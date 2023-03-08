Джереми Кларксон: Формула-1 бесила меня годами, но теперь я вернулся

Популярный ведущий Джереми Кларксон поделился эмоциями от посещения первой гонки Формулы-1 в новом сезоне — Гран-при Бахрейна.

Гонка состоялась в минувшие выходные, и её победителем стал действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его напарник Серхио Перес и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заняли второе и третье места соответственно.

«Это первая гонка Формулы-1, которую я посетил за многие годы. Возвращение — это фантастика. Обожаю Формулу-1. Она меня годами бесила, но теперь я вернулся, потому что машины теперь могут гоняться друг с другом, аэродинамика стала лучше. Моя дочь — большая фанатка, и я с ней могу обсуждать Формулу-1. Болиды стали такими огромными, поверить не могу», — приводит слова Кларксона Sky Sports.