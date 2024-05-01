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Motorsport-Total назвал две причины, почему Эдриан Ньюи может не выбрать «Мерседес»

Motorsport-Total назвал две причины, почему Эдриан Ньюи может не выбрать «Мерседес»
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Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи, как ожидается, в скором времени покинет австрийскую команду. По данным издания Motorsport-Total, одним из вариантов продолжения своей карьеры специалист может рассматривать команду «Мерседес». Однако, по сведениям источника, переход в немецкий гоночный коллектив едва ли будет возможным.

Сообщается, что Ньюи не выберет «Мерседес», так как понимает, что ему потребуется слишком много времени, чтобы вернуть команду на победный путь. Кроме того, отмечается, что, судя по всему, Эдриан не слишком высокого мнения о руководителе гоночного коллектива из Германии Тото Вольфе.

Ранее сообщалось, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отправился в Лондон на встречу с Ньюи.

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