Джереми Кларксон: Формула-1 бесила меня годами, но теперь я вернулся
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Популярный ведущий Джереми Кларксон поделился эмоциями от посещения первой гонки Формулы-1 в новом сезоне — Гран-при Бахрейна.
Гонка состоялась в минувшие выходные, и её победителем стал действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его напарник Серхио Перес и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заняли второе и третье места соответственно.
«Это первая гонка Формулы-1, которую я посетил за многие годы. Возвращение — это фантастика. Обожаю Формулу-1. Она меня годами бесила, но теперь я вернулся, потому что машины теперь могут гоняться друг с другом, аэродинамика стала лучше. Моя дочь — большая фанатка, и я с ней могу обсуждать Формулу-1. Болиды стали такими огромными, поверить не могу», — приводит слова Кларксона Sky Sports.
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