10 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2023. Кто же за Ферстаппеном?

На протяжении всего сезона Формулы-1 мы ставили пилотам оценки за выступления в Гран-при — и по окончании чемпионата по традиции подводим итоги. Ранее мы рассказали о гонщиках, расположившихся в нижней части таблицы, а теперь пришёл черёд лидеров.

10. Лиам Лоусон (средний балл — 6,8 / всего — 34)

В «Ред Булл» не планировали выставлять Лоусона в Формуле-1 — в «Альфа Таури» новозеландец, до этого сосланный в Супер Формулу, попал лишь после травмы Риккардо. И выпавшим шансом Лиам распорядился блестяще: выдержал испытание в Зандворте, стартовав в гонке без знания машины, был в шаге от топ-10 в Монце и Сузуке, а в Сингапуре — на совершенно незнакомой уличной трассе — стал девятым. Дебютанту хватило пяти гонок, чтобы произвести хорошее впечатление, а его возвращение в 2025-м кажется неизбежным.

9. Карлос Сайнс (6,8/150)

В сезоне-2022 — 9-й (средний балл — 6,7).

В сезоне-2023 Сайнс оказался единственным, кто смог прервать доминирование «Ред Булл» хотя бы на один день. В Сингапуре Карлос смотрелся великолепно и в нужный момент с самого начала уикенда выжимал из машины максимум. Тогда даже показалось, что испанец может затмить Леклера и стать неформальным лидером «Феррари». Но не срослось: Сайнс проиграл Шарлю семь квалификаций кряду, вновь выглядел медленнее напарника и завершил сезон крайне невнятным выступлением в Абу-Даби.

Сайнс после победы на Гран-при Сингапура Фото: Clive Mason/Getty Images

8. Оскар Пиастри (7,2/158)

Пиастри стал лучшим дебютантом Формулы-1 за последние четыре года — с тех пор, как в чемпионат пришли Расселл, Норрис и Албон. Австралиец оправдал практически все ожидания паддока и очень быстро освоился за рулём новой для себя техники. К концу сезона Оскар даже стал время от времени опережать Норриса в квалификациях, хотя на длинных отрезках пока уступает более опытному напарнику. Так или иначе, уже сейчас очевидно, что австралийца ждёт в «Больших призах» большое будущее.

7. Александер Албон (7,3/159,5)

В сезоне-2022 — 10-й (6,4).

Второй год подряд Албон фактически в одиночку тащит «Уильямс» — и в этом году Алекс завоевал для некогда чемпионской команды седьмое место. Так высоко в Кубке конструкторов Гроув не поднимался со времён памятного российским болельщикам провала 2018 года. Машина не всегда позволяла тайцу блистать, тем не менее на его счету есть несколько по-настоящему выдающихся выступлений — и теперь Албон наверняка окажется в шорт-листах топ-команд, если кому-то из них понадобится новый пилот.

6. Джордж Расселл (7,3/160,5)

В сезоне-2022 — 6-й (7,3).

Расселл минувший сезон описывает словом «катастрофа» — самыми памятными в этом году стали его вылет в Монако, удар о стену в Канаде и упущенный из-за аварии подиум в Сингапуре. С другой стороны, Джордж вновь был очень быстр и сам по вине команды недосчитался пары подиумов — в Австралии у него сгорел двигатель, а в Катаре пришлось прорываться после ошибки Хэмилтона. Кроме того, британец не уступил экс-чемпиону в квалификационной дуэли и вновь подтвердил, что способен сражаться с лучшими.

5. Льюис Хэмилтон (7,4/162,5)

В сезоне-2022 — 5-й (7,6).

Хэмилтон, кроме уже упомянутого Гран-при Катара, безумств в этом году не допускал и в гонках по большей части выжимал из имеющейся техники максимум её возможностей. Однако происходило это не всегда, да и в квалификациях Льюис время от времени сбоил и не мог, в отличие от напарника, совладать с машиной. Так было, например, в Сингапуре — единственной гонке в году, когда у соперников появился шанс превзойти «Ред Булл». От обладателя рекорда по числу поулов обычно ожидаешь большего.

Хэмилтон на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Peter Fox/Getty Images

4. Ландо Норрис (7,4/163,5)

В сезоне-2022 — 4-й (7,6).

Похожие проблемы возникали и у Норриса. В гонках Ландо блестяще работал с резиной и демонстрировал впечатляющие прорывы, но допускал ошибки в решающие моменты квалификации. Одна из таких, например, стоила британцу шанса побороться с Ферстаппеном в Катаре. Впрочем, несмотря на это и на неудачный вылет в Лас-Вегасе, Норрис остаётся одним из главных талантов на стартовой решётке — когда говорят, что у «Макларена» может быть шанс навязать борьбу «Ред Булл», обычно имеют в виду именно Ландо.

3. Шарль Леклер (7,5/165,5)

В сезоне-2022 — 2-й (8,0).

Для Леклера минувший сезон словно состоял из двух частей. В первой Шарль, пытаясь во что бы то ни стало прыгнуть выше головы, время от времени переходил грань и допускал ошибки (Мельбурн, Майами, Зандворт). Но во второй гонщик смог собраться и выдал сильную концовку чемпионата. Даже на фоне возникших проблем в квалификациях в Монце и Сингапуре монегаск уверенно превзошёл напарника во внутрикомандной дуэли (15:7) и сохранил за собой статус неофициального первого номера «Феррари».

2. Фернандо Алонсо (8,0/177)

В сезоне-2022 — 3-й (7,8).

Алонсо в этом году стал настоящим локомотивом «Астон Мартин» и всеми силами тащил команду Лоуренса Стролла вперёд. В начале сезона машина позволяла регулярно подниматься на подиум — и Фернандо шесть раз в восьми первых гонках был в топ-3. Испанский экс-чемпион не был на высоте весь год, он ошибался в Барселоне и Сингапуре, испытывал проблемы в Мехико и Лас-Вегасе. Однако, будь у «Астон Мартин» шанс на победу в гонке, Алонсо вряд ли его упустил бы.

1. Макс Ферстаппен (9,0/198)

В сезоне-2022 — 1-й (8,8).

Чемпион мира провёл исключительный сезон и даже в своих худших гонках был очень хорош. Крупнейшей ошибкой Макса в этом году можно назвать старт в Лас-Вегасе, но даже там Ферстаппен отыгрался после штрафа и завоевал победу. Несмотря на полное отсутствие конкуренции, голландец сохраняет невероятную форму и продолжает прогрессировать: в 2022-м у него возникали необъяснимые развороты или моменты потери концентрации, но не в 2023-м. Что же будет в следующем сезоне?

Оценки пилотам Формулы-1 за сезон-2023

Бонус. Сильнейшие составы

Как и год назад, наибольшее число баллов в ходе сезона набрали гонщики «Ред Булл», а вторыми стали представители «Мерседеса», причём разрыв между лидерами был минимальным: 323,5 против 323. Совсем немного не хватило и дуэту «Макларена», который расположился третьим, — 321,5 балла. «Феррари» второй год подряд занимает четвёртое место в нашем командном рейтинге, топ-5 замыкает «Астон Мартин», а вот «Альпин» без Алонсо откатился на шестую строчку. Замыкают рейтинг пилоты «Уильямса».