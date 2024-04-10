Кто должен стать напарником Ферстаппена, получив лучшую машину Формулы-1? Решать вам!

Руководители «Ред Булл» продолжают размышлять над составом пилотов на сезон-2025. Угроза сенсационного ухода Макса Ферстаппена вроде как миновала, так что теперь нужно решить, кто будет выступать вместе с ним. После победы на Гран-при Австралии выросли акции Карлоса Сайнса, но в Японии здорово выступил Серхио Перес. При этом ранее сообщалось об интересе «быков» к Александеру Албону, есть у Кристиана Хорнера с Хельмутом Марко и другие варианты. Так кого же брать? А вот давайте узнаем мнение читателей «Чемпионата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Карлос Сайнс
Воспитанник «Ред Булл» остался без места на следующий сезон, но при этом демонстрирует сейчас лучшую форму в карьере. Испанец силён, стабилен, опытен, при этом избежал каких-либо конфликтов внутри «Феррари», показывая себя командным игроком. Можно сказать, это «апгрейд» Переса.
Фернандо Алонсо
Для испанца переход в «Ред Булл», вероятно, последний шанс побороться за третий титул в Формуле-1. Что же до самóй команды, то, конечно, странновато брать такого ветерана, но, с другой стороны, с ним «Ред Булл» гарантирует себе стабильные выступления и некую защиту на случай сенсационного ухода Ферстаппена.
Серхио Перес
В момент, когда на место Чеко начали сватать то Албона, то Алонсо, то Сайнса, Перес сумел прибавить. После провального Гран-при Австралии мексиканец обеспечил «Ред Булл» идеальный этап в Японии с победным дублем и высоким квалификационным темпом. Если Серхио и дальше будет выступать на таком же уровне, какой смысл его менять?
Александер Албон
За последнее время не раз мелькала информация, что «Ред Булл» заинтересован в возвращении Алекса на фоне его сильных выступлений в составе «Уильямса». Главное препятствие — контракт с британской командой до конца сезона-2025, но разве таиландские совладельцы «Ред Булл» не смогут раскошелиться на достаточную компенсацию?
Лиам Лоусон
Новозеландцу чуть ли не гарантировано место в «РБ» на сезон-2025 после сильных выступлений в 2023 году. Но если «Ред Булл» ценит талант Лиама действительно высоко, может, стоит обойтись без прелюдий и сразу посадить своего воспитанника в главную команду концерна?
Себастьян Феттель
Романтичный вариант. На данный момент Себ всё ещё принёс «Ред Булл» больше титулов, чем Ферстаппен, и в свои 36 лет Феттель не тянет на роль «пенсионера». Правда, мы не знаем, сумеет ли Феттель восстановить прежнюю форму, да и Хельмут Марко не в восторге от варианта с Себастьяном. Но решать же вам, а не австрийцу.
Юки Цунода
Считается, что в «Ред Булл» не рассматривают всерьёз вариант с повышением Юки, но правы ли Марко и Хорнер в своём скепсисе? Раз они так высоко ценят Риккардо, то как можно обойти стороной опцию с гонщиком, который пока громит Даниэля в нынешнем сезоне и демонстрирует необходимую стабильность?
Даниэль Риккардо
Подумать только: ещё зимой австралиец считался одним из основных претендентов на замену Переса. Провальный старт сезона-2024 изменил ситуацию, но не рановато ли мы списываем Дэна со счетов? Он ещё может прибавить в ближайших гонках, плюс, возможно, талант Риккардо по-настоящему раскроется именно в составе «Ред Булл», как уже было прежде.
Пьер Гасли
После неудачной половины сезона в составе «Ред Булл» Пьер здорово показал себя в «Альфа Таури» и неплохо провёл дебютный сезон за «Альпин». Сейчас французская команда просто нигде — может, для Гасли это хороший повод попробовать вернуться в родную структуру, но уже куда более подготовленным пилотом?