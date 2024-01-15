Удивительная история легенды «Дакара»: снимался в «Такси» и лишил Сенну победы

Январь – лучшее время, чтобы вспомнить одного из героев многолетней истории «Дакара». Сегодня мы расскажем о насыщенной карьере двукратного триумфатора легендарного ралли-рейда Жана-Луи Шлессера.

Карьеру гонщика начал в 28 лет. Через два года разделил чемпионство с Аленом Простом

Жан-Луи Шлессер происходил из гоночной семьи: его дядя Жо соревновался на «Ле-Мане», «Дайтоне-500», а также принимал участие в гонках Формулы-1, одна из которых завершилась для него трагично (погиб на домашнем Гран-при в Руане). Долгое время Жан-Луи игнорировал опасное занятие, посвятив свою юность совсем другим вещам: Шлессер прошёл военную службу во Франции, а также отучился на инженера.

Что же до автоспортивной карьеры, то её Жан-Луи начал достаточно поздно (даже по тем временам) – в 28 лет. Как и любой более-менее известный французский пилот, Шлессер окончил гоночную школу, организованную топливной компанией «Эльф», заняв второе место по итогам всех испытаний.

На международном уровне Жан-Луи дебютировал в 1976-м, приняв участие в нескольких гонках британского и европейского чемпионатов Формулы-3. Следующий сезон Шлессер провёл в схожем ключе, заявляясь лишь на отдельные этапы юниорских чемпионатов – выступать на полном расписании не позволял скромный бюджет. Впрочем, уже к 1978 году Жану-Луи удалось насобирать необходимую сумму на полноценный сезон во французском первенстве Формулы-3. Финансовые вложения со стороны Шлессера полностью себя оправдали: с первой попытки он взял титул, разделив первое место с Аленом Простом.

Следующие три года Жан-Луи продолжит гоняться в чемпионатах Формулы-3 (европейском и французском). Параллельно с выступлениями в «трёшках» Шлессер попробует силы в «кузовах» – в местном «туринге», ралли и гонках спорткаров, где он добился наибольших успехов, заняв второе место в абсолютном зачёте (и первое в своём классе) на дебютном «Ле-Мане» в 1981 году за рулём французского автомобиля «Рондо».

В 1982-м Жан-Луи стал уделять меньше внимания «кузовам», сосредоточившись на открытых колёсах: француз дебютировал в Формуле-2. Пожалуй, это была самая решительная попытка Шлессера пробиться в «Королевские гонки». Первый и единственный сезон Жана-Луи в Ф-2 получился откровенно неудачным: 0 в графе «набранные очки». Впрочем, несмотря на провал в главной «молодёжке» мира, французу всё же удалось приблизиться к миру Формулы-1.

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В 1983-м Шлессер стал тест-пилотом «Уильямса» – время от времени он будет выполнять эту роль на протяжении следующих пяти лет. В том же году француз впервые получил соревновательную практику в Формуле-1 – сначала на внезачётной гонке на «Брэндс-Хэтч»: за рулём скромного RAM Жан-Луи показал шестой результат (предпоследний среди добравшихся до финиша участников).

Ну а в апреле Шлессер наконец-таки заявился на официальный этап Формулы-1, в составе всё того же RAM, приняв участие в Гран-при Франции. Получилось совсем уж печально: на домашней трассе «Поль Рикар» 34-летний дебютант показал худшее время в квалификации и логичным образом не вошёл в число 26 счастливчиков, вышедших на старт гонки.

После неудачного дебюта Шлессер намеревался взять реванш на следующем этапе в Имоле, но из-за возникших проблем с финансированием до Италии так и не добрался. По сути на этом формульные амбиции Жана-Луи сами собой и улетучились. Далее карьера Шлессера уйдёт в противоположное от «Королевских гонок» русло.

В 1988-м помог «Феррари» выиграть на домашнем Гран-при

Следующие два года станут поворотными в карьере Жана-Луи: он выиграет французский туринговый чемпионат, дебютирует на «Дакаре» (за рулём «Нивы»), а также станет пилотом заводской команды «Ягуар» в мировом первенстве спорткаров (тогдашний аналог WEC). Уже в первой гонке за британскую конюшню Шлессер со своим экипажем финишировал третьим в 1000-километровом марафоне на канадской трассе «Моспорт-Парк». Это был единственный подиум Жана-Луи в составе «Ягуара» – за полтора сезона, проведённых в команде Тома Уокиншоу, французскому пилоту так и не удастся повторить результат дебютной гонки.

Покинув «Ягуар», Шлессер остался в чемпионате спорткаров, примкнув к «Зауберу», с которым он добьётся больших успехов. Но перед тем, как одержать ворох побед со швейцарским коллективом, Жан-Луи весьма неожиданно заглянул на Гран-при Формулы-1– на сей раз точно в последний раз.

В августе 1988-го ветрянка сразила лидера «Уильямса» Найджела Мэнселла, из-за чего ему пришлось пропустить две гонки. На этапе в Бельгии Биг Найджда подменил выступавший в чемпионате спорткаров Мартин Брандл, а вот на следующий Гран-при руководство «Ягуара» уже не отпустило своего пилота – говорят, руководству «кошачьих» не понравилось, что их гонщик выступает за спонсируемый табачной компанией Barclay «Уильямс» и тем самым пиарит конкурента своего коммерческого партнёра (Silk Cut). В конце концов, Фрэнку Уильямсу пришлось обратиться к тест-пилоту своей команды — Жану-Луи Шлессеру.

Вот так, практически случайно 40-летний француз снова получил возможность выйти на старт гонки Формулы-1, причём в составе действующего чемпиона. Впрочем, несмотря на величественный статус, в сезоне-1988 «Уильямс» оказался отрезан от сражений за высокие места. Коллективу из Гроува удалось построить относительно боеспособную машину с точки зрения темпа на одном круге, но низкая надёжность моторов «Джадд» ставила крест на каких-либо перспективах в гонках. Всего за одно межсезонье «Уильямс» выпал из числа топов. В общем, заболей Мэнселл на год раньше, Шлессеру повезло бы куда больше.

В Монцу Жан-Луи прибыл в приподнятом настроении: несколько дней назад он одержал победу в гонке «1000 километров Нюрбургринга». Впрочем, квалификация быстро дала понять, что за рулём «Уильямса» французу ловить нечего: 22-е время – на две секунды медленнее показавшего 10-й результат напарника Рикардо Патрезе.

Тем не менее задачу-минимум Шлессер выполнил – попал в топ-26, что позволило ему преодолеть квалификационный барьер и наконец-таки выйти на старт Гран-при Формулы-1. Что же до самой гонки, то воскресенье Жан-Луи закономерно провёл в хвосте пелотона (темпа не было даже у Патрезе), однако это не помешало ему стать главным хедлайнером заезда.

Ближе к концу гонку тандем «Феррари» Бергер – Альборето начал догонять возглавлявшего пелотон Айртона Сенну, который был вынужден экономить топливо – собственно, поэтому он терял время. Поскольку пилоты «Скудерии» активно настигали бразильца, он старался как можно быстрее расправляться с круговыми, одним из которых стал Шлессер.

Сенна настолько сильно торопился, что, догнав француза (за три круга до финиша), решил с ним нисколько не церемониться, пойдя в атаку в достаточно опасной эске. Айртон попытался пройти кругового по внешнему радиусу, и у него это практически получилось, но он слишком рано заузил траекторию, нырнув в поворот прямо перед носом «Уильямса» Шлессера. У француза не было ни единого шанса среагировать на манёвр Сенны – столкновение, завершившееся сходом с дистанции лидера гонки.

Шлессеру, в отличие от Айртона, всё же удалось добраться до финиша, завершив заезд с отставанием в два круга от победителя Гран-при, коим стал Герхард Бергер. Это было единственное поражение «Макларена» в сезоне-1988, а возможным оно стало во многом благодаря Шлессеру.

Пожалуй, Жан-Луи преподнёс Италии лучший подарок за весь 1988 год. Работавшие на Гран-при журналисты стали свидетелями, как к Шлессеру после гонки подходили итальянские болельщики, чтобы выразить благодарность. Как показал Жан-Луи, для того чтобы оставить след в истории Формулы-1, достаточно провести всего одну гонку.

Дважды побеждал на «Дакаре» за рулём багги собственного производства

Завершив миссию «резервиста» в «Уильямсе», Шлессер вернулся к выступлениям в чемпионате спорткаров в составе «Заубера». В 1988-м французский пилот добился первых значимых успехов в гонках на выносливость, завершив сезон на втором месте. Иронично, что чемпионом в том году стал не кто иной, как Мартин Брандл, благодаря которому Жану-Луи посчастливилось провести единственную гонку в Ф-1.

Следующие два сезона стали абсолютно лучшими в карьере Шлессера: в партнёрстве с бывшими пилотами Ф-1 Йохеном Массом (выступал за «Макларен») и Мауро Балди француз взял два титула в первенстве спорткаров. За эти два года Жан-Луи выиграл 11 этапов из 17 возможных.

Жан-Луи Шлессер в 1989 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В гонках на выносливость Шлессер проведёт ещё один сезон, по итогам которого его экипаж займёт лишь шестое место – кстати, на одну ступень выше напарников по «Зауберу» Михаэля Шумахера и Карла Вендлингера. На этом француз закончил свои взаимоотношения с кольцевыми гонками, полностью переключив внимание на ралли-рейды.

В начале 1990-х – когда Шлессеру уже перевалило за 40 – его карьеру ожидал резкий поворот: француз начал путь к статусу легенды «Дакара». Причём славу Жану-Луи принёс не столько сам факт триумфа на африканском континенте, сколько то, что победы были добыты за рулём автомобиля собственного производства.

Шлессер загорелся идеей создания легкого полноприводного багги, который смог бы составить конкуренцию тяжёлым внедорожникам. При помощи технических партнёров Жану-Луи удалось претворить свою задумку в жизнь. Первая вариация знаменитого Багги Шлессера была построена в 1992 году. В будущем машина претерпит не одну модификацию: к примеру, первая модель была одноместной и не предусматривала наличие штурмана, также Шлессер не раз менял моториста, в разные годы используя моторы «Порше», «Сеат», «Рено» и «Форд».

Первых побед Шлессеру долго ждать не пришлось: уже в 1992-м ему покорится ралли-рейд «Баха Португалия». Параллельно с попытками покорить «Дакар» француз активно будет принимать участие в различных раллийных марафонах, одерживая на них одну победу за другой. Ну а в 1999-м Жан-Луи наконец-таки отпразднует первый успех на «Дакаре». В следующем году француз защитит титул.

Что интересно, Шлессер мог и в третий раз одержать победу на престижнейшем ралли-рейде, но в 2001-м он получил часовой штраф за намеренную блокировку соперника (бывает и такое на «Дакаре»). В итоге победу отпраздновала представительница «Мицубиси» Ютта Кляйншмидт, став первой женщиной, которой покорился «Дакар» в зачёте внедорожников, – в итоговой классификации Шлессер уступил немке 23 минуты.

Шлессер и Жильцов отмечают победу на «Шёлковом пути» 2013 года Фото: Red Bull Content Pool

В дальнейшем Жан-Луи продолжит состязаться в различных раллийных марафонах (в том числе и в паре с российским штурманом Константином Жильцовым), станет одним из основателей ралли-рейда «Африка Эко Рейс», а также попробует силы в киноиндустрии. Знаменитый француз трудился каскадёром на съёмках четырёх частей фильма «Такси», а во второй и третьей части попробовал себя в качестве актёра – сначала исполнил роль камео вместе со своим штурманом Анри Манем, а затем сыграл водителя полицейской машины.

В общем, неплохая выдалась карьера у человека, который стал гонщиком только к 28 годам.