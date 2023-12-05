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Квиз: ответьте на вопросы о главных событиях минувшего сезона Формулы-1

Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2023 году?
Лев Дорогов
Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1?
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Выбить максимальный результат будет непросто.

Сезон Формулы-1 продолжает уходить в прошлое. Финальный Гран-при состоялся неделю с лишним назад – самое время подводить итоги соревновательного года. На сей раз мы выясним, насколько вы, наши читатели, внимательно смотрели «Королевские гонки» в 2023 году. Расслабили ли вас бесконечные успехи Макса Ферстаппена или вы всё равно следили за каждым Гран-при сезона и всеми основными событиями чемпионата мира?

Мы предлагаем вам ответить на 16 вопросов о главных событиях и явлениях минувшего сезона Формулы-1. Сможете справиться и показать себя гоночным экспертом? Или честно скажете: вот будет интрига, тогда и посмотрю? Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по ссылке:
Насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2023 году?

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