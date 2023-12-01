Состав пилотов Формулы-1 на 2024 год полностью сформирован. И он уникален!

Вакансий в чемпионате мира на сезон-2024 больше нет. 1 декабря «Уильямс» официально объявил, что сохранит на следующий сезон американского гонщика Логана Сарджента.

Таким образом, в Ф-1 сложилась уникальная ситуация: впервые в истории на старт следующего чемпионата должен выйти в точности тот же состав пилотов, который завершил предыдущий. Конечно, этому ещё могут помешать форс-мажоры вроде проблем со здоровьем (тьфу-тьфу-тьфу), но в целом трансферный рынок Ф-1 застыл. Команды боятся брать новичков (тем более талантов уровня Пиастри на горизонте нет) и предпочитают сохранять верность тем, кто уже на решётке.

Так что изучаем практически не изменившиеся составы конюшен и ожидаем куда более интересного периода переходов в сезоне-2024. Главная интрига — вакансия второго гонщика «Ред Булл», ну и изменения возможны абсолютно во всех командах-середняках.