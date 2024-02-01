Да как такое может быть?! Хэмилтон вопреки всему переходит в «Феррари»

Новость, казавшаяся с утра 1 февраля бредом, к обеду превратилась практически в факт: с 2025 года Льюис Хэмилтон заменит в составе «Феррари» Карлоса Сайнса. Это могут подтвердить то ли уже сегодня, то ли до конца недели, но уже целая куча авторитетных источников уверена: переход-бомба неизбежен. Как же это стало возможным и зачем это Льюису?

А как же контракт Хэмилтона с «Мерседесом»?

Совсем недавно «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с Шарлем Леклером, который, по инсайдерской информации из Маранелло, должен был практически официально получить статус первого номера «Скудерии». Вместе с тем контракт с Карлосом Сайнсом, действующий до конца сезона-2024, не продлили, и пошла информация, что испанца не устраивают условия, которые ему предлагают: всего год контракта вместо двух плюс неофициальное понижение статуса в команде до роли помощника Леклера.

Появились первые слухи о возможных сменщиках Сайнса, который может перейти в «Ауди» (до 2026 года — «Стейк») или даже вернуться в «Ред Булл». Назывались фамилии Албона, Окона, Хюлькенберга и даже молодого Бермана, но никто и подумать не мог, что в Маранелло наметили себе совсем другого кандидата. Просим любить и жаловать — Льюис Хэмилтон.

Переход семикратного чемпиона мира нелогичен по целому ряду причин и поэтому станет настоящей бомбой.

1. Считалось, что у Хэмилтона «твёрдый» двухлетний контракт с «Мерседесом» — до конца сезона-2025. Соответственно, он в принципе не был доступен для переговоров. Однако сейчас появляется информация, что у Льюиса то ли соглашение по принципу «1+1», то ли просто некие опции, которые позволяют ему беспрепятственно покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

2. Со спортивной точки зрения менять «Мерседес» на «Феррари» спорно. В 2023 году «Скудерия» не выглядела сильнее команды Хэмилтона, перед сезоном-2024 оба коллектива были намерены серьёзно поменять концепцию машин в попытке приблизиться к «Ред Булл». Нет никаких гарантий, что «Феррари» окажется быстрее.

Если Хэмилтон не уверен в перспективах «Мерседеса», то всё равно было бы логичнее как минимум начать чемпионат, проанализировать первые Гран-при и уже затем сделать выбор, за кого выступать в 2025-м. Возможно, «Феррари» требовала от Льюиса ответа уже сейчас, и раз Хэмилтон дал добро, то, видимо, его не слишком впечатляют текущее положение вещей в Брэкли и ощущения от нового болида на симуляторе.

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3. Приглашение 39-летнего Хэмилтона (на момент дебюта за «Феррари» стукнет 40) — странный шаг для самой «Феррари». Только что она сделала ставку на Леклера, выписала ему солидный многолетний контракт и вдруг берёт в пару не «спокойного» второго номера типа Албона или Хюлькенберга, а одного из легендарнейших в истории пилотов, который явно намерен сам стать первой скрипкой. При этом, пусть Хэмилтон и не демонстрирует признаков потери формы, а в 2023-м нас всех впечатлял «дедушка» Алонсо, всё равно получается, что «Феррари» рискует через несколько лет остаться с уходящим на пенсию Льюисом и испортившим отношения с командой Шарлем.

Решение «Феррари» — удар по Леклеру

Почему же тогда такой контракт Хэмилтона всё-таки стал возможен?

Во-первых, Льюиса ценят-любят боссы «Феррари»: Фредерик Вассёр работал с Хэмилтоном ещё в младших сериях, а президент итальянской компании Джон Элканн давно мечтал заполучить к себе великого чемпиона.

Во-вторых, в глубине души в «Феррари» могут быть не уверены в потенциале Леклера. Нет, по чистой скорости Шарль в полном порядке даже по сравнению с Ферстаппеном, но, когда в 2022-м у Леклера был шанс бороться с голландцем за титул, он допускал многовато ошибок. Если сейчас Шарль справится с такой внутренней оппозицией, как Хэмилтон, то снимет все вопросы по уровню. Не справится — значит, боссы правильно сомневались.

Деньги? Ну, «Феррари» — контора богатая, может себе позволить два сладких контракта. Тем более что такой посол бренда, как Льюис, привлечёт и новых покупателей, и спонсоров для команды Ф-1.

Что же до самого Хэмилтона, то повторимся: видимо, анализируя обстановку внутри «Мерседеса», Льюис не верит, что команда Вольфа вернётся в борьбу за титулы в ближайшие сезоны. И при этом каждый пилот в глубине души считает, что выступления за «Феррари» — важная вишенка на торте карьеры. И Льюис, похоже, вопреки всему, её всё-таки вкусит.