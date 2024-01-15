«Дакар» забрал ещё одну жизнь. Травмы гонщика из Испании оказались фатальными

День восьмого этапа ралли-марафона «Дакар-2024» принёс грустные новости. Сегодня стало известно о смерти испанского мотоциклиста Карлеса Фалькона, попавшего в аварию ещё во второй день борьбы. В том инциденте Фалькон получил серьёзнейшие травмы, включая отёк мозга. Все эти дни испанец находился в коме, и, к сожалению, полученные травмы не оставили Карлесу шансов.

«В этот понедельник, 15 января, от нас ушёл Карлес. Команда медиков подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца и дыхания, оказались необратимыми. Карлос был улыбчивым и всегда активным человеком, который страстно наслаждался всем, чем занимался, а особенно мотоциклами. Он ушёл от нас, занимаясь тем, о чём мечтал: выступлением на «Дакаре». Он получал наслаждение, был счастлив на байке. Мы должны помнить его за его улыбку и радость, которое он всем приносил», — гласит заявление команды.

Увы, на сегодняшний момент просто не существует технологий, которые могли бы сберечь участников мотоциклетного зачёта «Дакара». Мы должны просто восхищаться смелостью этих парней, которые выходят и будут выходить дальше на сложнейшие дакаровские маршруты. Ну а сегодня в память о Фальконе начнём обзор дня именно с класса мотоциклов.

Дэниел Сандерс на восьмом этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

МОТО: между лидерами — 42 секунды

Лидеры генеральной классификации Рики Брабек и Росс Бранч продолжают своё невероятное сражение. После седьмого этапа их разделяла всего секунда, но и сегодняшний спецучасток практически ничего не изменил: да, Бракек увеличил отрыв, но речь идёт всего о 42 секундах! За четыре этапа до финиша представители «Хонды» и «Хиро» по сути начинают всё с нуля. Да и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо отстаёт от них менее чем на пять минут — чилийцу за день удалось сократить отрыв вдвое.

Сегодня быстрее всех оказался пока ещё действующий победитель «Дакара» Кевин Бенавидес, который оформил победный дубль со своим братом Лусиано — их разделила 31 секунда. В «абсолюте» Кевин проигрывает 20 минут — пожалуй, спасти его может только чудо.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после восьми этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 36:16.31.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.42.

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +4.21.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +11.58.

5. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +20.31.

CAR: Лёб заблудился

«Ауди» и «Продрайв» продолжают нести потери по очереди. Если накануне всё плохо было у Маттиаса Экстрёма, но швед хотя бы продолжил борьбу, то сегодня гонку покинул Нассер Аль-Аттия. На прототипе катарца фатально отказал мотор — и вертолёт унёс легенду «Дакара» со спецучастка. Соответственно, дальше Себастьен Лёб уже не сможет рассчитывать на поддержку партнёра по команде, если таковая понадобится.

Сегодня Лёб лидировал большую часть дня, но затем заблудился, был вынужден возвращаться назад для взятия точки и потерял на этом порядка 10 минут. В итоге Себастьен проиграл Карлосу Сайнсу пять минут и теперь уступает в генеральной классификации 25 — много, но зато завтра французу не придётся открывать для всех трассу.

Маттиас Экстрём — победитель восьмого этапа «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

Ну а быстрейшими сегодня оказались партнёры Сайнса по «Ауди»: Экстрём выиграл спецучасток, Стефан Петерансель уступил ему менее трёх минут. В «абсолюте» француз отыграл одну позицию и идёт 15-м, Экстрём — 18-й. Петерансель уступает 53 минуты россиянину Денису Кротову, который занимает 11-е место – к финишу может и догнать. Сегодня на счету экипажа Кротов-Жильцов 12-е время дня.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после восьми этапов:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.

2.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.

…11. Денис Кротов («Тойота») +3:00.11. 1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.…11. Денис Кротов («Тойота») +3:00.11.

SSV/QUAD: бывший напарник Кузьмича всё ниже

В зачёте мотовездеходов-прототипов «Челленджер» победу одержала уже четвёртая марка — GRally OT3, чьим багги управлял Салех Аль-Саиф. Похвальное разнообразие! Если же говорить про общий зачёт, то его лидер Митчелл Гатри сохранил прежний отрыв в 34 минуты от Кристины Гутьеррес, а та буквально на пару минут оторвалась от Франсиско Лопеса Контардо и теперь имеет в запасе девять. В споре за четвёртое место литовец Рокас Бацюшка опередил американца Остина Джонса.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после восьми этапов:

1. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) — 37:08.19.

2. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +34.03.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +42.51.

4. Рокас Бацюшка (Can-Am Factory Team) +1:28.39.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:31.30.

В классе стандартных мотовездеходов вторую победу подряд одержал Жоао Феррейра, что позволило ему разом переместиться в генеральной классификации с четвёртого места на второе. Француз Ксавье де Султре всё ещё впереди, в запасе у него ничего не гарантирующие восемь минут. Второй день кряду плохо выступил бывший напарник Алексея Кузьмича Ясир Сейдан: если вчера саудовец потерял лидерство в общем зачёте, то сегодня откатился уже на пятую строчку, проиграв почти полчаса.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после восьми этапов:

1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) — 39:41.37.

2. Жоао Феррейра (Can-Am Factory Team) +7.41.

3. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +12.32.

4. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +29.46.

5. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +31.26.

Аргентинец Мануэль Андухар сегодня укрепил свои позиции в споре за победу. Андухар второй раз за нынешний «Дакар» выиграл спецучасток и увеличил отрыв от Александра Жиру до 11 с половиной минут — это по-прежнему немного, тем более для такой категории.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после восьми этапов:

1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 45:12.40.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +11.26.

3. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +2:43.25.

TRUCK: второе место Лопрайса под угрозой

Безусловно, 48-часовой шестой этап «Дакара» очень сильно ударил по интриге в зачёте грузовиков. Мартин Мацик, создавший огромный отрыв от соперников, пока уверенно двигается к финишу «Дакара», а его преследователи вряд ли верят, что способны догнать чеха. Может, отрыв в два часа смогли бы отыграть «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто», но уж явно не Алеш Лопрайс или гонщики из Нидерландов.

При этом сегодня быстрее всех оказался молодой Митчел ван ден Бринк. Мацика он опередил менее чем на две минуты, но это значения и не имеет. А вот в борьбе за второе место в генеральной классификации голландец сократил отставание от Лопрайса до всего одной минуты — вот где интрига! Если же вдруг Мацик сломается, это ещё и скрытая борьба за победу. И тут уже грузовики смогут посоревноваться с мотоциклами за звание самой «плотной» категории.

«Дакар»-2024, восьмой этап. Грузовики:

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после восьми этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 38:19.55.

2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +1:48.37.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / Iveco) +1:49.20.

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 4:00.22;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 7:13.51.

Что дальше?

Во вторник нас ждёт уже девятый этап «Дакара»: Хаиль — Алула. Участников ждут солидные 417 боевых километров, при этом организаторы обещают, что этап станет психологическим испытанием для гонщиков, что бы это ни значило. Поначалу дороги будут быстрыми, но затем экипажи столкнулся с почти «невидимой» трассой и сложной навигацией. Также в меню дня — каменистые плато. Будет весело!