возможности смотрел новые этапы».

Spader

«Впервые узнал о Формуле-1 из журнала «За рулём» во второй половине 80-х. Журнал иногда рассказывал о действующих пилотах Ф-1 и публиковал фото болидов, которые были совсем не похожи на привычные дорожные автомобили и выглядели как пришельцы из будущего. Первую полноценную гонку посмотрел из-за интереса к виду спорта как таковому. Это был Гран-при Испании 1992 года. Гонка запомнилась не очередной и дежурной для того сезона победой Мэнселла, а общим антуражем гоночного уик-энда. Поразило, сколько людей обслуживает пилотов и команд, какой это огромный мир — Формула-1, в котором пилоты — лишь вершина айсберга. В гонки влюбился сразу. А Айртон Сенна стал единственным пилотом в моей жизни, за которого я болел персонально».

Айртон Сенна Фото: Sutton/Getty Images

Ангелина (Вильнюс)

«Я вообще-то хотела просто почитать книгу и мне нужен был спокойный, не отвлекающий фоновый шум. И вот на одном канале вижу гонку (из спортивных новостей слышала, что такие существуют, но никогда не вникала). О, думаю, пойдёт! И попади ж ты на Бразилию 2003 года! Да, да! «Спокойно почитать» получилось не особо долго. После первого вылета в «Солнечном» повороте и шумихи комментаторов по этому поводу я только на несколько секунд оторвала глаза от книги, глянула и продолжила читать дальше. После второго тоже. А после третьего книгу я отложила в сторону с мыслью: «Ну что ж у них там такое такое происходит, что комментаторы так орут?» И всё. Я пропала! Книга так и осталась лежать в стороне. А после финиша я думала только об одном — так когда там, говорите, следующая гонка? Так что это была судьба! И вот уже я с нетерпением жду начала сезона-2021. Ни одной гонки не пропускаю. Спасибо».

Михаил Щедрин

«Просто включил телевизор и увидел трансляцию Гран-при. Помнится, пришёл из школы, готовились к новому учебному году, таскали парты, было очень жарко – можно сказать, не по-сочински жарко, но меня так увлекло зрелище, что даже об этом я смог забыть в тот момент. Это был Гран-при Бельгии в Спа 25 августа 1991 года. Запомнилось мне все это прежде всего потому, что это была первая гонка Михаэля Шумахера. Смотреть спортивные трансляции, не переживая за кого-либо, я не умею. А тут по телевизору Алексей Попов (тогда это был второй канал «Россия») представляет нового молодого пилота, имя которого совпадает с моим в немецкой интерпретации. С этого момента я следил за карьерой Михаэля и до сих пор очень переживаю трагедию, случившуюся с ним. Спустя много лет в Керпене на картинговом стадионе я имел удовольствие гонять с Михаэлем и Ральфом на одинаковых машинках. Кепка, подписанная Михаэлем в тот день, лежит под стеклом в моем доме!

Вспомнилось: примерно в те годы (1991-1995) я даже бегал на почту и давал телеграмму на студию с ответом на вопрос: сколько механиков обслуживаю болид на пит-стопе. Я несся сломя голову на скейте :))) Ах, молодость...»

jesse1909

(Оригинал ответа был на английском) «Никогда не был большим поклонником гонок. Мне 35, но до сих пор нет прав или даже плана их получить в ближайшем будущем. Но я абсолютно восхищаюсь компьютерными гонками. Я читал про Ф-1, когда был тинейджером, но не было интереса посмотреть их по ТВ. Думаю, интерес к Ф-1 родился, когда я узнал Алексея Попова и его страсть к Ф-1 и гонкам в целом. Какой крутой парень! Его азарт заразителен, и поначалу я был больше его фанатом, чем Ф-1. Он словно подсадил меня на Формулу-1, как на наркотик. Жалею лишь о том, что подключился слишком поздно: я пропустил столько сражений, гонок и противостояний. Сложнее всего было изучить все правила — не зря всё это называется Формулой! Боже, сколько всего надо держать в голове! И даже маленькая и обычно несущественная деталь может оказаться в итоге решающей».

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Никита Мошков

«Мне было три года, на дворе был 1992 год. Невероятным образом вместо мультика по ТВ мне выпало посмотреть самую первую трансляцию Формулы-1 в России. Если память не изменяет — это была Испания'92 и это была первая трансляция Ф-1 в России. Был дождь. Был Алези, который прорвался на подиум, и была куча вылетов и сходов. С тех пор долгое время Алези для меня — ребёнка был любимым пилотом. Я зафанател один раз и навсегда. С тех пор я пропустил лишь считаные трансляции. Вв сумме, наверное, наберётся не более 15 за почти двадцать лет».

Андрей

«Самое раннее воспоминание о Формуле-1, которое я помню: я переключал каналы и наткнулся на гонку. Это точно была Монца, прямая перед «Аскари» и несущийся по ней алый болид. Год я, конечно, не вспомню, но думаю, что это был примерно 1999-2001 год. Затем я периодически смотрел, но очень редко, но квалификацию и гонку Гран-При Австралии — 2009 запомнил хорошо. Даже для меня, на тот момент особо не разбирающегося, было удивительно, что какие-то «Брауны» уничтожили пелотон и в ней уже не было Михаэля Шумахера».

Степан (gorbuscha)

«В детстве, которое пришлось на 2000-е годы, я очень любил читать журналы про автомобили. И в том числе секцию про Формулу-1 в конце. Уже в 8 лет (2004 год) я читал «Авторевю» и «За рулём», а в 2005-м папа из-за границы привёз Auto Motor und Sport, немецкий журнал об автомобилях (но по-русски). Уровень аналитики тогдашних Гран-при Турции, Италии и Бельгии поразил, это была уже развязка сезона. С конца 2006-го следил за Ф1, но ещё не смотрел по ТВ, а вот в 2007-м начал смотреть. Полноценно я посмотрел впервые Канаду-2007 за границей по немецкому RTL. Поразила чудовищная авария Кубицы, но к тому моменту я уже знал, что в Ф-1 бывают жёсткие аварии и, к счастью, большинство из них не опасны. Неприятно запомнилась дисквалификация Массы (я желал титула именно ему, когда он утратил шансы — стал болеть за Кими). Восхищал Сато своей борьбой с Алонсо, и в целом подиум Хэмилтон-Хайдфельд-Вурц — не худший для первого просмотра! Тогда мало кто мог себе представить, что началась карьера одного из двух самых успешных пилотов в истории».

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«Длинноволосый, гиперсерьёзный Попов в двубортном пиджаке»

Игорь

«Случайно включил канал ТВ. Шёл Гран-при Монако, канал не помню, но это вел Ческидов и первый раз Попов. Звук, скорость, виды Монако и длинноволосый, гиперсерьёзный Попов в двубортном пиджаке (в хорошем смысле)».

Eamikhailov

«Отец смотрел Ф-1 с момента начала показов на российском телевидении. Я сначала смотрел понемногу, интересны были аварии. В 2000-м, в 12 лет, резко вырос интерес к самому процессу соревнований, обгонам и так далее. Непонятно было, как так быстро меняют колеса! Первый полноценный Гран-при был Монако-2000: первая гонка, которую смотрел самостоятельно, без отца, на базе отдыха. Хорошо помню, что был красный флаг на первом круге, из-за этого вся гонка не поместилась в эфирное время, концовку показывали ночью в записи. Болел за Шумахера, который лидировав, сошёл, вроде из-за проблем с подвеской».

Pagankin

«Узнал из спортивных новостей по советскому телевидению. Первый раз посмотрел по РТР. Место проведения не вспомню без «Гугла». Запомнилась тем, что Сенна не победил — а я так ждал и надеялся! Я любил смотреть любой спорт по ТВ, поклонником стал из-за Айртона Сенны: красно-белая ливрея в стиле сигарет «Мальборо» и жёлто-зелёный шлем! Поклонником стал моментально… ещё со времен похода в игровые автоматы))»

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Александр

«Первый раз в 2006 году увидел Гран-при Японии, случайно переключив мультфильм на гонку; мне было 9 лет, и было крайне интересно познакомиться с новым видом автогонок, особенно после игр в духе Need for Speed. Гран-при запомнился мне сходом того человека, с чьим именем отождествляли быструю езду в повседневной жизни — Михаэля Шумахера. Поклонником, даже фанатом, я стал сразу — уже через неделю (или две, боюсь ошибиться). С нетерпением ждал последнюю гонку великого Красного барона и его последний микрошанс стать 8-кратным чемпионом мира».

Михаэль Шумахер Фото: Michael Kunkel/Getty Images

Абдулла

«Случайно увидел Ф-1 по телевизору. Какая именно гонка не помню, но запомнилась борьбой красной и чёрно-серебристой машины. Позже, когда уже стал часто смотреть, я узнал что боролись Шумахер и Мика Хаккинен, 1998 год. Смотрел дома, по ТВЦ, кажется. Понравился красный болид, сразу стал фанатом. Дерзкое на мой взгляд пилотирование Шумахера – вот что ещё мне понравилось. С тех пор я фанат Формулы-1 по сей день, даже любимые футбол и хоккей не смотрю, когда идёт Формула-1».

Никита

«Поклонником стал после того, как накопил несколько выпусков «АвтоРевю» и стал ретроспективно складывать «в пазл» события сезона-97. К сезону-98 уже подходил как ярый фанат. Гонки и рад бы был смотреть, но на общедоступном канале их не показывали. Первый Гран-при по ТВ — Франция-99, с кучей обгонов и внезапной победой Френтцена. Тогда канал ТВЦ появился у моего дяди. Я «напросился» в гости и был рад настолько, насколько может быть рад 10-летний пацан! В том сезоне я «напрашивался» ещё дважды — посмотреть Спа и Нюрбург (последний тоже, надо сказать, был весьма эпичен). С 2000-го, когда Ф-1 стала «телевизионно доступна» (переехала на РТР), и по сей день пропускал трансляции считаное число раз. И то по не зависящим от меня обстоятельствам».

Мотылев Юрий

«Про Ф-1 узнал из кратких заметок в журнале «За рулём», особенно в 1989 году: на задней обложке в рубрике «Из коллекции За рулём» весь год были замечательные иллюстрации Александра Захарова с ретроспективой болидов Ф-1. Моя первая гонка — Гран-при Монако 1992 года. Ожесточенное противостояние Сенны и Мэнселла. Понравилось всё, меня аж трясло, какая это была круть. Сенна за два часа стал моим кумиром навсегда. И он погиб в день моего 18-летия...»

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Анатолий

«В 80-х, учась в спортивном классе по футболу, искали дефицитные журналы «Кепеш Спорт» и «Стадион» (Чехословакия) с фотографиями футболистов (чего не было в СССР). Попался журнал с фото Алена Проста. Стал интересоваться, что это за явление. Информация была скудная, почти нулевая. Поэтому, когда Ф-1 появилась на РТР, стал интересоваться более углубленно. Какая трансляция была первая, не помню, но врезалось чемпионство Проста в 1993-м. Очень увлекло противостояние Хаккинена и Шумахера. Болел за «Макларен», тем более на фоне подлостей Шумахера по отношению к соперникам (хотя, в целом, нельзя не признавать его спортивного величия). Также надолго засел в памяти обгон Хаккинена в 2000-м в Бельгии. Отложилось «живое» появление в гонках Алонсо и Баттона, яркость Монтойи, каменная упёртость Култхарда (так и не ставшего чемпионом). Непонятного было много (до сих пор), но импонировала заряженность Алексея Попова и его желание объяснить дилетантам особенности происходящего.

Сергей Ческидов и Алексей Попов

Поначалу смотрел из спортивного интереса, но постепенно перешёл на уровень технических тонкостей. Жаль, что как раз техническая составляющая превалирует в настоящее время. Единственный (по моему мнению), кто стоит выше техники — это Льюис, что бы о нём не говорили. Желаю ему стать выше Шумахера (по спортивному принципу прежде всего)».

Александр

«Прочитал про Ф-1 в журнале «За Рулем». Первый раз посмотрел телевизионную трансляцию в Праге в 1976 году – в фойе гостиницы. Понравилась атмосфера, сразу стал поклонником».

fil1968

«Узнал из журнала «За рулём» и газеты «Советский спорт» в конце 80-х. Там много писалось о конфликте Сенны и Проста, это и привлекло в начале. Причём Сенна в основном выглядел в тех публикациях злодеем. Посмотрел Гран-при Бельгии 1992-го по ТВ на канале РТР. Это было что-то из другого мира. Сразу понравилось, да так, что уже почти 30 лет смотрю. Многое в начале конечно было непонятным, разбирались на ходу, как и комментаторы».

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Iceman77

«Мой отец увлекался Ф-1 и смотрел все гонки. И я тоже заинтересовался, когда мне было 11 лет. Это был Гран-при Малайзии, 2003 год. Мой папа всегда болел за Хаккинена, и у нас была общая нелюбовь к Шуми. А тут в первой же моей гонке побеждает молодой финн, и с этого дня не пропустил ни одной гонки с Кими. А в 2010-2011 даже перестал смотреть формулу».

Тимур Гимадиев

«Я играл в компьютерную игру F1 Challenge 99-02. Однажды друг мне сказал, что такие гонки действительно существуют и что их даже показывают по телевизору. Т.к. я был большим фанатом этой игры, то первым же делом дома открыл расписание телетрансляций и запланировал ближайший просмотр. Какой год был, не помню, но помню, что это был Гран-при Бельгии. Гонка запомнилась тем, что в России её показывали тогда, когда, по словам моих родителей, я уже должен был давно спать. Раньше Ф-1 показывали поздно ночью в записи на РТР. Полюбил мгновенно».

Елена

«Не помню, что за гонка и по какому каналу показывали, но это точно было летом 1992-го. Смотрели дома у будущего мужа. Он смотрел и меня агитировал, смотрела вместе с ним. Происходящее в телевизоре вообще не произвело впечатления, действие показалось довольно скучным. Смотрела, зевая, оживляясь только в моменты вылетов и аварий. Только через несколько просмотренных гонок втянулась, когда разобралась в правилах и действующих лицах».

ztsmi

«Впервые я узнал о существовании Формулы-1 из журнала «Техника Молодёжи». Это было году в 1990-1991 годах. Папа выписывал этот журнал, и там была статья о Формуле-1. Она мне почему-то запомнилась: ещё не понимая сути, я уже заочно был покорён этим таинственным видом спорта, но больше информацию достать было негде. А через пару лет, кажется, в 1992 году я был в гостях у дяди и он случайно включил телевизор, когда там шла трансляция. Я мгновенно узнал Формулу-1. Эта случайность изменила мою жизнь навсегда. Показывали отрывки Гран-при Монако, сезон 1992 года, меня впечатлили яркие краски Гран-при, цветная графика на экране, именно она особенно отложилась в памяти, а также момент, когда машины проходят поворот «Гранд отель», и, конечно же, тоннель. Ничего подобного я ранее не видел!»

Оказывается, карьеру Шумахера запустили азартные игры. 5 скрытых творцов побед Михаэля Если бы не 800 марок, мир мог так и не узнать о талантливом гонщике из Керпена.

Симоненко Николай

«В детстве я интересовался и занимался автоспортом. Посмотрел впервые Гран-при Венгрии 2003. Смотрел гонку дома, вроде показывали по каналу «Россия». Запомнилась гонка победой Алонсо, разумеется! Сразу понравилась тактика с дозаправками и шинами. Харизматичные пилоты и само собой ливреи «маков» и «Рено». Плюс звук машин, это была просто сказка! Непонятно только было, почему некоторых пилотов нахваливают и по какой такой причине «Тойота» не может сделать хорошую машину, имея такие бюджеты».

Александр Шишов

«1988 год. Любопытство. Думаю, что показывал второй канал, гонка в Венгрии. В одну калитку выиграли гонщики «Макларена» Сенна и Прост – легенды! Как болельщик «Спартака», сразу выделил ливрею «Макларена»: родные красно-белые цвета. Уже потом понял уровень Айртона Сенны. В целом гонки были предсказуемы именно из-за доминирования «Макларена». Но мне, как болельщику «Макларена», это нравилось».

shaw

«Будучи девятилетним пацаном, в один судьбоносный момент я непроизвольно включил старый советский «Рубин» на второй кнопке. А там… ТВ тех лет имели особенность начинать передавать звук секунд за 10-15 до включения «видеоряда», при этом громкость кем-то до меня была оставлена высокая. В итоге эти 10 секунд звука атмосферников тех лет звучат у меня в голове по сей день. Это была любовь с первого кадра. Это был Гран-при Великобритании 1993 года. Запомнилась классная тройная борьба Проста — Сенны — Шумахера в начальной фазе гонки. Я тогда попал на показ «хроновского» обзора, но сам того не понял и был поражен количеством событий на единицу эфирного времени! В первые 5 минут я определился с кумиром — конечно, Шумахер. Мой выбор предопределили пара отчаянных атак немца и тот факт, что мы с ним тезки.

Как и у всех далеких от автоспорта людей, в моей юной голове первое время не укладывалось только то, как может ТАК разваливаться машина при ударе, не убивая при этом пилота. Дислокацию пилота в болиде я тоже определил не сразу. А порой мой неокрепший ум и вовсе начинал считать болиды живыми и одухотворенными!»