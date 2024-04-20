Алонсо и Сайнс зарубились и испортили друг другу спринт. Ферстаппен снова ото всех уехал

Гран-при Китая в этом году во многом уникален — впервые машины нового поколения приехали на трассу в Шанхае, а сам этап проходит в обновлённом формате со спринтом. Победитель, правда, у спринта получился тот же, что и почти во всех остальных гонках текущего сезона…

На старте Льюис Хэмилтон среагировал на сигналы светофора куда лучше Ландо Норриса — «Макларен» и «Мерседес» поравнялись ещё до первого поворота, на выходе из которого экс-чемпион выдавил молодого соотечественника за пределы трассы. Ландо, правда, и сам после проигранного старта был слишком агрессивен и немного потерял машину. Норрис в итоге откатился сначала в конец-топ-5, а затем пропустил до кучи Переса и Леклера.

Тем временем в погоню за Хэмилтоном погнался Алонсо, а вот оказавшийся третьим Ферстаппен попал под атаки Сайнса и поначалу не мог дотянуться до пары лидеров. У лидера чемпионата к тому же возникли проблемы с батареей. Следом расположились Сайнс, Перес и Леклер — так же как они шли на старте.

Наиболее активен на первых кругах был Джордж Расселл. Он был единственным, кто предпочёл «медиуму» «софт», однако на старте британец потерял одну позицию и вынужден был отыгрываться. Расселл нащупал темп, прошёл Боттаса и Магнуссена, однако это была лишь десятая позиция, в то время как зачётная восьмёрка уезжала от Джорджа всё дальше.

На седьмом круге активизировался Ферстаппен — перед шпилькой в конце задней прямой голландец с помощью DRS опередил Алонсо и поднялся на вторую позицию. Одновременно с этим Хэмилтон начал испытывать проблемы в медленных поворотах, и на восьмом круге британец заблокировал колёса на торможении в ту же самую шпильку, слишком широко из неё выехал и растерял весь отрыв от Макса.

Второго приглашения Ферстаппену не понадобилось — на всё той же длинной задней прямой «Ред Булл» с помощью DRS проехал мимо «Мерседеса» и возглавил заезд. Оказавшись на чистой трассе, Макс поехал на секунду с круга быстрее Хэмилтона и стал отрываться от пелотона.

Главные же события последних кругов разворачивались в группе позади пары лидеров. Сайнс воспользовался неудачным выходом Алонсо из шестого поворота и опередил «Астон Мартин». Фернандо не сдавался, пилоты бок о бок прошли седьмой поворот, а в восьмом между ними произошёл контакт.

Борьбой Алонсо и Сайнса воспользовались Перес и Леклер, прорвавшиеся на третье и четвёртое места. Тем временем у Фернандо начала спускать шина, повреждённая в борьбе с Сайнсом, и лидеру «Астон Мартин» пришлось ехать в боксы за новым комплектом резины, тогда как сам Карлос откатился на пятое место. В итоге Алонсо с командой вовсе решили сойти.

Макс Ферстаппен пересёк линию финиша с преимуществом в 13 секунд, Хэмилтон стал вторым, а тройку лидеров в итоге замкнул Перес. Четвёртое и пятое места остались за гонщиками «Феррари», причём в концовке Сайнс промахнулся мимо апекса и вытолкал Леклера с трассы. Шарлю, впрочем, впоследствии удалось выйти вперёд. Норрис и Пиастри финишировали на шестом и седьмом местах, а Расселл удержался на восьмой строчке и набрал в итоге один балл в зачёт чемпионата мира.

Квалификация к основной гонке уикенда стартует в субботу, 20 апреля, в 10:00 по московскому времени.