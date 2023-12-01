В «Уильямсе» объяснили решение сохранить Сарджента на сезон-2024

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал решение британской команды продлить контракт на следующий сезон с американским гонщиком Логаном Сарджентом. В сезоне-2023 Сарджент набрал одно очко против 27 на счету его напарника Александера Албона.

«Я рад продолжить наш путь вместе с Логаном в сезоне-2024. Логан продемонстрировал огромные навыки, находясь под огромным давлением на мировой арене, и это позволяет ему отлично вписаться в нашу команду. У нас огромная уверенность в его способностях, и мы верим, что вместе сможем добиться ещё большего успеха в наступающем сезоне», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».