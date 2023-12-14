У «КАМАЗ-мастер» — новый босс. Завершил ли Николаев карьеру и что ему сказал Чагин?

В самом конце ноября «КАМАЗ-мастер» неожиданно объявил, что Владимир Чагин оставит пост руководителя команды, чтобы сосредоточиться на проекте международного ралли «Шёлковый путь» и общественно-политической деятельности. При этом Чагин останется в команде, возглавив правление некоммерческого партнёрства «КАМАЗ-Автоспорт». Преемник Царя «Дакара» тот же, что и на гоночной трассе: вместо Чагина командой будет руководить пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев. Мы обсудили с новым боссом камазовцев последние новости.

— Эдуард, насколько неожиданным стало для вас это назначение?

— Скажу честно, это назначение стало для меня неожиданностью. Тем не менее, зная, что мы единая команда, что у нас никто никого не оставляет в трудной ситуации, уверен: команда поможет освоить мне новую роль.

— Какие наставления дал напоследок Владимир Чагин?

— Почему же напоследок? Ведь Владимир Геннадьевич из команды не уходит. Сказал: «Эдуард, не переживай! Я всегда рядом, всегда помогу и подскажу». Для меня важно понимать, что поддержка с его стороны всегда будет.

— Что пока самое непривычное, сложное?

— В качестве руководителя команды я впервые. К новым обязанностям всегда тяжело адаптироваться! А тут к тому же роль, когда тебе уже нужно руководить большим коллективом, решать глобальные вопросы. Тут будет важна помощь от коллектива, от руководителей служб, от Владимира Геннадьевича, и я надеюсь, что все всегда помогут.

Самое сложное — принимать правильные решения и затем за них отвечать. Думаю, будет нелегко в первое время, но интересно. Хорошо, что я в команде уже 20 лет и видел, как работали другие её лидеры. Думаю, всё получится, когда такие примеры рядом. Мы спортсмены-марафонцы, во время гонок привыкли сталкиваться с различными сложными ситуациями. Всегда, когда сложно, это здорово. Интересно найти быстрое и правильное решение, преодолеть сложности, решить вопрос. Эта должность для меня — следующий шаг в жизни.

Эдуард Николаев Фото: kamazmaster.ru

— Насколько непривычно общаться с пилотами в качестве не одного из них, а босса?

— Все наши пилоты работали всегда в одном кабинете, каждый в своей сфере руководил каким-то направлением, и всегда мы между собой находили общий язык, потому что каждый из нас отвечает за то или иное дело в команде, однако в итоге все работают на общий результат. Сейчас я стал руководителем команды, но всё осталось на своих местах. Есть атмосфера сотрудничества, никаких сложных моментов во взаимодействии нет. Продолжаем работать. В очередной раз могу гордиться тем, что мы команда и все друг друга поддерживают.

— Ваша карьера боевого пилота завершена или нет? Ещё буквально в конце октября вы выступали на бахе «Пески Арчеды»...

— Карьера пилота не завершена. Планирую выступать в новом сезоне. Это мне подтвердил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич Когогин. Буду, конечно же, смотреть по ситуации, как будет у нас всё складываться… Конечно, основная задача сейчас для меня — это роль руководителя, первоочередное — решать вопросы команды. Но пока мыслей о завершении карьеры пилота нет.

Капотный грузовик «КАМАЗ-мастер» Фото: kamazmaster.ru

— Кто теперь будет заниматься развитием капотного грузовика?

— Я буду продолжать заниматься этим проектом так же, как и развитием проекта К5. Как, к примеру, это делал Владимир Геннадьевич: он и командой руководил, и полноценно участвовал в разработке новых моделей спортивных грузовиков, давал интересные инженерные идеи, работал над дизайном новых машин. Он в этом смысле отличный пример.

— Какие задачи ставите перед собой сами, какие — большой «КАМАЗ»?

— Команда – часть нашего завода «КАМАЗ», поэтому задачи полностью совпадают. Главная – это наши результаты в следующем сезоне. Впереди этапы чемпионата России, ралли-марафон «Шёлковый путь» — большая и интересная гонка в следующем году пройдёт по территориям России, Монголии и Китая. Это очень здорово.

Конечно, будем тщательно готовиться к сезону, чтобы продемонстрировать наши автомобили, их надёжность, возможности наших экипажей и достойно выступить на всех этих соревнованиях.

Эдуард Николаев и глава пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин Фото: kamazmaster.ru

— Какие планы команды на ближайшее время и в целом на 2024 год?

— Так же, как и в этом году, планируем принять участие в этапах чемпионата России в категории грузовиков и по возможности в классе Н2 — это багги. Пока спортивная программа находится в стадии согласования с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Анатольевичем Когогиным. Но предварительно нас ждут — в грузовиках — четыре этапа чемпионата России. Это традиционно «Золото Кагана» (Астрахань), следующий в Волгограде – «Пески Арчеды». Затем третий этап чемпионата, который пройдет в рамках первой части ралли «Шёлковый путь». Сам «Шёлковый путь» — большая международная гонка. Завершит сезон «Симбирский тракт» в Ульяновске.

Что касается багги… Это очень интересный автомобиль, который нам позволяет в течение сезона, между соревнованиями на грузовиках, готовить молодых штурманов и пилотов. Не всегда у нас получается участвовать в гонках всем составом экипажей. Тем не менее багги помогают нам получить дополнительный накат и опыт для начинающих штурманов и пилотов.

«Чемпионат» благодарит пресс-службу «КАМАЗ-мастер» за помощь в организации интервью.