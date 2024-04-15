Так кто всё-таки должен заменить Хэмилтона в «Мерседесе»? Сайнс, Антонелли или кто-то ещё?

После подтверждения нового контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» в Формуле-1 всё ещё остаются важные трансферные интриги. В частности, Тото Вольф не определился, кого брать на замену Льюису Хэмилтону. Вариант с Алонсо отпал, Макс Ферстаппен вроде не собирается покидать «Ред Булл», но у австрийца по-прежнему сохраняются кандидаты на любой вкус: разные регалии, опыт, национальности… А кого вы видите идеальным напарником для Джорджа Расселла в 2025 году?
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Карлос Сайнс
Итальянские и испанские СМИ считают, что Сайнс и «Мерседес» уже договорились, но немецкие опровергают эту информацию — мол, пока Вольф с контрактом не торопится. При этом выбор в пользу Карлоса был бы логичен: Сайнс в превосходной форме, у него есть опыт работы в топ-команде, есть победы. По сути, главная проблема — срок контракта: Вольф не хочет закрывать дорогу для Антонелли и Ферстаппена, а Карлос, наоборот, хотел бы стабильности.
Нико Хюлькенберг
Нико — ещё один кандидат на тот случай, если «Мерседесу» потребуется гонщик на сезон-два, прежде чем освободить место для Антонелли, Ферстаппена или кого-то ещё. За Хюлькенберга играет его национальность, а скорость Нико — особенно по субботам — ни у кого не вызывает вопросов.
Андреа Кими Антонелли
Не секрет, что у «Мерседеса» на итальянца серьёзные планы и надежды, что в лице Андреа получит собственного Ферстаппена. Правда, старт сезона в Формуле-2 пока не показывает, что Андреа готов стремительно перейти в Ф-1. Но время у Антонелли ещё есть — и на тесты старых болидов Формулы-1, и на успехи в Ф-2. В потенциале итальянца сомнений нет — остаётся понять его зрелость.
Мик Шумахер
Сын Михаэля как резервный гонщик «Мерседеса» обязан попасть в этот список. Мик отлично знает команду, ну а маркетинговый потенциал связки Шумахер — «Мерседес» практически безграничен. Правда, есть вопросы по результатам Шумахера-младшего, хотя он достойно провёл концовку второго сезона в «Хаасе», опережая Магнуссена.
Эстебан Окон
Француз сейчас мучится в «Альпин», при этом его контракт с командой истекает в конце 2024 года. Не забываем, что Окон — воспитанник «Мерседеса», и немцы до сих пор связаны с менеджментом гонщика. Эстебан мог бы стать неплохим «переходным» вариантом, ну а если Окон вдруг победит Расселла, то ничто не мешает французу остаться в «Мерседесе» и подольше.
Себастьян Феттель
Пока вакансия не закрыта, специалисты всё равно будут время от времени возвращаться к кандидатуре Феттеля. За полтора года без Ф-1 Себастьян отдохнул и, вероятно, несколько истосковался по гонкам. Да, результаты Себа перед уходом из «Астон Мартин» не были выдающимися, но, может, он снова расцветёт, особенно если получит в 2026 году сильную технику?
Валттери Боттас
Финна нельзя назвать одним из основных кандидатов. Но если «Мерседес», например, решит, что время Антонелли придёт через год-два, то почему бы не взять проверенного гонщика, который уже выступал за «серебряные стрелы» и как минимум станет надёжным вторым номером при Расселле?
Серхио Перес
Раз «Ред Булл» не торопится продлевать мексиканца даже на фоне сильного старта сезона, может, «Мерседесу» стоит ударить по стабильности состава «быков» и взять Чеко к себе? Вольф мог бы предложить Серхио двухлетнее соглашение, пока Антонелли подрастёт.
Пьер Гасли
Раз кандидатом в «Мерседес» называют Окона, почему бы не обратить внимание и на его напарника? В сезоне-2023 Пьер и Эстебан выступали на равных, хотя для Гасли это был первый год в составе новой команды и в целом за пределами системы «Ред Булл». При этом, в отличие от Окона, Гасли не замечен в токсичности по отношению к напарникам.