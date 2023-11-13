Уникальный чемпионский суперкар от «Макларена». Купить его просто невозможно

Если в истории марки есть славные победы в гонках, то грех не монетизировать эти успехи. Особенно если ты единственный автопроизводитель в истории, кому покорилась «Тройная корона». В год 60-летия McLaren британский автопроизводитель решил извлечь максимум из своих былых успехов и представил уникальный суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme, посвящённый победам в «Инди-500», Гран-при Монако и «24 часах Ле-Мана».

Сложное название спецверсии о многом скажет поклонникам McLaren, которые в индексе 3-7-59 считают отсылку к культовым для марки автомобилям. В 1974 году Джонни Резерфорд выиграл «Инди-500» на McLaren M16D с номером «3» на борту, в 1984-м Ален Прост на McLaren MP4/2 с номером «7» принёс марке первую её победу в Гран-при Монако, а «59» отсылает к номеру McLaren F1 GTR, на котором в 1995 году Джей-Джей Лехто, Масанори Секия и Янник Дальма с первой же попытки выиграли «24 часа Ле-Мана», причём техника LM GT1 оказалась быстрее прототипов WSC.

И каждая из этих знаковых для бренда гоночных машин поделилась с эксклюзивным дорожным суперкаром не только именем, но и частичкой своей внешности. Специалисты заводского подразделения McLaren Special Operations (MSO) отмечают, что работа над McLaren 750S 3-7-59 Theme стала самой сложной в их истории — оформление каждого автомобиля занимает свыше 1200 часов кропотливого труда, а в окраске используется более 20 разных цветов. Всё потому, что в суперкаре его создатели решили объединить ливреи трёх знаковых гоночных McLaren.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Передняя часть автомобиля вдохновлена бело-красной окраской McLaren MP4/2 с гоночным номером «7», нанесённым на капот, борта несут на себе серую цветовую схему McLaren F1 GTR и номер «59» с имитацией зелёного фонаря машины LM GT1 в «24 часах Ле-Мана», а задняя часть 3-7-59 Theme соответствует оранжевому цвету McLaren M16D и, как и сам гоночный автомобиль, несёт номер «3» синего цвета. Причём основным вызовом для дизайнеров стало не совмещение трёх абсолютно разных ливрей, а креативный переход одной раскраски в другую.

Оформление задней части кузова отличается по бортам. Слева серый переходит в оранжевый с эффектом закрученного клетчатого флага, нарисованного с невероятным вниманием к деталям. Справа же синий превращается в серый через «всплеск», над которым McLaren пришлось изрядно потрудиться и даже создать новую технику рисунка — созданный на холсте узор превратили в шаблон, масштабированный под автомобиль. Использование четырёх оттенков синего внутри «всплеска» позволило придать ему трёхмерный вид.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Суперкар получил сверхлёгкие диски Vortex в цвете Satin Black, которые сочетаются с трёхцветными тормозными суппортами, оформленными в синем, красном и золотом цветах — в сочетании опять же зашифрована отсылка к «Тройной короне». Этого дизайнерам показалось мало, и по всему автомобилю они разбросали несколько «пасхальных яиц», обнаружить которые смогут только фанаты марки.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Например, можно проследить эволюцию фирменной эмблемы McLaren от герба McLaren Racing до современного Speedmark, при определённом освещении и под определённым углом на кронштейне светодиодных ходовых огней внутри крепления фары можно найти маркировку «3-7-59», а в стоп-сигнале, установленном на нижней стороне активного антикрыла, светится электрохромный логотип MSO. Более технологичным сюрпризом стали три QR-кода — на кузове и в салоне — каждый из которых ведёт на интерактивный портал с подробным описанием автомобиля и его исторических прототипов.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Особенностью 750S 3-7-59 Theme стали не только цвета кузова, но и его материалы. Экспериментируя с новыми возможностями, McLaren сделал элементы дверей из листового серебра — на нижней части дверей с обеих сторон с использованием техники позолоты, разработанной McLaren для достижения желаемого эффекта, находится патинированный серебряный логотип Triple Crown.

Эту же эмблему можно отыскать и в салоне — нитью фирменного цвета McLaren Orange (в этом же оттенке выполнены ремни безопасности) «Тройная корона» вышита на подголовниках углепластиковых сидений, а также вытиснена на центральном подлокотнике. Чёрная алькантара кресел украшена паттерном из Triple Crown с белой контрастной строчкой (аналогичный цвет использован для «нулевой» метки на руле), а повторяется этот узор на углепластиковых вставках дверных панелей.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Если присмотреться, то можно заметить в интерьере ещё несколько интересных акцентов. Во-первых, удлинённые карбоновые подрулевые переключатели коробки передач, вручную расписанные в стиле ливреи McLaren MP4/2. Во-вторых, педали получили гравировку в стиле победоносных машин и, защищённые керамическим покрытием, белые, чёрные и оранжевые звёзды Triple Crown, которые также можно заметить на порогах. А третью фишку видно только при открытых дверях — подлинный карбоновый кусок болида Формулы 1 в культовой красно-белой ливрее интегрирован в специальную «витрину» в монокок с торца двери водителя. Ну а чтобы владелец не забывал, что он обладает уникальным автомобилем, ключ от McLaren 750S 3-7-59 Theme расписан вручную в стиле ливреи суперкара.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Технически McLaren 750S 3-7-59 Theme не отличается от базовой модели, которая стала глубокой модернизацией модели McLaren 720S. Переработанный на треть автомобиль позволил создать самую лёгкую и быструю нелимитированную модель марки. Построенный вокруг карбонового монокока MonoCage II суперкар получил адаптивное шасси Proactive Chassis Control нового поколения, переработанную бортовую электронику, оптимизированный с точки зрения аэродинамики кузов и более мощный двигатель. Модернизированный 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 — к слову, McLaren 750S стал последней новой моделью марки исключительно с двигателем внутреннего сгорания — выдаёт 750 л.с. и сочетается с перенастроенной семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для лимитированной версии это сочли достаточным и не стали вмешиваться в «начинку» суперкара».

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Премьера McLaren 750S 3-7-59 Theme состоялась на мероприятии Velocity International на калифорнийской трассе Sonoma Raceway, причём представили новинку три звёздных гонщика. Суперкар публике явили британский пилот McLaren F1 Team Ландо Норрис, мексиканский гонщик Arrow McLaren в IndyCar Патрисио О’Уорд и легенда британского автоспорта Дерек Белл, который дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана» на McLaren F1 GTR.

Суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme Фото: McLaren

Столь представительная компания анонсировала автомобиль, который выпустят тиражом всего в шесть экземпляров — будет сделано три купе McLaren 750S и три родстера McLaren 750S Spider, цена которых не названа. Но зато озвучено, что все суперкары уже раскуплены самыми преданными поклонниками славной гоночной истории британского бренда.