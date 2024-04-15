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Кто должен заменить Льюиса Хэмилтона в Мерседесе в сезоне-2025 Формулы-1 — Сайнс, Антонелли, Окон, голосование

Так кто всё-таки должен заменить Хэмилтона в «Мерседесе»? Сайнс, Антонелли или кто-то ещё?
Евгений Кустов
Кто должен заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»
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Берём новичка или опытного пилота? А может, многократного чемпиона мира? Решать вам!

После подтверждения нового контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» в Формуле-1 всё ещё остаются важные трансферные интриги. В частности, Тото Вольф не определился, кого брать на замену Льюису Хэмилтону. Вариант с Алонсо отпал, Макс Ферстаппен вроде не собирается покидать «Ред Булл», но у австрийца по-прежнему сохраняются кандидаты на любой вкус: разные регалии, опыт, национальности… А кого вы видите идеальным напарником для Джорджа Расселла в 2025 году?

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

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Кто должен занять место Хэмилтона в «Мерседесе»?
Карлос Сайнс
Фото: Clive Mason/Getty Images
1 место

Карлос Сайнс

Итальянские и испанские СМИ считают, что Сайнс и «Мерседес» уже договорились, но немецкие опровергают эту информацию — мол, пока Вольф с контрактом не торопится. При этом выбор в пользу Карлоса был бы логичен: Сайнс в превосходной форме, у него есть опыт работы в топ-команде, есть победы. По сути, главная проблема — срок контракта: Вольф не хочет закрывать дорогу для Антонелли и Ферстаппена, а Карлос, наоборот, хотел бы стабильности.

Нико Хюлькенберг
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
2 место

Нико Хюлькенберг

Нико — ещё один кандидат на тот случай, если «Мерседесу» потребуется гонщик на сезон-два, прежде чем освободить место для Антонелли, Ферстаппена или кого-то ещё. За Хюлькенберга играет его национальность, а скорость Нико — особенно по субботам — ни у кого не вызывает вопросов.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
3 место

Андреа Кими Антонелли

Не секрет, что у «Мерседеса» на итальянца серьёзные планы и надежды, что в лице Андреа получит собственного Ферстаппена. Правда, старт сезона в Формуле-2 пока не показывает, что Андреа готов стремительно перейти в Ф-1. Но время у Антонелли ещё есть — и на тесты старых болидов Формулы-1, и на успехи в Ф-2. В потенциале итальянца сомнений нет — остаётся понять его зрелость.

Мик Шумахер
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
4 место

Мик Шумахер

Сын Михаэля как резервный гонщик «Мерседеса» обязан попасть в этот список. Мик отлично знает команду, ну а маркетинговый потенциал связки Шумахер — «Мерседес» практически безграничен. Правда, есть вопросы по результатам Шумахера-младшего, хотя он достойно провёл концовку второго сезона в «Хаасе», опережая Магнуссена.

Эстебан Окон
Фото: Clive Mason/Getty Images
5 место

Эстебан Окон

Француз сейчас мучится в «Альпин», при этом его контракт с командой истекает в конце 2024 года. Не забываем, что Окон — воспитанник «Мерседеса», и немцы до сих пор связаны с менеджментом гонщика. Эстебан мог бы стать неплохим «переходным» вариантом, ну а если Окон вдруг победит Расселла, то ничто не мешает французу остаться в «Мерседесе» и подольше.

Себастьян Феттель
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
6 место

Себастьян Феттель

Пока вакансия не закрыта, специалисты всё равно будут время от времени возвращаться к кандидатуре Феттеля. За полтора года без Ф-1 Себастьян отдохнул и, вероятно, несколько истосковался по гонкам. Да, результаты Себа перед уходом из «Астон Мартин» не были выдающимися, но, может, он снова расцветёт, особенно если получит в 2026 году сильную технику?

Валттери Боттас
Фото: Clive Mason/Getty Images
7 место

Валттери Боттас

Финна нельзя назвать одним из основных кандидатов. Но если «Мерседес», например, решит, что время Антонелли придёт через год-два, то почему бы не взять проверенного гонщика, который уже выступал за «серебряные стрелы» и как минимум станет надёжным вторым номером при Расселле?

Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
8 место

Серхио Перес

Раз «Ред Булл» не торопится продлевать мексиканца даже на фоне сильного старта сезона, может, «Мерседесу» стоит ударить по стабильности состава «быков» и взять Чеко к себе? Вольф мог бы предложить Серхио двухлетнее соглашение, пока Антонелли подрастёт.

Пьер Гасли
Фото: Clive Rose/Getty Images
9 место

Пьер Гасли

Раз кандидатом в «Мерседес» называют Окона, почему бы не обратить внимание и на его напарника? В сезоне-2023 Пьер и Эстебан выступали на равных, хотя для Гасли это был первый год в составе новой команды и в целом за пределами системы «Ред Булл». При этом, в отличие от Окона, Гасли не замечен в токсичности по отношению к напарникам.

А ещё можно решить, кто отправится к «быкам»:
Кто должен стать напарником Ферстаппена, получив лучшую машину Формулы-1? Решать вам!
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Кто должен стать напарником Ферстаппена, получив лучшую машину Формулы-1? Решать вам!
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