Так кто всё-таки должен заменить Хэмилтона в «Мерседесе»? Сайнс, Антонелли или кто-то ещё?

После подтверждения нового контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» в Формуле-1 всё ещё остаются важные трансферные интриги. В частности, Тото Вольф не определился, кого брать на замену Льюису Хэмилтону. Вариант с Алонсо отпал, Макс Ферстаппен вроде не собирается покидать «Ред Булл», но у австрийца по-прежнему сохраняются кандидаты на любой вкус: разные регалии, опыт, национальности… А кого вы видите идеальным напарником для Джорджа Расселла в 2025 году?

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