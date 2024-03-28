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Кто заменит Ферстаппена в Ред Булл: Алонсо, Норрис, Сайнс, Пиастри, Албон, Перес, Цунода, Берман

А если Ферстаппен и правда уйдёт?! 6 кандидатов на роль лидера лучшей команды Ф-1
Дмитрий Захарченко
6 кандидатов на роль лидера «Ред Булл» в Ф-1
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У Фернандо Алонсо может появиться шанс на третье чемпионство!

Скандал с участием Кристиана Хорнера и его помощницы всё ещё далёк от завершения, а в «Ред Булл» продолжается борьба за власть — пусть даже об этом стали куда меньше говорить. И по-прежнему не исключено, что Макс Ферстаппен покинет Милтон-Кинс уже в самом ближайшем будущем — его отец Йос остаётся одним из главных действующих лиц австрийской саги.

Если Ферстаппен действительно покинет чемпионскую команду, это будет настоящий шок. Но разве не шокировал совсем недавно Льюис Хэмилтон контрактом с «Феррари»? После того дня никто не может сказать, что какого-то перехода в Формуле-1 точно не случится. С высокой долей вероятности Макс к концу этого года станет четырёхкратным чемпионом — разве это не лучшее время, чтобы подумать о новом вызове?

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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф не скрывает, что будет только рад заменить уходящего британского чемпиона новым — из Нидерландов. Нет сомнений, что под приход Ферстаппена легко найдут финансирование и в «Астон Мартин»— даже если с ним в комплекте придётся покупать Марко с Ньюи.

Как бы там ни было, рассуждать о том, куда отправится Макс в случае разрыва с «Ред Булл», пока рановато. Зато можно прикинуть, кто мог бы в случае ухода нидерландца стать новым лидером австрийской команды.

Фернандо Алонсо

Первым на ум приходит Алонсо, который ещё в 2021-м говорил, что возвращается в Формулу-1 за третьим титулом. И на данный момент всё выглядит так, что только «Ред Булл» способен привести кого-либо к чемпионству — пусть даже недавняя неудача в Мельбурне сильно уменьшила преимущество команды. Фернандо — суперзвезда автоспорта и находится в прекрасной форме, а потому стал бы отличной заменой Максу и со спортивной, и с маркетинговой точки зрения.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вопрос в том, захочет ли сам испанец идти в «Ред Булл», ведь он уже не раз отказывал Милтон-Кинсу, предпочитая иные варианты. Кроме того, Фернандо называют претендентом на освободившееся место в «Мерседесе» — и, возможно, там экс-чемпиону предложат более выгодные условия. Наконец, нельзя исключать, что Алонсо решит остаться в «Астон Мартин», где сильный инженерный состав и мощная финансовая поддержка, или вовсе покинуть Ф-1.

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Ландо Норрис

Норрис — один из самых перспективных гонщиков своего поколения и считается не менее талантливым, чем Леклер или Расселл, а гонок пока не выигрывал лишь из-за отсутствия достойной техники. Это, правда, не совсем так: в Сочи и в Монце его автомобиль вполне позволял одержать победу. Кроме того, последние два года Ландо регулярно допускает ошибки в квалификациях — и одна из них не позволила ему побороться с Ферстаппеном в Катаре в прошлом сезоне.

Преимущество Норриса относительно Алонсо одновременно является и недостатком. Ландо на 18 лет моложе, а потому его можно рассматривать на далёкую перспективу, но в то же время у Фернандо больше опыта, он, в отличие от британца, выигрывал и гонки, и чемпионаты и готов к роли лидера команды. К тому же у Норриса контракт с «Маклареном» на несколько лет вперёд. «Ред Булл» при желании может его перекупить, но стоит ли оно того?

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Карлос Сайнс

Сайнса кандидатом на место в «Ред Булл» до недавнего времени называли лишь самые смелые эксперты, но две гонки в этом году всё изменили. Дважды в сезоне-2024 Карлос выходил на старт — и оба раза в итоге становился гонщиком дня в голосовании болельщиков. Причём оба раза вполне заслуженно: в Бахрейне Сайнс стал лучшим позади «Ред Булл» и поднялся на подиум, а после пропуска гонки в Джидде одержал в Мельбурне уверенную победу.

Карлос Сайнс и Ландо Норрис

Карлос Сайнс и Ландо Норрис

Фото: Clive Mason/Getty Images

Но не будем вырывать эти успехи из контекста. В 2022–2023 годах Карлос чаще уступал Леклеру, чем опережал его. По количеству очков и подиумов разрыв не так велик (561:486 и 19:14 соответственно в пользу монегаска), но в квалификациях испанец проигрывал заметнее — 14:30. В «Ред Булл» хорошо знают Сайнса, и, если в Милтон-Кинсе решат, что у испанца есть потенциал возглавить команду, проблем с приглашением не возникнет, хотя интерес к гонщику также проявляют в «Ауди».

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Оскар Пиастри

После побед Феттеля и Ферстаппена «Ред Булл» прочно ассоциируется с успехами молодых и талантливых пилотов. А самый молодой на стартовой решётке сейчас Оскар Пиастри. В начале своего второго сезона в Ф-1 австралиец по-прежнему уступает Норрису на дистанции, но в квалификациях он уже зачастую на уровне более опытного Ландо. Если в течение года Оскар сможет ещё немного прибавить, то станет для «Ред Булл» готовым новым молодым лидером.

Александер Албон

Раз уж мы включаем в список потенциальных кандидатов Сайнса и Пиастри, то не будем забывать и об Александере Албоне. Таец старше Пиастри и менее опытен, чем Сайнс, но в последние пару лет сумел раскрыться в «Уильямсе» и обрёл уверенность, которой ему так не хватало в «Ред Булл» в 2019-2020 годах. В прошлом году Алекс стал одним из лучших пилотов середины пелотона и теперь не должен затеряться на уровне топ-команды.

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Серхио Перес

Напоследок добавим, что «Ред Булл» не обязательно искать нового лидера. Им, как бы парадоксально в свете прошлого сезона это ни звучало, может стать Перес. Чеко хорошо знает команду и в отсутствие давления способен добывать крепкий, хотя и не максимальный результат. В то же время напарником Серхио может стать тот, кого пока представить в роли лидера «Ред Булл» сложно, однако со временем он способен до неё дорасти.

Им может стать Цунода, который здорово выступил в Мельбурне, или Лоусон — если в «Ред Булл» не верят в гонщиков «РБ», то зачем тянуть с Лиамом? В теории австрийцы способны увести у «Феррари» Бермана — Оливеру в ближайшие годы всё равно не светит кокпит «Скудерии». Или можно, чем чёрт не шутит, позвать Нико Хюлькенберга — опытнейший немец по-прежнему быстр и в 2014-2016 годах опережал Переса в квалификациях (35:24 за три сезона).

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