Купите себе гиперкар, с которым «Феррари» выиграла Ле-Ман! Только ещё мощнее

Заводская команда Ferrari триумфально вернулась в гонки на выносливость, с первой же попытки выиграв «24 часа Ле-Мана» после 50-летнего перерыва. Для коллектива Ferrari AF Corse успех в марафоне стал единственным в чемпионате мира FIA WEC 2023 года, но победы в главной гонке сезона оказалось достаточно, чтобы по этому поводу сделать один из самых ярких автомобильных проектов. И предложить всем желающим купить Ferrari 499P Modificata — трековый вариант победоносного «гиперкара», который даже круче, чем выигравший в Ле-Мане автомобиль!

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari S.p.A

Итальянский автопроизводитель давно и успешно развивает свою программу Ferrari Corse Clienti, в рамках которой запущен фирменный гоночный монокубок Ferrari Challenge, проекты для обладателей старых болидов Формулы 1 F1 Clienti и для покупателей трековых суперкаров XX Programme. В рамках этих крайне недешёвых, но популярных у состоятельных ценителей бренда активностей можно приобрести у Ferrari в собственность либо машину Формулы-1 прошлых лет, либо суперкар семейства XX (FXX, FXX Evo, 599XX, 599XX Evo, FXX K, FXX K Evo), а затем наслаждаться им во время организованных маркой трек-дней — на лучшие гоночные трассы Ferrari привозит технику, механиков для её обслуживания, а от владельцев требуется только сесть за руль и получить удовольствие от вождения.

И в 2024 году возможностей для этого самого удовольствия станет больше, потому что будет запущен новый проект Sport Prototipi Clienti, участие в котором смогут принять обладатели новейшего во всех смыслах гиперкара Ferrari. Потому что 499P Modificata – это и гиперкар по своим возможностям, и «гиперкар» по своему происхождению, ведь инженеры итальянской марки решили предложить своим клиентам уникальный опыт. И превратили актуальную гоночную машину уровня чемпионата мира в бескомпромиссный трековый автомобиль. Он даже круче, чем техника, которой управляли итальянцы Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер-Гуиди, Антонио Фуоко, испанец Мигель Молина, датчанин Никлас Нильсен и британец Джеймс Каладо в минувшем сезоне FIA WEC!

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari S.p.A

Как ясно из названия, в основу новинки лёг гоночный «гиперкар» Ferrari 499P, о котором детально мы рассказывали накануне дебюта модели в гонках на выносливость. Можно сказать, что трековый гиперкар на 99% повторяет своего гоночного прародителя, но оставшихся 5% достаточно, чтобы оправдать новое имя Modificata и превратить автомобиль в объект желания для всех фанатов Ferrari.

Основные изменения коснулись силовой установки, полного привода, настроек подвески, работы электронных систем и покрышек, а вся суть изменений сводится к формуле «Раскрыть потенциал гиперкара в отсутствие необходимости соответствовать спортивным и техническим регламентам FIA WEC». И путём относительно небольших доработок специалистам Ferrari удалось добиться весьма впечатляющих результатов.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari S.p.A

Отдачу силовой установки итальянские инженеры довели с 680 л.с., разрешённых в гонках, до 870 л.с. Правда, в обычном режиме пилоту доступны «всего» 707 л.с., а дополнительные 163 л.с. обеспечивает активация функции Push to Pass. Дополнительная мощность доступна только при полностью открытой дроссельной заслонке и в течение не более 7 секунд за одно нажатие кнопки Push to Pass на обратной стороне руля. Максимальное количество активаций на круге зависит от типа трассы и запаса энергии аккумулятора — система автоматически отключается при достижении определённого порога разряда батареи, а затем снова активируется, когда система рекуперации энергии перезаряжает аккумулятор до необходимого уровня.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari S.p.A

Чтобы максимально раскрыть потенциал автомобиля, была изменена логика подключения полного привода. Регламент FIA WEC допускает привод на переднюю ось при скорости не менее 190 км/ч, а версия Modificata может быть полноприводной чуть ли не при старте с места — точных данных о скорости, на которой тяга начинает поступать на переднюю ось, не приводится, поскольку Ferrari ограничилась формулировкой «на невысокой скорости». Заявлено, что новый алгоритм обеспечивает преимущество с точки зрения управляемости, позволяя использовать дополнительное сцепление передних колёс и оптимизировать распределение крутящего момента между осями, делая машину ещё более отзывчивой и точной при выходе из поворотов. По формулировке Ferrari, такое поведение «вселяет уверенность при вождении на пределе возможностей».

На это же работают и перенастроенный блок управления двигателем, а также скорректированный алгоритм трекшн-контроля. Системы адаптированы «для максимального удовольствия от вождения и обеспечения предсказуемого поведения автомобиля в любых условиях», а кроме того, ассистенты помогают сохранять контроль над машиной на пределе сцепления и при старте с места.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari S.p.A

Для безопасной и одновременно быстрой езды изменены настройки подвески, а также разработаны специальные 18-дюймовые слики Pirelli. Шины, в которых нашли своё воплощение технологии из Формулы-1, быстро прогреваются и обеспечивают стабильный уровень сцепления на протяжении нескольких кругов в максимальном темпе. Дождевая резина получила новый рисунок протектора и состав резиновой смеси, поскольку была разработана для обеспечения максимального сцепления на слегка влажной и очень мокрой трассе.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari S.p.A

Визуально 499P Modificata не отличается от 499P. Трековый гиперкар сохранил одноместный кокпит и характерную эргономику гоночного «гиперкара». Всё ради того, чтобы обеспечить состоятельным клиентам точно такие же впечатления от управления машиной, как экипажам гоночных «гиперкаров» №50 и №51, которые завоевали поул-позицию, выиграли марафон и показали лучший круг в юбилейной сотой гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года.

Официальная премьера Ferrari 499P Modificata состоялась на трассе «Муджелло» в рамках октябрьского мероприятия Ferrari Finali Mondiali 2023, а полноценный дебют во время уикендов Sport Prototipi Clienti запланирован уже на следующий год. Сколько будет сделано трековых гиперкаров, не сообщается, но заявлено, что речь идёт о модели «очень ограниченного тиража». И стоить она будет подобающе статусу. Официально цена не раскрывается, но клиенты, проявившие интерес к модели, эту информацию скрывать не стали: покупателю уникальный Ferrari 499P Modificata обойдётся не менее чем в € 5,1 млн!