Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2023 году?

Сезон Формулы-1 продолжает уходить в прошлое. Финальный Гран-при состоялся неделю с лишним назад – самое время подводить итоги соревновательного года. На сей раз мы выясним, насколько вы, наши читатели, внимательно смотрели «Королевские гонки» в 2023 году. Расслабили ли вас бесконечные успехи Макса Ферстаппена или вы всё равно следили за каждым Гран-при сезона и всеми основными событиями чемпионата мира?

Мы предлагаем вам ответить на 16 вопросов о главных событиях и явлениях минувшего сезона Формулы-1. Сможете справиться и показать себя гоночным экспертом? Или честно скажете: вот будет интрига, тогда и посмотрю? Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по ссылке:

Насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2023 году?