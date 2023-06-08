Дакаровские «КАМАЗы» посоревновались в дрифте! И это не все сенсации этапа RDS GP

За месяц, что прошёл со старта сезона Гран При Российской Дрифт Серии 2023 года, у команд и пилотов была возможность провести работу над ошибками и лучше подготовиться к уикенду в Нижнем Новгороде. И, как это ни удивительно, с этой задачей лучше справились новички, а не опытные участники RDS GP.

К числу главных сюрпризов второго этапа, который принимала трасса «Нижегородское кольцо», можно отнести братьев Поповых. Илья и Владислав дебютировали в RDS GP в этом сезоне и на Moscow Raceway абсолютно не впечатлили своими выступлениями, но недаром их наставником является Аркадий Цареградцев. Действующий чемпион RDS GP и его молодые напарники по «FailCrew x ДаркСайд» продуктивно поработали в перерыве между этапами.

На «Нижегородском кольце» Илья и Владислав отметили своё 20-летие. Следуя известному принципу, что лучший подарок сделан своими руками, братья сами себе преподнесли подарок на день рождения. Во-первых, оба безо всяких проблем прошли квалификацию. Во-вторых, смогли уверенно пройти в топ-16. Илья взял верх над Денисом Мигалём — пилота «Sintec • Fresh Маркетплейс» развернуло в топ-32, а Владислав был назван победителем в дуэли с Антоном Клямко из-за ошибки последнего.

Можно было предположить, что выход в топ-16 и станет для молодых пилотов самым крупным достижением этапа, тем более что их соперниками стали два опытнейших участника RDS GP, но как бы не так! Да, Илья Попов уступил представителю Star Pёr Stars Aimol Чарльзу НГу, что совершенно незазорно для делающего первые шаги в большом дрифте спортсмена. Но вот его брат стал автором мини-сенсации: Владислав вышел в топ-8, оформив победу в дуэли с Евгением Лосевым! Впрочем, это не столько достижение Попова, сколько прокол «Sintec • Fresh Маркетплейс»: пилот просто не успел вовремя выехать в стартовую зону, что обернулось техническим поражением в дуэли с дебютантом. Владислав через bye run вышел в топ-8, а там встретился с Аркадием Цареградцевым.

Ожидаемо ученику не удалось превзойти учителя, однако в заезде с Царём его молодой сокомандник показал себя очень и очень неплохо. И этот очевидный прогресс братьев Поповых, который отметили и болельщики на трибунах «Нижегородского кольца», и в телетрансляции, стал главной сенсацией. Антисенсацией же стало выступление «Sintec • Fresh Маркетплейс», которая второй этап кряду не может вывести своих пилотов дальше топ-16 — очевидно, от чемпионского коллектива фанаты ждут иных результатов. А пока и команда, и пилоты допускают досадные помарки, цену которых великолепно иллюстрирует личный зачёт по итогам двух этапов: Дамир Идиятулин и Евгений Лосев замыкают топ-10, набрав вдвое меньше очков, чем у лидеров.

Не ладятся дела и у Lukoil Racing Drift Team. Григорий Гусев из-за технических проблем не смог выйти из топ-32, а Андрей Астапов вновь стал жертвой своего автомобиля — на сей раз у пилота сломалась коробка передач. Ну а Денис Сорокопуд оказался в топ-16 из-за поломки машины Никиты Шикова из Carville Racing, что обеспечило его сопернику bye run. Но дальше Сорокопуду предстояло проехать с Романом Тиводаром, и Денис проиграл пилоту Takayama Forward Auto.

Не просто пилоту, а победителю квалификации в Нижнем Новгороде: Тиводар проехал на 96 баллов и стал лучшим, но, увы, за подиум побороться после такого успеха в субботу не смог. Роман прекратил борьбу в топ-8, уступив Чарльзу НГу. Но зато Takayama Forward Auto добилась 100% результативности — Роман Тиводар выиграл квалификацию, а Георгий Чивчян стал победителем в парных заездах. Более того, Гоча установил новый исторический рекорд — трёхкратный чемпион RDS GP в беспрецедентный восьмой (!) раз выиграл этап Российской Дрифт Серии на «Нижегородском кольце», утвердившись в своём неофициальном титуле NRing King.

Не сказать, что эта победа была для Чивчяна простой. Да, до финала Георгий дошёл относительно легко (впрочем, лишь относительно — на пути к решающей дуэли пришлось провести OMT-заезд с Дмитрием Ермохиным, который был соперником Гочи в финале этапа сезона-2022, а затем сразиться со вторым пилотом Star Pёr Stars Aimol Чарльзом НГом). Но в решающей битве соперником чемпиона стал другой чемпион и действующий победитель этапа RDS GP.

Чемпион «RDS Запад» 2021 года, чемпион RDS Europe 2022 года Антон Козлов уверенно пробился в финал, где столкнулся с неожиданной проблемой: в череде OMT-заездов с Дамиром Идиятулиным новичок Carville Racing израсходовал все покрышки. Так что в дуэли с Гочей пришлось ехать на других по размерности шинах — на свою боевую «ПроБабку» Антон поставил колёса от запасной машины по прозвищу «Бабка». Не исключено, что это и спровоцировало необычную для академически точного стиля пилотирования Козлова ошибку в финале, которая позволила Чивчяну победить. Но не выйти в лидеры личного зачёта, где после второго места на «Нижегородском кольце» закрепился Антон Козлов.

Антон Козлов против Георгия Чивчяна Фото: RDS GP

Компанию амбициозному новичку RDS GP и самому титулованному пилоту Гран При Российской Дрифт Серии на призовом подиуме в Нижнем Новгороде составил действующий обладатель титула Аркадий Цареградцев. Правда, на руку Царю сыграли очередные проблемы с Flanker F, не позволившие Чарльзу НГу побороться за подиум. Впрочем, сам пилот Star Pёr Stars Aimol был не так и огорчён — задачей было закончить этап в топ-5, что спортсмену легко удалось.

RDS GP. «Нижегородское кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto); Антон Козлов (Carville Racing); Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд»).

RDS GP. «Нижегородское кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

Takayama Forward Auto; «FailCrew x ДаркСайд»; Carville Racing.

В итоге после двух этапов в новом сезоне Гран При Российской Дрифт Серии сложилась весьма необычная ситуация. В тройке лидеров личного зачёта из ожидаемых имён — только Георгий Чивчян, да и то лишь позади Антона Козлова. А Чарльз НГ давненько не был расположен так высоко — пилот научил ездить Flanker F и теперь реально включился в битву за титул!

RDS GP. Личный зачёт. Положение после двух этапов. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) — 423 очка; Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) — 391; Чарльз НГ (Star Pёr Stars Aimol) — 345.

RDS GP. Командный зачёт. Положение после двух этапов. Топ-3:

Takayama Forward Auto — 638 очков; Carville Racing — 559 баллов; Star Pёr Stars Aimol — 515.

Сможет ли Чарли продолжать в том же духе, удастся ли Гоче побеждать и дальше, будет ли Царь вновь в сражении за места на подиуме, вернутся ли представители «Sintec • Fresh Маркетплейс» к борьбе за позиции в топ-3 и сможет ли Антон Козлов продолжить свою серию выходов в финал? Ответы на все эти вопросы даст третий этап RDS GP, который 1–2 июля будет принимать трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

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P. S. Российский автоспорт настолько суров, что в RDS GP дебютировали грузовики. Причём сразу чемпионские — легендарная российская команда «КАМАЗ-мастер» провела в Нижнем Новгороде показательные заезды. На старт вышли многократные победители ралли-марафонов «Дакар» и «Шёлковый путь» Эдуард Николаев и Антон Шибалов.

Выступления проходили в полном соответствии с регламентом Гран При Российской Дрифт Серии. Сначала каждый из пилотов проехал квалификационные попытки, а затем состоялся полноценный «хит», в котором Эдуард Николаев и Антон Шибалов побывали как в роли лидера, так и в роли преследователя.

В итоге каждый из гонщиков записал на свой счёт по одной победе: в субботу в парных заездах напарников по «КАМАЗ-мастер» выиграл Николаев, а в воскресенье наиболее впечатляющий для судей дрифт продемонстрировал Шибалов. Вот так два поколения гоночных грузовиков «КАМАЗ» к своим успехам в ралли-рейдах добавили ещё участие в RDS GP.