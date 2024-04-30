Экклстоун, Чепмен или всё же Шумахер? Выбираем важнейшего человека в истории Ф-1

Слухи о возможном уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл» не на шутку всполошили медиаполе – место работы меняет одна из самых влиятельных персон современной, да и не только современной Формулы-1. Если Ньюи – одна из самых важных фигур в истории чемпионата, то кого же можно назвать самой важной? Мы отобрали субъективную двадцатку персон, которые оказали на Формулу-1 наибольшее влияние, а вот расставить их по местам предстоит уже вам. Если же мы кого-то упустили, смело пишите в комментариях.

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