Ещё один шок-переход в Ф-1 станет реальностью?! Что значат слухи про гениального Ньюи

Не успели в паддоке свыкнуться с тем, что в следующем году Льюис Хэмилтон будет выступать за «Феррари», а на подходе не менее шокирующий трансфер: сразу два крупных СМИ сообщили о решении Эдриана Ньюи покинуть «Ред Булл».

Официальных подтверждений этому, разумеется, нет — стороны до последнего будут всё отрицать, что, впрочем, не мешает нам порассуждать о возможном развитии событий и дальнейшей судьбе самого авторитетного инженера в сегодняшней Формуле-1.

Эдриан Ньюи и «Ред Булл»

Эдриан Ньюи стоял у истоков австрийской команды. Он фактически создавал её с нуля вместе с покойным ныне Дитрихом Матешицем, а также Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером, которые сейчас управляют «Ред Булл». Со смертью Матешица в Милтон-Кинсе начались склоки и интриги, Марко и Хорнер борются друг с другом за влияние на команду, и именно это, по данным немецкого Auto Motor und Sport, подтолкнуло Ньюи к решению покинуть «Ред Булл».

Чуть позже информацию о скором уходе Ньюи подтвердило британское издание BBC Sport, причём, по его информации, Эдриан уже сообщил «Ред Булл» о решении. С австрийской командой оперативно связались журналисты Sky Sports — и им в Милтон-Кинсе сказали, что ни о каких решениях Ньюи не слышали. Что само по себе, подчеркнём, ничего не опровергает.

Кристиан Хорнер, Эдриан Ньюи и Хельмут Марко Фото: Lars Baron/Getty Images

Вправе ли Ньюи взять и покинуть «Ред Булл» по своему желанию? Контракт Эдриана рассчитан до конца 2025 года, и довольно сложно представить, что в Милтон-Кинсе по доброте душевной о договорённостях забудут. В теории можно представить, что в знак уважения австрийцы не будут настаивать на продолжении работы, раз уж Ньюи сам не хочет, но отпускать его раньше времени было бы не слишком разумно.

Кроме того, по данным Sky Sports, обязательный отпуск «по уходу за садом» в случае с британским инженером составляет год, то есть присоединиться к кому-то из соперников он сможет лишь в сезоне-2027, когда Эдриану будет 68 лет. В AMuS отмечают, что у Ньюи всё же есть способ уйти из «Ред Булл» до истечения контракта, однако продолжительного отпуска это не отменяет. То есть в лучшем случае Эдриан сможет приступить к работе в начале сезона-2026, когда машины по новому регламенту будут уже готовы.

Куда Ньюи может перейти?

Буквально куда угодно. В прессе ранее появлялись сообщения, что «Астон Мартин» сделал Ньюи щедрое предложение, а «Феррари» и вовсе прислала чек без суммы. Но это по большому счёту ерунда: если Эдриан, считающийся лучшим инженером чуть ли не за всю историю автомобилестроения, доступен, то заполучить его захотят все без исключения команды — просто у кого-то недостаточно денег и нет достойной гения инфраструктуры.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Ньюи называют «Феррари». В Маранелло уже дважды приглашали к себе Эдриана, но в 1995 году он отказался по семейным обстоятельствам, а в 2014-м решил, что его дом — «Ред Булл», после чего отклонил предложение Луки ди Монтедземоло. Впрочем, сам инженер в своих мемуарах вспомнил, что оба раза всерьёз задумывался о переходе. Если британец действительно хотел бы поработать в «Скудерии», то сейчас — последний шанс.

Вход на базу «Феррари» в Маранелло Фото: Peter Fox/Getty Images

Интересно, что в тех же самых мемуарах Ньюи писал про «Феррари», например, такое: «Жалобы «Феррари» — постоянная тема на протяжении многих лет. Если «Феррари» что-то не нравится (обычно потому, что сами они не могут заставить это работать), они жалуются в ФИА. Знали ли они, что им посочувствуют, вопрос спорный. Уверен, Макс [Мосли, президент ФИА в те годы] и Берни [Экклстоун, генеральный промоутер] всячески отрицали бы любой фаворитизм по отношению к «Феррари», но примерно в этот период на пит-лейне ФИА стали расшифровывать как Ferrari International Aid (Международная помощь «Феррари» — англ.)».

Предполагается, что в случае перехода в «Феррари» Ньюи не только работал бы в гоночной команде, но также смог бы реализовать свои идеи в области дорожных машин. Правда, это соображение не стыкуется с инсайдом AMuS об уходе из «Ред Булл»: по данным немцев, одна из причин решения Ньюи — нежелание работать над дорожным гиперкаром Red Bull Advanced Technologies. Как бы там ни было, в данный момент любые рассуждения о том, куда может перейти Ньюи, — всего лишь спекуляции. Не исключено, что, построив самую доминирующую машину в истории Формулы-1 — RB19 2023 года, заслуженный инженер вовсе решит уйти на покой.

А что будет с Милтон-Кинсом?

Для «Ред Булл» уход Ньюи станет ударом — по меньшей мере психологическим. В последние годы Эдриан не так активно участвовал в разработке машин — он задавал общее направление, прорабатывал отдельные ключевые моменты, однако основной массив работы выполняли другие сотрудники. В то же время стоит отметить, что подвеску — пожалуй, главное оружие «Ред Булл» последних лет — продумывал именно Ньюи.

В 2026 году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, причём, судя по инсайдам об активной аэродинамике, перемены будут существенными и разрабатывать машины командам придётся с нуля. В такой ситуации участие Ньюи было бы полезно — даже в роли советника, помогающего выбрать нужное направление. Без него техническая команда может потерять уверенность, метаться от одного решения к другому, а к чему это приводит, можно увидеть на примере нынешнего «Мерседеса».

Макс Ферстаппен и Кристиан Хорнер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если говорить о Максе Ферстаппене, то его контракт, по неофициальным данным, связан с Марко, а не с Ньюи. То есть в случае ухода Хельмута нидерландец вправе уйти из «Ред Булл» до истечения контракта в 2028 году, а уход Эдриана никак на него не повлияет с юридической точки зрения. Но Ньюи — один из столпов команды, и, если с его уходом Милтон-Кинс начнёт рушиться, Макс найдёт способ разорвать контракт. Однако это вряд ли произойдёт ранее 2026 года и дебюта новых машин.

А вот для «Форда» разрыв Ньюи с «Ред Булл» может стать сильным ударом. Американцы договаривались об альянсе с сильнейшей командой Формулы-1, недостижимой для соперников. В случае же ухода Ньюи их партнёром будет коллектив с растерянными инженерами, бегущим к соперникам чемпионом мира и занятым борьбой за власть руководством. И будет очень забавно, если второй подряд приход «Форда» в «Большие призы» окажется громким провалом.