Эдриан Ньюи прокомментировал уход из «Ред Булл»

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался по поводу прекращения сотрудничества с австрийской командой.

«С самого детства я хотел стать тем, кто разрабатывает быстрые автомобили. Моей мечтой было стать инженером в Формуле-1, и мне посчастливилось воплотить эту мечту в жизнь. На протяжении почти двух десятилетий для меня было большой честью играть ключевую роль в развитии «Ред Булл» от новичка до команды, неоднократно выигрывавшей титулы. Однако сейчас я чувствую, что настал подходящий момент для того, чтобы передать эстафету другим и искать новые вызовы для себя.

Сейчас мы находимся на заключительных этапах разработки RB17, поэтому в оставшееся время моей работы в команде я буду сосредоточен на этом. Я хотел бы поблагодарить многих замечательных людей, с которыми мне довелось работать в «Ред Булл» на протяжении последних 18 лет, за их талант, преданность и упорный труд. Это была настоящая привилегия, и я уверен, что команда инженеров хорошо подготовлена к работе по окончательной эволюции болида в течение четырёхлетнего периода действия этого регламента. От себя лично я хотел бы поблагодарить акционеров, покойного Дитриха Матешица, Марка Матешица и Чалерма Ювидхью, за их неизменную поддержку во время моей работы в «Ред Булл», а также Кристиана, который был не только моим деловым партнёром, но и другом наших семей. Также спасибо Оливеру Минцлаффу за его руководство и Эдди Джордану, моему близкому другу и менеджеру», — приводит слова Ньюи официальный сайт «Ред Булл».