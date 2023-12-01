Состав пилотов Формулы-1 на 2024 год полностью сформирован. И он уникален!

Вакансий в чемпионате мира на сезон-2024 больше нет. 1 декабря «Уильямс» официально объявил, что сохранит на следующий сезон американского гонщика Логана Сарджента.
Таким образом, в Ф-1 сложилась уникальная ситуация: впервые в истории на старт следующего чемпионата должен выйти в точности тот же состав пилотов, который завершил предыдущий. Конечно, этому ещё могут помешать форс-мажоры вроде проблем со здоровьем (тьфу-тьфу-тьфу), но в целом трансферный рынок Ф-1 застыл. Команды боятся брать новичков (тем более талантов уровня Пиастри на горизонте нет) и предпочитают сохранять верность тем, кто уже на решётке.
Так что изучаем практически не изменившиеся составы конюшен и ожидаем куда более интересного периода переходов в сезоне-2024. Главная интрига — вакансия второго гонщика «Ред Булл», ну и изменения возможны абсолютно во всех командах-середняках.
|Команда
|Гонщики
|Срок контрактов
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
Серхио Перес
|2028
2024
|«Мерседес»
|Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл
|2025
2025
|«Феррари»
|Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|2024
2024
|«Макларен»
|Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|2026
2025
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
|2024
2024
|«Альпин»
|Пьер Гасли
Эстебан Окон
|2024
2024
|«Уильямс»
|Алекс Албон
Логан Сарджент
|2024
2024
|??? «Рейсинг Буллз»
|Юки Цунода
Даниэль Риккардо
|2024
2024
|??? «Заубер»
|Валттери Боттас
Гуаньюй Чжоу
|2024
2024
|«Хаас»
|Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
|2024
2024