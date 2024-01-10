Странный этап «Дакара»: Лёб специально заработал штраф, пилоты «Ауди» встали у финиша

Прошедший в среду пятый этап ралли-марафона «Дакар-2024» участники провели с оглядкой на два следующих дня гонки. Впереди у гонщиков необычный «супермарафон» с новыми правилами, и это оказало серьёзное влияние на ход сегодняшней борьбы…

Почему многие испугались шестого этапа?

Обычно в наших обзорах дня мы рассказываем про следующий спецучасток в самом конце, но на сей раз просто необходимо сразу объяснить, с чем участники «Дакара» столкнутся в четверг и пятницу. Впереди — новый формат этапа под названием «Хроно». Он будет проводиться два дня, на протяжении которых действуют «марафонские» ограничения: то есть вечером в первый день гонщики обязаны обслуживать технику самостоятельно, без помощи механиков.

Но если на обычном марафонском этапе все хотя бы собираются на одном бивуаке и партнёры по команде могут помогать друг другу, то на сей раз действует новое интересное правило: когда в первый день часы в Саудовской Аравии пробьют 16:00, то все участники будут обязаны завершить борьбу на следующей контрольной точке и отправиться на ближайший бивуак. Так что рассчитывать в случае ремонта придётся только на себя. На следующий день этап возобновится в семь утра, после всего все пилоты будут должны вернуться на дистанцию спецучастка и завершить его.

При этом маршрут «Хроно» проложили в пустыне Руб-эль-Хали, которую ещё называют Пустой квадрат. Условия для гонок там жесточайшие, плюс организаторы разработали отдельные маршруты: один для мотоциклов и квадроциклов, второй – для всех остальных. Так что лидерам зачёта внедорожников придётся прокладывать маршрут самостоятельно, без подсказок в виде чужих следов. В такой ситуации многие обладатели прототипов очень не хотели оказаться в четверг в первых рядах…

CAR: поддавки от «Ауди» и Лёба

Отправляясь на короткий пятый спецучасток, каждый из лидеров решал для себя, будет ли он атаковать по полной или притормозит, чтобы не дай бог не оказаться завтра открывающим экипажем. Карлос Сайнс после финиша признался, что старался не ехать очень уж быстро, а перед финишем для верности даже немного постоял. Стефан Петерансель тоже признал, что добровольно потерял порядка пяти минут.

Лидер генеральной классификации Язид Аль-Раджи тоже гнал не на полную: «Мы не хотели открывать завтра дорогу. По ходу спецучастка мы со штурманом не были уверены, стоит ли замедлиться ещё или нет, но, считаю, в итоге мы поступили правильно, не поехав слишком медленно».

Радикально подошёл к решению задачи Себастьен Лёб. Он не только проиграл шесть минут, но для верности ещё и пропустил одну навигационную точку, за что получил 15 минут штрафа — итого гандикап в 21. Много, но Себ, всё ещё имеющий недостаточный опыт выступлений в песках, решил совсем уж удостовериться, что конкуренты не «заставят» его остаться впереди. «Я предпочёл ехать завтра по следам. Это мой выбор. Сегодня мы потеряли много времени в надежде выиграть много времени завтра».

Пятый этап «Дакара»-2024 Фото: Red Bull Content Pool

В общем, основные конкуренты не собирались мешать Аль-Аттии победить. Ближе всех в протоколе к нему оказались Герлен Шишери и Хуан Крус Якопини, проигравшие менее двух минут. В общем зачёте Аль-Аттия теперь отстаёт от Аль-Раджи на девять минут, Сайнс-старший — на 11. Лёб проигрывает сразу 43 — многовато даже для самой хитрой тактики…

Россияне Денис Кротов и Констатин Жильцов показали сегодня 11-е время с отставанием всего в семь минут. В общем зачёте обладатели «Тойоты» отыграли одну позицию и идут 15-ми. Литовец Вайдотас Жала — седьмой в «абсолюте», его соотечественник Бенедиктас Ванагас — 14-й.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Положение после пяти этапов:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») – 17:24.04

2. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +9.03

3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +11.31

4. Маттиас Экстрём («Ауди») +22.58

5. Матьё Серрадори («Сенчури») +31.00

6. Стефан Петерансель («Ауди») +34.12

...9. Себастьен Лёб («Продрайв») +43.03.

BIKE: сойдёт ли Барреда Борт?

Мотоциклистам не привыкать открывать трассу, так что с их стороны игры в поддавки не было. Да и в целом пятый этап обошёлся без серьёзных потерь со стороны фаворитов, но вновь привёл к смене лидера в генеральной классификации: Росс Бранч опять опередил Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, но разрыв между ними составляет всего минуту с небольшим.

Лучшее время дня на счету Пабло Кинтанильи, а в целом «Хонда» оформила победный дубль: всего 37 секунд своему партнёру по команде уступил Адриен ван Беверен. Главный неудачник дня — Хоан Барреда Борт. Он упал с мотоцикла незадолго до финиша, сумел завершить спецучасток, но жаловался на сильную боль в грудине. Рентген не обнаружил каких-либо переломов, но испанец настроен скептически: только утро покажет, сможет ли райдер «Хиро» продолжить борьбу

«Дакар»-2024. Мотоциклы. Общий зачёт после пяти этапов:

1. Росс Бранч («Хиро») – 19:05.03.

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») +1.14.

3. Рики Брабек («Хонда») +3.47.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +18.10.

5. Кевин Бенавидес (KTM) +21.17.

SSV&QUAD: сход лидера из Испании

В зачёте мотовездеходов-прототипов впервые на нынешнем «Дакаре» победил пилот на Can-Am: Франсиско Лопес Контардо опередил своего партнёра по команде Остина Джонса. Впрочем, в общем зачёте продолжает доминировать Эрик Гочал на Taurus: благодаря третьему времени дня поляк даже увеличил отрыв и опережает собственного папу Марека Гочала почти на 35 минут.

«Дакар»-2024. Челленджер. Общий зачёт после пяти этапов:

1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) — 17:18.25

2. Марек Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) +34.50

3. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +39.32

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +01:04:32

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +01:05.12

6. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +01:09.00.

Пятый этап «Дакара»-2024 Фото: Red Bull Content Pool

В зачёте стандартных мотовездеходов катастрофа подкараулила теперь уже бывшего лидера генеральной классификации Херарда Фарреса Гуэля. Испанец остановился в песках и уже не смог добраться до финиша. После этого новым лидером категории оказался швейцарец Жером Де Саделер, который всего на пять минут опережает Родриго Варелу. Топ-5 умещается в 13 минут, так что здесь вся борьба ещё впереди.

«Дакар»-2024. Мотовездеходы. Общий зачёт после четырёх этапов:

1. Жером Де Саделер (MMP / BRP) — 21:13:42

2. Родриго Варела (Team BBR / BRP) +5:30

3. Кристиано Батиста (South Racing Can-Am) +9:20

4. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +10:19

5. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +12:55.

У квадроциклистов Мануэль Андухар продолжает удерживать преимущество относительно Александра Жиру и Марсело Медейроса: в запасе у аргентинца чуть более 20 минут. Сегодня же быстрее всех был Медейрос. В целом спокойный для лидеров этап.

«Дакар»-2024. Квадроциклы. Общий зачёт после четырёх этапов:

1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 23:45:23

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +20:19

3. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team / Yamaha) +21:41

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +54:43.

5. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +1:46.54.

TRUCK: проблемы у обоих лидеров

Накануне мы анонсировали проблемы для Алеша Лопрайса в его день рождения. Что ж, чех и правда по праздничной традиции провалил этап, проиграв почти 40 минут. Но всё-таки были для Лопрайса и хорошие новости. Во-первых, он хотя бы не сошёл, а во-вторых, слабый день был и у лидера генеральной классификации Януса ван Кастерена. Голландец потерял порядка 25 минут и, таким образом, не смог полностью воспользоваться осечкой конкурента.

Лучшее время дня у Мартина Мацика, отметим и второй результат Митчела ван ден Бринка. В общем зачёте ван Кастерен опережает вышедшего на вторую позицию Мацика на 22 минуты, а Лопрайса — на 26. Запас есть, но говорить о доминировании чемпиона «Дакара»-2023 не приходится. Посмотрим, как всё будет завтра-послезавтра…

«Дакар»-2024. Грузовики. Общий зачёт после пяти этапов:

1. Янус ван Кастерен (Iveco) — 20:01:22

2. Мартин Мацик (Iveco) +22:03

3. Алеш Лопрайс (Praga) +26:05

4. Паскаль де Бар (Tatra) +0:49:56

5. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +1:06.21.