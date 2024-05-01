Гюнтер Штайнер подал в суд на «Хаас»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подал судебный иск против своей бывшей команды в связи с невыплаченными ему средствами в период с 2021 по 2023 год, а также с использованием его изображения в рекламных материалах и атрибутике.

В иске говорится, что «после многих лет использования репутации, опыта и глубоких связей г-на Штайнера в спорте «Хаас» не может отказывать г-ну Штайнеру в выплатах, которые он заслужил».

В иске также подчёркивается, что «Хаас» продаёт товары с его изображением.

Штайнер утверждает, что это происходит без его разрешения после разрыва отношений между двумя сторонами и никаких роялти в его пользу не поступало.

Напомним, Штайнер покинул «Хаас» 10 января 2024 года. Вместо него новым руководителем команды стал Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.