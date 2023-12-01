«Я больше не миллионер». Зачем чемпион мира спустил все деньги на спорткары?

В мае Люка Бресель победил знаменитого Марка Селби и стал чемпионом мира по снукеру. Бельгиец стал первым в истории турнира победителем из континентальной Европы и получил почти € 600 тыс. призовых. Этот выигрыш вкупе с другими успехами Бреселя сделали его миллионером.

С тех пор прошло всего полгода — и Люка растратил основную часть своих денег. Среди крупнейших трат — три автомобиля класса люкс. Бельгиец утверждает, что это абсолютно сознательное решение: его способ поддерживать себя в форме.

Ferrari для мотивации

Буквально через пять дней после победы над Селби Люка заказал себе Ferrari 488 — она стоила почти € 300 тыс. «Я выбирал между Lamborghini и Ferrari. Всегда обожал 488-ю и Huracan, — вспоминает Бресель. — На этой неделе купил себе ещё две машины. Так что я больше не миллионер».

Гараж чемпиона мира пополнили Porsche Taycan GTS и Range Rover. «В общей сложности на машины я потратил больше € 600 тыс. — рассказывает Люка. — Но это продуманное решение. Я хочу заставить себя почувствовать давление, воссоздать чувство, которое у меня было в начале карьеры».

Новая «Феррари» Люки Бреселя Фото: Из личного архива Люки Бреселя

После победы в финале чемпионата мира Бресель сдал и откатился с первой строчки на третью — Люка в данный момент уступает Ронни О’Салливану и Джадду Трампу. И именно в нехватке мотивации Люка видит причину спада. «Я не стал ленивым, просто уже не чувствую того голода, — говорит он. — Даже проигрывая, я возвращался домой с улыбкой, и это неправильно. Лидируя 4:2, я не мог сосредоточиться, и, лишь когда счёт становился 4:4, я начинал играть как следует. Нужно было что-то менять».

«С девяти лет я мечтал стать чемпионом мира. Добившись этой цели, я перестал испытывать голод. Мне нужна была встряска, но теперь я готов вернуться на свой оптимальный уровень, — продолжает Бресель. — Не только ради себя, но и для тех, кто хочет видеть чемпиона в деле. Не хочу разочаровать их. Я люблю этот спорт, мне нравится хорошо выступать и выигрывать. И стоит делать это почаще».

Пока тактика не работает

У Бреселя был шанс вернуть основную часть трат на автомобили — на UK Championship он мог бы получить за первое место порядка € 250 тыс. В первом раунде сетки Люка победил Юаня Сыцзюня со счётом 6:4 и в 1/8 финала попал на его соотечественника Чжана Аньду. Ранее они уже несколько раз встречались — и в четырёх последних случаях победа была за Бреселем. Аньда не побеждал Люку более 10 лет — с 2012-го.

Люка Бресель в матче с Чжаном Аньду Фото: George Wood/Getty Images

После трёх фреймов Бресель лидировал со счётом 2:1, но затем три раза подряд уступал сопернику. Бельгиец смог собраться с силами и сравнять счёт — 4:4, однако в концовке сильнее оказался Аньда — 6:4, китаец одержал верх и теперь готовится к четвертьфиналу против Хоссейна Вафаея Айюри. А вот Люке Бреселю теперь остаётся лишь утешаться за рулём нового Range Rover…