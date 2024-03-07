С трассы на симулятор и обратно. Чем фиджитал-гонки привлекли экс-пилота Ф-1?

3 марта после двух недель соревнований в самых разных дисциплинах завершились Игры будущего — революционное мероприятие, объединяющее цифровое пространство с физическим миром. Одной из самых ярких дисциплин Игр стали G-Drive фиджитал-гонки, среди участников которых экс-пилот Формулы-1 Роберто Мери, призёр «24 часов Ле-Мана» Роман Русинов и многие другие звёзды автоспорта — от Ирины Сидорковой и Кирилла Смаля до Александра Смоляра и Михаэля Белова.

Рассказываем, как устроены эти соревнования и в чём принципиальное отличие фиджитал-гонок от традиционных.

На стыке двух миров

Игры будущего проходили в Казани, однако для G-Drive фиджитал-гонок была выбрана сочинская трасса, принимавшая Формулу-1. Недавно она была сокращена до небольшого двухкилометрового кольца — и для автомобилей Формулы-4, выбранных для Игр будущего, это идеальный вариант: динамичный трек с быстрыми и не очень поворотами обеспечил борьбу на всех этажах турнирной таблицы.

В общей сложности на соревнования заявились 28 пилотов, которые представляли 13 стран мира и 14 команд. Каждому дуэту предстояло проехать квалификацию, а затем сразиться в двухчасовой гонке — причём в обеих сессиях нужно было проявить себя как в реальном мире, так и в цифровом. Процесс перехода из одного в другой отчасти напоминал смену пилота в гонках на выносливость.

G-Drive фиджитал-гонки проходили в двух мирах Фото: Бренд G-Drive

Квалификация состояла из четырёх сегментов: у каждого из пилотов был шанс проявить себя на трассе, а затем — за рулём симулятора. Результат команды определялся по сумме четырёх результатов, то есть учитывались лучшие круги каждого из пилотов в каждом из миров. Сильнейшим в итоге стал дуэт SMP Racing в составе Александра Смоляра и Алексея Несова, который всего на 0,08 секунды опередил Ирину Сидоркову и Кирилла Смаля из BR Engineering.

Одна из главных особенностей фиджитал-гонок в том, что все участники находятся в абсолютно равных условиях. Так, болиды Формулы-4 подготовлены одними и теми же механиками, а между участниками они распределялись жребием. Вместе с этим в виртуальных гонках настройки машин у всех были одинаковые — разрешено лишь менять баланс тормозов. Такое решение было принято, чтобы не дать преимущество тем, кто нашёл более эффективные настройки, а решающим стало именно мастерство пилотажа.

Шанс для пилотов, опыт для механиков

В последние годы симрейсинг растёт семимильными шагами. Его развитию сильно поспособствовала пандемия ковида: во время вынужденного простоя звёзды Формулы-1, IndyCar и других гонок участвовали в виртуальных соревнованиях, продемонстрировав всему миру возможности современных симуляторов. Прежде гоночные видеоигры не могли похвастаться точностью, однако теперь всем желающим доступны виртуальные трассы, тщательно воссозданные методами лазерного сканирования, и гоночные машины, которые ведут себя в виртуальном мире точно так же, как на реальном автодроме.

Теперь буквально каждый желающий может изучить практически любую трассу мира и сразиться с соперниками в виртуальной гонке. Однако сделать следующий шаг и попасть на реальную трассу по-прежнему тяжело — и именно этот пробел устраняют гонки в формате «фиджитал». «Теперь любой симрейсер может начать карьеру в автоспорте. Нужны лишь упорство и желание. Наши фиджитал-гонки всем открывают такую возможность», — рассказывает Георгий Гнутов, генеральный директор SMP eSports, организаторов соревнований.

Роберто Мери и Михаэль Белов наблюдают за цифровым отрезком Романа Русинова Фото: Бренд G-Drive

Считалось, что симулятор может помочь пилоту лишь в изучении трассы, но на деле цифровые заезды дают куда больше. «Симрейсинг очень помогает в том числе и в поддержании формы, — добавляет один из инженеров Вячеслав Кулькин. — Даже на симуляторе можно воспроизвести нагрузки на шею, передать чувство педали тормоза. В то же время опыт на реальной трассе – это немного другое. Бывает, что симрейсеры теряются. Всё-таки, когда ты оказываешься на реальной трассе в толпе, когда речь идёт о здоровье пилота и целостности его машины, это немного другое».

Любопытно, что даже для опытных пилотов соревнования, проходящие в двух мирах одновременно, это тоже большой вызов. «Интересная гонка, классный формат. Современные симуляторы настолько похожи на реальные гонки, и за счёт этого становятся популярны. Когда виртуальный мир смешивается с реальным, это очень сложно. На симуляторе у тебя гораздо меньше фидбека, а управлять им нужно так же, как настоящей машиной», — рассказал капитан команды G-Drive Racing Роман Русинов, чемпион мира, двукратный чемпион Российской серии гонок на выносливость.

Механики готовят автомобили к заездам Фото: Бренд G-Drive

Кроме того, фиджитал-гонки Игр будущего — это бесценный испытательный полигон для разработчиков продуктов. В ходе соревнований они работают с инженерами и собирают множество данных, которые потом используются для совершенствования рецептур. Так, на фиджитал-гонках Игр будущего автомобили заправлялись высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое проходит регулярную проверку автоспортом и используется также на ралли «Шёлковый путь», в РСКГ и дрифте. Моторные масла G-Energy, разработанные специально для моторов, работающих на высоких оборотах, также хорошо показали себя на заездах.

Чтобы контролировать состояние двигателей во время гонки, в боксах работала мобильная лаборатория G-Energy, оснащённая сервисом предиктивной диагностики G-Lab, работающим на основе технологии искусственного интеллекта. Всего за 10 минут по капле работающего масла она производила безразборную диагностику двигателя. Механики получали информацию о составе примесей, что позволяло точно определить состояние всех движущихся узлов автомобиля, что в условиях гонки имеет значение не только для спортивного результата, но и для безопасности пилота.

Сотрудники лаборатории используют сервис предиктивной диагностики G-Lab для безразборной диагностики двигателя Фото: Бренд G-Drive

«Мы исследуем более 20 параметров. Прежде всего это физико-химические показатели масла — насколько оно окисляется в процессе работы, накапливает ли загрязнения. Самое главное, что лаборатория позволяет выявить скрытые неисправности в двигателе, — объясняет специалист мобильной лаборатории G-Energy Иван Ширлин. — Например, при отказе топливной аппаратуры нарушается сгорание топлива, скапливается сажа — и всё это видят наши приборы. Кроме того, это позволяет оценить наши продукты для обычных автолюбителей. Например, на этих фиджитал-гонках мы проверяем новое масло G-Energy Racing вязкости 5W-40. Оно отлично показало себя во время тестовых заездов и теперь участвует в гонке, но также предназначено и для использования в обычных легковых автомобилях».

Гонки выступают полигоном для тестирования моторных масел Фото: Бренд G-Drive

Гонка одновременно на двух трассах

Решающий заезд фиджитал-гонок Игр будущего состоялся 3 марта. Гонка стартовала на реальной трассе и фактически состояла из четырёх отрезков. После 25 кругов пилоты сворачивали в боксы и передавали эстафету напарнику за рулём симулятора. Третий отрезок тоже был цифровым — в цифровой болид садились пилоты, которые начали заезд, в то время как их напарники готовились к финальному отрезку на реальной трассе.

По правилам соревнований, у каждой команды на весь уикенд был лишь один комплект шин — на случай прокола и замены резины предусматривался штраф. Это требование также стало дополнительным вызовом для участников — прогреть резину, тем более уже использовавшуюся по ходу уикенда ранее, было непросто даже опытным пилотам.

Старт первой в истории фиджитал-гонки Фото: Бренд G-Drive

Тем не менее реальные заезды прошли без аварий и столкновений. Многие в паддоке опасались, что на холодных шинах на старте в пылу борьбы гонщики будут ошибаться и провоцировать инциденты, однако на деле всё прошло весьма гладко. Вообще без аварий всё-таки не обошлось — в виртуальной гонке столкнулись Борис Гарифуллин и Роберто Мери, причём обе машины взмыли в воздух и перевернулись. Впрочем, в цифровом заезде повреждения болидов были отключены, а потому обе команды благополучно продолжили заезд.

Гонка по-настоящему изобиловала борьбой — уже на старте Ирина Сидоркова попыталась пройти Александра Смоляра, но экс-пилот Формулы-3 устоял впереди, после чего его напарник Алексей Несов упрочил преимущество и в итоге довёл марафон до победы. Именно дуэт SMP Racing занял первое место и завоевал $ 175 тыс. призовых. Приятное дополнение к званию первых (но далеко не последних!) чемпионов G-Drive фиджитал-гонок!

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