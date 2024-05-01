Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф оценил готовность «Мерседеса» к Гран-при Майами

Тото Вольф оценил готовность «Мерседеса» к Гран-при Майами
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Майами. Он состоится с 3 по 5 мая.

«Мы готовы к Майами и первой гонке в США в этом году. Это сложная трасса. Второй спринт в 2024 году станет ещё одним интересным испытанием для команды. В Китае мы выступили не лучшим образом, когда внесли слишком много изменений в настройки перед квалификацией. Это отбросило нас назад на оставшуюся часть уикенда, хотя оба пилота здорово выступили и набрали очки. Мы постараемся показать себя в Майами лучше и оптимизировать работу болида. Мы знаем, что нам нужно добиться увеличения скорости. В этот уикенд мы подготовили небольшие новинки», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Главные новости дня:

Материалы по теме
Motorsport-Total назвал две причины, почему Эдриан Ньюи может не выбрать «Мерседес»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android