Top Gear закрыли на неопределённый срок. Провожаем самое крутое автошоу в истории

Телекомпания BBC официально объявила, что производство автомобильного шоу Top Gear приостановлено на неопределённый срок. Это не стало большим шоком: съёмки 34-го сезона встали ещё в прошлом году, да и рейтинги предыдущих — как и они сами — выглядели пародией на легендарное трио Кларксона, Хаммонда и Мэя.

На фоне официального (но не окончательного) закрытия шоу вспоминаем, чем оно так полюбилось зрителям.

Культ Top Gear

Передача Top Gear появилась на британском телевидении ещё в 1977 году. На протяжении многих лет она оставалась тележурналом и не меняла формат, пока в 2002 году не случился перезапуск. В кадре появились новые ведущие — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, полностью изменилось наполнение.

Джереми Кларксон и Джеймс Мэй в 2010 году Фото: Mike Flokis/Getty Images

В Top Gear появилось много юмора и неожиданные тесты. В гости на передачу приходили знаменитости и участвовали в рубрике «Звезда в бюджетном автомобиле». Бюджетный автомобиль время от времени менялся, а лучшее время показал Мэтт Леблан из «Друзей» на Kia Cee’d. Одну десятую ему уступил коллега Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина. Топ-3 замкнул ещё один актёр — Майкл Фассбендер, который сейчас регулярно выступает в гонках на выносливость и Европейской серии Ле-Ман.

В бюджетном автомобиле по трассе Top Gear гонялись и пилоты Формулы-1, которые приходили на передачу. Лучшее время осталось за Даниэлем Риккардо, Льюис Хэмилтон со второй попытки стал вторым. Следом расположились Себастьян Феттель и Рубенс Баррикелло. В Top Gear побывали даже Кими Райкконен и Михаэль Шумахер — в одном из эпизодов последнего даже попытались в шутку выдать за Стига, загадочного и абсолютно безукоризненного на трассе пилота-испытателя передачи.

Юмор в принципе был главной составляющей Top Gear. Передача рассказывала об автомобилях и показывала их с удивительной на фоне жёсткого британского юмора нежностью и любовью. Top Gear стала культовой передачей, которую смотрели по всему миру — и далеко не только поклонники автомобилей. Необычные тесты и приключения ведущих на фоне фирменной саркастичности Кларксона сами по себе стали своего рода реалити-шоу.

Исход в Grand Tour

В 2015 году Кларксон со скандалом ушёл с BBC — за драку с помощником продюсера. Сообщают, что ведущий вышел из себя, когда по окончании поздних съёмок узнал, что горячей еды не будет. В защиту Джереми отмечали, что скандал он устроил не из-за себя, а из-за того, что съёмочной группе, отработавшей сверхурочно, было нечего есть. Так или иначе, BBC отстранила ведущего.

Дальнейшая судьба Top Gear какое-то время оставалась неясна, однако затем стало известно, что вслед за Кларксоном уходят Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Втроём они создали новое автомобильное шоу — Grand Tour для Amazon. Первый эпизод Grand Tour вышел в ноябре 2016-го, но в формате регулярных эпизодов шоу продержалось только три сезона — до апреля 2019-го. После пандемии Grand Tour стал выходить лишь отдельными сериями — и за последние полтора года появилось лишь две таких.

Хаммонд, Кларксон и Мэй на презентации третьего сезона Grand Tour Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

Тем временем BBC набрала новый состав ведущих — и в него вошли Леблан, а также гонщица Сабине Шмиц и Эдди Джордан, создатель одной из самых ярких команд Формулы-1 1990-х годов. Однако в новом формате Top Gear потерял едва ли не половину аудитории. С другой стороны, Top Gear по-прежнему смотрели миллионы телезрителей, шоу держалось в эфире ещё несколько лет. Производство новых серий продолжалось до декабря 2022-го, но на съёмках на аэродроме Дансфолд-парк попал в аварию один из ведущих — Эндрю Флинтофф, которого срочно доставили в госпиталь.

В январе 2023-го Флинтофф заявил, что решил взять перерыв в карьере ведущего, чтобы восстановиться. Тем временем BBC начала расследование произошедшего и приостановила съёмки. Теперь же телекомпания заявила, что «в обозримом будущем» производство программы возобновлено не будет. Top Gear в данный момент закрыт. И продолжится его история лишь в том случае, если кто-то осмелится его заново перезапустить, но вряд ли это случится, пока в памяти живы сезоны с Кларксоном, Хаммондом и Мэем.