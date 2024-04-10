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Кто должен стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в сезоне-2025 Формулы-1 — Перес, Сайнс, Алонсо, голосование

Кто должен стать напарником Ферстаппена, получив лучшую машину Формулы-1? Решать вам!
Евгений Кустов
Кто должен стать напарником Макса Ферстаппена
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Оставляем Переса, берём Сайнса или Алонсо? А может, лучше какой-то более смелый вариант?

Руководители «Ред Булл» продолжают размышлять над составом пилотов на сезон-2025. Угроза сенсационного ухода Макса Ферстаппена вроде как миновала, так что теперь нужно решить, кто будет выступать вместе с ним. После победы на Гран-при Австралии выросли акции Карлоса Сайнса, но в Японии здорово выступил Серхио Перес. При этом ранее сообщалось об интересе «быков» к Александеру Албону, есть у Кристиана Хорнера с Хельмутом Марко и другие варианты. Так кого же брать? А вот давайте узнаем мнение читателей «Чемпионата».

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Кого должны взять в напарники Ферстаппену?
Карлос Сайнс
Фото: Clive Mason/Getty Images
1 место

Карлос Сайнс

Воспитанник «Ред Булл» остался без места на следующий сезон, но при этом демонстрирует сейчас лучшую форму в карьере. Испанец силён, стабилен, опытен, при этом избежал каких-либо конфликтов внутри «Феррари», показывая себя командным игроком. Можно сказать, это «апгрейд» Переса.

Фернандо Алонсо
Фото: Clive Mason/Getty Images
2 место

Фернандо Алонсо

Для испанца переход в «Ред Булл», вероятно, последний шанс побороться за третий титул в Формуле-1. Что же до самóй команды, то, конечно, странновато брать такого ветерана, но, с другой стороны, с ним «Ред Булл» гарантирует себе стабильные выступления и некую защиту на случай сенсационного ухода Ферстаппена.

Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Серхио Перес

В момент, когда на место Чеко начали сватать то Албона, то Алонсо, то Сайнса, Перес сумел прибавить. После провального Гран-при Австралии мексиканец обеспечил «Ред Булл» идеальный этап в Японии с победным дублем и высоким квалификационным темпом. Если Серхио и дальше будет выступать на таком же уровне, какой смысл его менять?

Александер Албон
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Александер Албон

За последнее время не раз мелькала информация, что «Ред Булл» заинтересован в возвращении Алекса на фоне его сильных выступлений в составе «Уильямса». Главное препятствие — контракт с британской командой до конца сезона-2025, но разве таиландские совладельцы «Ред Булл» не смогут раскошелиться на достаточную компенсацию?

Лиам Лоусон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Лиам Лоусон

Новозеландцу чуть ли не гарантировано место в «РБ» на сезон-2025 после сильных выступлений в 2023 году. Но если «Ред Булл» ценит талант Лиама действительно высоко, может, стоит обойтись без прелюдий и сразу посадить своего воспитанника в главную команду концерна?

Себастьян Феттель
Фото: Clive Rose/Getty Images
6 место

Себастьян Феттель

Романтичный вариант. На данный момент Себ всё ещё принёс «Ред Булл» больше титулов, чем Ферстаппен, и в свои 36 лет Феттель не тянет на роль «пенсионера». Правда, мы не знаем, сумеет ли Феттель восстановить прежнюю форму, да и Хельмут Марко не в восторге от варианта с Себастьяном. Но решать же вам, а не австрийцу.

Юки Цунода
Фото: Peter Fox/Getty Images
7 место

Юки Цунода

Считается, что в «Ред Булл» не рассматривают всерьёз вариант с повышением Юки, но правы ли Марко и Хорнер в своём скепсисе? Раз они так высоко ценят Риккардо, то как можно обойти стороной опцию с гонщиком, который пока громит Даниэля в нынешнем сезоне и демонстрирует необходимую стабильность?

Даниэль Риккардо
Фото: Peter Fox/Getty Images
8 место

Даниэль Риккардо

Подумать только: ещё зимой австралиец считался одним из основных претендентов на замену Переса. Провальный старт сезона-2024 изменил ситуацию, но не рановато ли мы списываем Дэна со счетов? Он ещё может прибавить в ближайших гонках, плюс, возможно, талант Риккардо по-настоящему раскроется именно в составе «Ред Булл», как уже было прежде.

Пьер Гасли
Фото: Clive Mason/Getty Images
9 место

Пьер Гасли

После неудачной половины сезона в составе «Ред Булл» Пьер здорово показал себя в «Альфа Таури» и неплохо провёл дебютный сезон за «Альпин». Сейчас французская команда просто нигде — может, для Гасли это хороший повод попробовать вернуться в родную структуру, но уже куда более подготовленным пилотом?

А что делать, если уйдёт сам Макс?
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