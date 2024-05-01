Тото Вольф оценил готовность «Мерседеса» к Гран-при Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Майами. Он состоится с 3 по 5 мая.

«Мы готовы к Майами и первой гонке в США в этом году. Это сложная трасса. Второй спринт в 2024 году станет ещё одним интересным испытанием для команды. В Китае мы выступили не лучшим образом, когда внесли слишком много изменений в настройки перед квалификацией. Это отбросило нас назад на оставшуюся часть уикенда, хотя оба пилота здорово выступили и набрали очки. Мы постараемся показать себя в Майами лучше и оптимизировать работу болида. Мы знаем, что нам нужно добиться увеличения скорости. В этот уикенд мы подготовили небольшие новинки», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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