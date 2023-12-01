Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Гонщики Формулы-1: состав команд на сезон-2024, продолжительность контрактов пилотов с конюшнями

Состав пилотов Формулы-1 на 2024 год полностью сформирован. И он уникален!
Евгений Кустов
Гонщики Формулы-1 на 2023-2024 годы
Аудио-версия:
Комментарии
Смелость и неожиданные решения — это не про нынешних боссов команд.

Вакансий в чемпионате мира на сезон-2024 больше нет. 1 декабря «Уильямс» официально объявил, что сохранит на следующий сезон американского гонщика Логана Сарджента.

Таким образом, в Ф-1 сложилась уникальная ситуация: впервые в истории на старт следующего чемпионата должен выйти в точности тот же состав пилотов, который завершил предыдущий. Конечно, этому ещё могут помешать форс-мажоры вроде проблем со здоровьем (тьфу-тьфу-тьфу), но в целом трансферный рынок Ф-1 застыл. Команды боятся брать новичков (тем более талантов уровня Пиастри на горизонте нет) и предпочитают сохранять верность тем, кто уже на решётке.

Так что изучаем практически не изменившиеся составы конюшен и ожидаем куда более интересного периода переходов в сезоне-2024. Главная интрига — вакансия второго гонщика «Ред Булл», ну и изменения возможны абсолютно во всех командах-середняках.

КомандаГонщикиСрок контрактов
«Ред Булл»Макс Ферстаппен
Серхио Перес		2028
2024
«Мерседес»Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл		2025
2025
«Феррари»Шарль Леклер
Карлос Сайнс		2024
2024
«Макларен»Ландо Норрис
Оскар Пиастри		2026
2025
«Астон Мартин»Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл		2024
2024
«Альпин»Пьер Гасли
Эстебан Окон		2024
2024
«Уильямс»Алекс Албон
Логан Сарджент		2024
2024
??? «Рейсинг Буллз»Юки Цунода
Даниэль Риккардо		2024
2024
??? «Заубер»Валттери Боттас
Гуаньюй Чжоу		2024
2024
«Хаас»Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен		2024
2024
Материалы по теме
Кто из гонщиков Ф-1 принёс своей команде наибольшие убытки? И худшего думают оставить!
Истории
Кто из гонщиков Ф-1 принёс своей команде наибольшие убытки? И худшего думают оставить!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android