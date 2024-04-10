Кто должен стать напарником Ферстаппена, получив лучшую машину Формулы-1? Решать вам!

Оставляем Переса, берём Сайнса или Алонсо? А может, лучше какой-то более смелый вариант?

Руководители «Ред Булл» продолжают размышлять над составом пилотов на сезон-2025. Угроза сенсационного ухода Макса Ферстаппена вроде как миновала, так что теперь нужно решить, кто будет выступать вместе с ним. После победы на Гран-при Австралии выросли акции Карлоса Сайнса, но в Японии здорово выступил Серхио Перес. При этом ранее сообщалось об интересе «быков» к Александеру Албону, есть у Кристиана Хорнера с Хельмутом Марко и другие варианты. Так кого же брать? А вот давайте узнаем мнение читателей «Чемпионата».

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