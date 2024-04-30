Экклстоун, Чепмен или всё же Шумахер? Выбираем важнейшего человека в истории Ф-1

Слухи о возможном уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл» не на шутку всполошили медиаполе – место работы меняет одна из самых влиятельных персон современной, да и не только современной Формулы-1. Если Ньюи – одна из самых важных фигур в истории чемпионата, то кого же можно назвать самой важной? Мы отобрали субъективную двадцатку персон, которые оказали на Формулу-1 наибольшее влияние, а вот расставить их по местам предстоит уже вам. Если же мы кого-то упустили, смело пишите в комментариях.
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Берни Экклстоун
Человек, сотворивший тот облик Формулы-1, в котором она существует и по сей день. Из покатушек энтузиастов Экклстоун превратил «Королевские гонки» в успешный коммерческий проект. Возглавляя FOCA (Ассоциацию конструкторов Формулы-1), Берни вовсю воевал с ФИА за контроль над Ф-1, полностью переиграв и уничтожив тогдашнее руководство международной федерации. Победа Экклстоуна задокументирована в подписанном тремя сторонами Договоре согласия, благодаря которому появилась адекватная система распределения доходов между участниками чемпионата – команды наконец стали зарабатывать реальные деньги.
Из других подвигов Экклстоуна стоит отметить стартовавшую на стыке тысячелетий стремительную экспансию «Королевы автоспорта». Из ориентированного на европейскую аудиторию зрелища Формула-1 постепенно превращалась в по-настоящему мировой чемпионат (с точки зрения аудитории, конечно же), завоёвывая новые перспективные рынки.
Михаэль Шумахер
Шумахер, безусловно, внёс немалый вклад в популяризацию Формулы-1 (особенно в России), но в этот список он попал совсем за другие заслуги. Во-первых, Михаэль совершил революцию с точки зрения работы с инженерами и доработки пилотом машины, тем самым задрав до небес планку профессионализма. Можно сказать, что именно Шумахер стал основоположником современного метода подготовки пилотов, породившего культ «гонщиков-киборгов».
Ну а во-вторых, Михаэль поспособствовал выходу «Феррари» из затяжного кризиса, став важным звеном затеянной Жаном Тодтом перестройки. Во многом именно фигура Шумахера стала решающим фактором в переходе Росса Брауна, Рори Бирна и Николаса Томбасиса в стан «Скудерии».
Энцо Феррари
Здесь всё просто. Комендаторе основал самую титулованную конюшню в истории чемпионата, которая по совместительству является единственной командой, принявшей участие в каждом из 75 сезонов Формулы-1. А если абстрагироваться от цифр, «Феррари» – банально самый мощный гоночный бренд в истории. Трудно вообразить, сколько зрителей в разные годы притянули к экранам культовые красные машины.
Колин Чепмен
Величие Чепмена хорошо иллюстрирует тот факт, что куча кубков и титулов, завоёванных его «Лотусом», – далеко не главный вклад в историю «Королевских гонок». Британский конструктор ни много ни мало стал человеком, предопределившим облик современных машин Формулы-1. Чепмен разработал монококовое шасси, переместил радиатор с носа в боковые понтоны, провёл серьёзную работу по распределению веса болида, стоял у истоков граунд-эффекта, да и в целом был одним из пионеров культа аэродинамики в Ф-1. Отдельного упоминания заслуживает революционный болид 72, который разделил техническую эпоху чемпионата на «до» и «после».
Эдриан Ньюи
Пожалуй, главный и точно самый успешный конструктор в истории Формулы-1. Только вдумайтесь: машины, построенные Ньюи, принесли 12 Кубков конструкторов и 13 титулов в личном зачёте. Эдриан обеспечил «Уильямсу» самый успешный отрезок в истории (четыре титула за шесть лет), «Макларену» он помог выбраться из кризиса, а «Ред Булл» Ньюи и вовсе превратил в чемпионскую конюшню всего лишь за пару лет.
Иллюстрирует величие Ньюи и тот факт, что каким-то магическим образом ему удаётся оставаться новатором всея Ф-1 на протяжении долгих десятилетий. В чемпионате сменилось несколько технических эпох, а идеи Ньюи как были актуальны, так и остаются. Даже 30 лет спустя он остаётся самым востребованным инженером в Ф-1.
Росс Браун
Тот случай, когда человек попал в подборку по совокупности подвигов. Шутка ли, Браун причастен к успехам четырёх разных команд. Британский инженер привёл к чемпионству относительно скромный (по ресурсам) «Бенеттон», участвовал в глобальной перестройке «Феррари», спас наработки инженеров «Хонды», воскресив погибшую команду под собственным именем, а также заложил основу будущего триумфа «Мерседеса» на излёте карьеры конструктора.
Ники Лауда
В этот список Лауда попал вовсе не благодаря трём чемпионским титулам. В конце 1970-х австриец совершил куда более значимое в контексте истории действо: обзавёлся крупным личным спонсором (Parmalat), который следовал по пятам за ним, а также стал первым гонщиком Ф-1, которому удалось выбить контракт в $ 1 млн («пострадал» «Брэбем»). В какой-то степени Лауду можно назвать человеком, который изменил отношение работодателей к пилотам: гонщики окончательно превратились в звёзд, диктующих свои условия, хотя ещё несколько лет назад даже самые видные представители пелотона (например, Джеки Стюарт) были вынуждены постоянно соревноваться где-то на стороне в надежде заработать призовые – на контрактах с командами Ф-1 разбогатеть было нереально.
Из других действий Лауды, повлиявших на ход истории чемпионата, можно вспомнить его участие в нескольких значимых переговорах. К примеру, в 1980-х Ники помог договориться «Макларену» с «Порше» о поставке моторов, а уже в 2012-м он уговорит Хэмилтона на авантюрный переход в «Мерседес».
Жан Тодт
Французский менеджер провёл грандиозную перестройку в погрязшей во внутренних проблемах «Феррари», обеспечив «красным» самый успешный отрезок в истории. Именно Тодт настоял на приглашении в Маранелло Михаэля Шумахера, не без помощи которого он соберёт настоящую «команду мечты», состоящую из технических специалистов чемпионского «Бенеттона».
Чарли Уайтинг
Уайтинг был тем человеком, который выполнял не всегда заметную, но тем не менее невероятно важную работу. На протяжении 31 года он занимал пост технического делегата ФИА, а также 22 года выполнял функции гоночного директора Ф-1. Все эти годы Чарли боролся за повышение уровня безопасности в «Королевских гонках». Главной победой Уайтинга можно назвать внедрение системы Halo, которая менее чем за 10 лет спасла жизни как минимум нескольких пилотов.
Джеки Стюарт
Стюарт – важная фигура в эволюции безопасности в Формуле-1. Ещё будучи действующим гонщиком, Джеки серьёзно озаботился проблемами безопасности автодромов. В частности, Стюарт лично инспектировал гоночные трассы и, в случае неподобающего уровня безопасности автодрома, призывал коллег бойкотировать Гран-при. В разные годы Джеки инициировал отмену гонок на «Спа-Франкоршам», «Нордшляйфе» и «Зандворте». Во многом благодаря Стюарту на всех без исключения трассах появились барьеры безопасности и дежурные машины скорой помощи.
Рон Деннис
Рон Деннис – не только один из самых успешных менеджеров в истории Формулы-1 (семь Кубков конструкторов и ещё 10 титулов в личном зачёте), но и человек, который в своё время вернул «Макларен» в ранг топов посредством слияния своего проекта Project 4 с командой из Уокинга. В какой-то степени можно сказать, что в начале 1980-х он спас «Макларен» от упадка. Значение Денниса для «Макларена» как нельзя лучше иллюстрирует судьба команды после его ухода.
Дитрих Матешиц
Главный идеолог формульной программы «Ред Булл» – концерна, который прошёл путь от простого рекламодателя до полноценной гоночной империи. Вряд ли в момент прихода «быков» в Ф-1 кто-то мог подумать, что производитель энергетических напитков сможет перекроить расстановку сил в чемпионате в ближайшие годы, но ему это удалось. Причём Матешиц создал не просто мегауспешную команду, но ещё и незаметно провернул революцию в сфере подготовки кадров к Формуле-1, запустив первую полноценно функционирующую программу поддержки молодых пилотов. Да, нечто подобное существовало и ранее, но именно «Ред Булл» поставил работу гоночной академии на поток. Впоследствии примеру «быков» последуют многие команды Ф-1.
Макс Мосли
Личность неоднозначная, но для Формулы-1 фигура невероятно важная. В 1980-х Мосли был верным соратником Экклстоуна в рамках противостояния FISA и FOCA, а уже в 1993-м при поддержке Берни занял кресло президента ФИА. Возглавляя международную федерацию, Макс стал инициатором создания программы, нацеленной на повышение уровня безопасности в гонках – катализатором послужил «чёрный уикенд» в Имоле. Система HANS, усовершенствованные ремни безопасности, новый взгляд на требования к автодромам и ужесточение требований к краш-тестам шасси – всё это появилось во многом благодаря Максу Мосли. Трудно сказать, сколько жизней спасли нововведения британского президента ФИА.
Сид Уоткинс
С 1978-го по 2005-й Уоткинс занимал должность главного врача Формулы-1, а также возглавлял медицинскую комиссию FISA (с 1981-го). Помимо внедрения новых медицинских стандартов в Ф-1 (улучшенное оборудование, дежурный анестезиолог, медицинский вертолёт – всё это появилось благодаря Сиду), Уоткинс на каждом Гран-при выполнял функции дежурного врача, оказывая первую помощь пострадавшим пилотам. Герхард Бергер, Дидье Пирони, Рубенс Баррикелло, Мика Хаккинен – неполный список тех, кто обязан Уоткинсу жизнью. Если бы не гениальный британский хирург, трагичный список погибших пилотов Ф-1 был бы намного длиннее.
Герман Тильке
Главный гоночный архитектор эпохи, а может, и всей истории Формулы-1. Начиная со второй половины 1990-х Тильке отвечает за строительство и реконструкцию практически каждой трассы Ф-1. Во многом именно он сформировал облик современных автодромов.
Джон Хоган
Едва ли не самый известный серый кардинал в истории чемпионата. Начав работать в Marlboro, молодой австралийский маркетолог стал тем самым человеком, который трансформировал спонсоров из простых рекламодателей в полноценных участников внутренних процессов Формулы-1. За те три десятилетия, что Хоган крутился в мире «Королевских гонок», он успел приложить руку ко многим судьбоносным событиям. В частности, австралийский маркетолог помог Рону Деннису возглавить «Макларен», тем самым выдернув великую команду из затяжного кризиса, поспособствовал переходу Шумахера в «Феррари», а также явил миру Джеймса Ханта и Мику Хаккинена.
Франсуа Гите
Едва ли не самый влиятельный человек в истории французского автоспорта. Будучи менеджером по рекламе Elf, Гите спровоцировал так называемый «французский бум» в Формуле-1, случившийся на стыке 1970-х и 1980-х. Именно Гите убедил очень скептично настроенных боссов «Рено» запустить формульную программу. Также Франсуа был инициатором создания гоночной школы «Уинфилд» в Маньи-Кур, через которую прошли многие французские таланты эпохи: Ален Прост, Дидье Пирони, Патрик Тамбе. Кстати, помогал Гите не только соотечественникам: ещё в 1960-х ресурсами Elf он поддержал команду Кена Тиррелла на стадии зарождения – отчасти Гите можно назвать причастным к трём титулам Джеки Стюарта.
Льюис Хэмилтон
Повторимся, при отборе кандидатов нас интересовали далеко не только спортивные достижения, хотя как пройти мимо того факта, что по многим показателям Хэмилтон является самым успешным гонщиком в истории Формулы-1. И всё-таки для нас даже важнее, что Льюис не ограничивается ролью пилота, «затаскивая» чемпионат вместе с собой в другие сферы, будь то политика, мода, музыка, социальные сети или что-то ещё. Можно как угодно относиться к деятельности Хэмилтона за пределами трассы, но он сделал очень многое для популяризации серии. Ну и, в конце концов, Льюис — первый и пока единственный темнокожий чемпион Формулы-1.
Марри Уокер
Культовый персонаж британского телевидения и по совместительству самый известный гоночный комментатор мира. Более 20 лет Уокер комментировал Формулу-1 на BBC и ITV, застав зарождение регулярных трансляций Гран-при на телевидении. Своими неподражаемыми комментариями он внёс немалый вклад в популяризацию «Королевских гонок». В какой-то степени Уокера можно назвать британским Поповым, хотя это скорее Попов – русский Марри Уокер.
Норберт Хауг
В 1950-х «Мерседес» триумфально вернулся в автоспорт, взяв два титула в Формуле-1, но очень быстро покинул мир гонок – причиной послужила ужасная авария Пьера Левега на «Ле-Мане» 1955 года. Почти 40 лет «Мерседес» практически никоим образом не соприкасался с мировым автоспортом, пока в начале 1990-х формульную программу немецкого концерна не возродил руководитель гоночного отдела Норберт Хауг. Сначала он вернул «Мерседес» в Ф-1 в качестве моториста посредством сотрудничества с «Заубером» и «Маклареном», а уже в 2010-м Хауг возродил заводскую команду «Серебряных стрел». Нужно ли говорить, кому обязаны Тото Вольф и Льюис Хэмилтон своими многочисленными титулами?