Хорнер сделал заявление в связи с уходом Эдриана Ньюи из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал уход из команды руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по окончании нынешнего сезона. Австрийский гоночный коллектив Эдриан должен покинуть в первом квартале 2025 года.

«Все наши лучшие моменты за последние 20 лет произошли благодаря тому, что Эдриан держал технический штурвал в своих руках. Его дальновидность и талант помогли нам завоевать 13 титулов в течение 20 сезонов. Его исключительная способность мыслить и привносить вдохновение в разработку автомобилей, его замечательный талант принимать изменения и находить наиболее полезные моменты в правилах, на которых можно сосредоточиться, а также его неустанная воля к победе помогли «Ред Булл» стать более влиятельной силой, чем, как мне кажется, мог себе представить покойный Дитрих Матешиц.

Более того, последние 19 лет с Эдрианом были невероятно весёлыми. Когда он присоединился к «Ред Булл», я уже считал его суперзвездой в своём деле. Два десятилетия и 13 титулов – он уходит настоящей легендой. При этом он мой друг, и я буду бесконечно благодарен ему за всё, что он привнёс в наше партнёрство. Наследие, которое он оставил после себя, эхом разнесётся по залам Милтон-Кинса, а RB17 станет достойным свидетельством и наследием его времени, проведённого с нами», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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