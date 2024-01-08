Чем занимался босс «Ред Булл» до Ф-1: сотрудничество с «Лукойлом» и море долгов

19 лет назад – если точнее, 7 января 2005 года – Кристиан Хорнер был назначен на должность руководителя новообразованной (на останках «Ягуара») команды «Ред Булл». Что будет дальше, известно всем: Хорнер станет одним из самых успешных менеджеров в истории Ф-1 (шесть Кубков конструкторов и семь титулов в личном зачёте). А вот карьеру Кристиана до прихода в «Ред Булл» вспоминают не так часто. Вашему вниманию ответ на вопрос: чем занимался Хорнер до работы в Формуле-1.

Выступая в картинге, Хорнер соревновался с мамой Макса Ферстаппена

До поста руководителя команды Ф-1 можно добраться разными путями. К примеру, Рон Деннис начинал механиком, Жан Тодт – штурманом в ралли, а Флавио Бриаторе вообще являлся абсолютным дилетантом, пришедшим в мир «Королевских гонок» из бизнеса. Что же до Хорнера, то будущий руководитель «Ред Булл» знакомство с миром высоких скоростей начал с картинга – на первых порах Хорнер мечтал стать гонщиком.

Причём, что интересно, первые шаги в сторону автоспорта Кристиан делал по собственному желанию, а не с помощью родителей, как это часто бывает: «В детстве я приставал к родителям с просьбой купить карт, просто чтобы покататься по саду, и моя мама нашла его в местной газете за 25 фунтов. Со временем мне удалось купить что-то получше, и в итоге я начал гоняться в категории Junior Booster».

Так, собственно, и стартовала гоночная карьера будущего босса «Ред Булл». Кстати, выступая в картинге, Хорнер пересёкся с Софи Кумпен – матерью своего подопечного Макса Ферстаппена. По словам Кристиана, Софи входила в десятку лучших гонщиков мира в своём возрасте и частенько его опережала. Помимо мамы трёхкратного чемпиона Ф-1, Хорнер соперничал в картинге с Яном Магнуссеном (отец Кевина), Ярно Трулли, Джанкарло Физикеллой и Дарио Франкитти (в будущем многократный чемпион IndyCar).

Чтобы продолжить гоночную карьеру, пришлось уговаривать родителей отложить поступление в университет

На детском уровне Хорнер выступал относительно успешно: в 1991 году ему повезло стать одним из счастливчиков, которым «Рено» в рамках программы поддержки молодых талантов оплатил участие в британском чемпионате Формулы «Рено». Дебют Кристиана во взрослых гонках получился вполне удачным: победа и пять подиумов в 12 гонках и как итог – четвёртое место по итогам сезона (чемпионом, кстати, стал Педро де ла Роса).

В следующем году Хорнер пошёл на повышение: сезон-1993 он начинал в британской Формуле-3. Этот шаг в карьере Кристиану дался очень и очень нелегко. Родители юного британца рассчитывали, что, окончив школу, их сын отправится в университет, но у будущего босса «Ред Булл» был свой взгляд на жизнь. С огромным трудом Кристиану всё же удалось выбить для себя отсрочку на поступление в высшее учебное заведение, но при условии, что он гарантировано отправится в университет в случае, если у него не получится в гонках.

Дебютный сезон в британской Ф-3 Хорнер провёл в классе B (втором дивизионе, если угодно): получилось относительно неплохо – второе место по итогам чемпионата в своей категории. В следующем году Кристиан перешёл в класс А, где дела у него шли уже не так радужно: три финиша в очках – 17-е место в личном зачёте. Печальный факт: проведший всего одну гонку Джанкарло Физикелла завершил сезон выше.

Кристиан Хорнер в 1992 году Фото: Coventry Telegraph Archive/Getty Images

Сезон-1995 Кристиан снова провёл в родном чемпионате, показав примерно те же результаты, что и в прошлом году (улучшил, но ненамного), и это при том, что он проводил уже третий сезон в данном первенстве. Примерно в этом месте может показаться, что Хорнер перестал прогрессировать как пилот, достигнув своего невысокого потолка.

К 1995 году гоночная карьера Кристиана практически зашла в тупик. Результаты на трассе оставляли желать лучшего, так ещё и обострилась проблема с финансированием. Тем удивительнее, что именно в тот момент Хорнер нацелился на переход в главную юниорскую серию мира — Формулу-3000.

Причём Кристиан планировал не просто выкупить себе место на сезон в одной из команд – он решил стать полноценным собственником гоночной конюшни. Вместо того чтобы каждый год оплачивать своё участие в чемпионате, Хорнер решил один раз раскошелиться на приобретение собственной команды, дабы иметь некую независимость – невероятно радикальное решение вопроса.

С Хельмутом Марко Хорнер познакомился, покупая трейлер

Чтобы претворить свою задумку в жизнь, Кристиану пришлось продать всё своё имущество, взять кредит в банке, а также попросить в долг у отца. Хорнер пошёл ва-банк и всё же основал собственную гоночную команду, которую он назвал Arden International.

Лучше всего жизнь новообразованной команды описывает цитата её владельца: «Я был руководителем команды, секретарём, поваром и мойщиком посуды, искал деньги, занимался всей бумажной работой и прочими хлопотами. Механиком у нас был парень, работавший на полставки в местном магазине».

Кстати, именно благодаря своему детищу в далёком 1996-м Хорнер познакомился с Хельмутом Марко, который на тот момент руководил командой в Формуле-3000.

Хельмут Марко в 2005 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Я слышал, что Марко продавал кое-что, и мы договорились с ним о встрече в гостинице в Граце. Зная, что мне нужен трейлер, он расспросил меня, что я делаю, почему, как и так далее. В итоге мы пожали руки и договорились о сделке по этому трейлеру и ещё некоторого оборудования. Я тогда сделал всё, что мог, чтобы получить эту чёртову штуку. Он сказал, что доставит его мне, но при этом захотел денег вперёд! Я заплатил всё, что мог. Помню, потом рассказал отцу, что купил трейлер, и он спрашивает меня: «А где он?» Сказал, что парень из Австрии скоро доставит мне его и я заплатил ему не залог, а всю сумму, потому что он показался мне порядочным. Должно быть, я звонил ему каждый день, пока трейлер не прибыл», – не так давно вспоминал Хорнер знакомство с Марко.

Со спортивной точки зрения дебютный сезон в Формуле-3000 для Кристиана получился провальным: шесть раз ему не удавалось преодолеть квалификационный барьер, и лишь единожды он финишировал в очках. Отчасти столь слабые результаты можно было оправдать новым статусом британца. Всё-таки Хорнер был не только пилотом, но ещё и менеджером команды. Сам Кристиан признавался, что частенько осторожничал на трассе, так как держал в уме стоимость потенциального ремонта. Можно сказать, что внутренний менеджер Хорнера начал превалировать над внутренним пилотом.

Юный Монтойя подтолкнул Хорнера к завершению карьеры Фото: Robert Laberge/Getty Images

В 1998-м у Кристиана появился напарник Курт Моллекенс, спонсоры которого должны были покрыть часть расходов команды. Бельгийский новичок с ходу начал показывать приличные результаты (два подиума в первых трёх гонках), в то время как Хорнер продолжал плестись в конце пелотона.

Тот сезон стал последним в гоночной карьере Кристиана: на фоне провальных результатов он принял решение повесить шлем на гвоздь. По словам Хорнера, о завершении карьеры он задумался ещё перед стартом чемпионата – во время предсезонных тестов в Эшториле: увидев, как Монтойя проходит скоростной поворот, он понял, что не готов идти на тот риск, который необходим, чтобы изобразить нечто похожее.

Три года команду Хорнера спонсировал «Лукойл»

В конце 1998-го Хорнер хоть и повесил шлем на гвоздь, но вот бросать мир автоспорта он даже и не думал, продолжив управлять собственной командой в Ф-3000. Британцем двигала идея поставить «Арден» на самоокупаемость, а со временем и вовсе превратить команду в жизнеспособный бизнес-проект.

К счастью для Кристиана, вскоре к нему обратился российский нефтяной гигант «Лукойл» с предложением выступить инвестором команды «Арден» в обмен на предоставление их подопечному Виктору Маслову места боевого пилота. Посредником в этой сделке выступила британская инжиниринговая компания «Продрайв», которая выкупила 50% акций «Ардена» на деньги российской нефтяной компании. В следующий сезон команда Хорнера заявилась под названием Lukoil Arden.

Виктор Маслов в составе «Лукойл Арден» в 2000 году Фото: Bongarts/Getty Images

Союз «Лукойла» и «Ардена» просуществовал всего три года. За это время Маслов не сумел набрать ни одного очка, а Кристиан Хорнер выкупил обратно 50% акций своей команды и полностью разочаровался в рента-драйверах как в явлении.

В преддверии сезона-2002 британский менеджер полностью обновил пилотский состав, пригласив относительно талантливых Бьорна Вирдхайма и Томаша Энге. В том году «Арден» выиграл командный зачёт и практически отпраздновал успех в личном. Энге набрал больше всех очков, но дисквалификация за проваленный допинг-тест отбросила чеха с первой строчки на третью. А вот в следующие два года коллектив Хорнера полностью доминировал в Ф-3000: в 2003-м первый титул «Ардену» в личном зачёте принёс Вирдхайм, год спустя первенствовал уже Льюцци, который на тот момент уже числился в программе поддержки «Ред Булл».

Познав успех в Формуле-3000, Хорнер начал подумывать о переходе в «Королевские гонки». Берни Экклстоун посоветовал Кристиану рассмотреть вариант с покупкой «Джордана». Впрочем, стороны не смогли договориться о стоимости команды, поэтому переговоры очень быстро зашли в тупик.

К счастью для Кристиана, в конце 2004-го владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц приобрёл команду «Ягуар». Австрийский предприниматель был не уверен в доставшемся по наследству персонале, поэтому кадровых перестановок было не избежать. Незадолго до Рождества к тому моменту уже хороший знакомый Хорнера Хельмут Марко организовал ему встречу с Матешицем в Зальцбурге. Дитрих рассказал, каким он видит «Ред Булл» в Формуле-1, после чего предложил Кристиану пост руководителя команды. Хорнер принял заманчивое предложение – так начиналась история.