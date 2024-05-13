Всё о контрактах гонщиков Формулы-1 на следующий сезон. Кто за кого поедет?

После объявления о контракте Нико Хюлькенберга с «Ауди» на трансферном рынке Формулы-1 наступило небольшое затишье, однако ходят слухи, что следующие объявления последуют уже в мае. Анализируем текущие расклады во всех командах.

«Ред Булл»

Контракт «быков» с Максом Ферстаппеном рассчитан аж до конца 2028 года, хотя последние скандалы внутри команды, безусловно, беспокоят голландца и дают надежду конкурентам на переманивание пока ещё трёхкратного чемпиона мира. Однако нет оснований полагать, что в сезоне-2025 болид не позволит голландцу как минимум бороться за титул — а раз так, то для Ферстаппена нет смысла уже сейчас покидать команду (считается, что он получит на это право при уходе советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, который вроде как готов пожертвовать собой ради любимого воспитанника).

В общем, исходим из того, что одно место у «Ред Булл» занято, а вот со вторым не всё так однозначно. С одной стороны, Серхио Перес неплох как второй номер и в последнее время не проигрывает Ферстаппену совсем уж много. С другой — есть альтернатива в лице собственного воспитанника Карлоса Сайнса. Он помоложе и, вероятно, чуть посильнее мексиканца. Вопрос в том, а нужен ли «Ред Булл» гонщик, который будет прессинговать Ферстаппена сильнее Переса. Многое тут зависит от того, насколько «быки» боятся, что правда могут потерять Макса через год — если опасения сильны, логично взять Сайнса как скрытую замену голландца.

Некоторые шансы на место в «Ред Булл» также имеют Александер Албон и Юки Цунода. Однако японца, похоже, всерьёз не рассматривают, даже несмотря на его заметный прогресс в нынешнем сезоне Формулы-1 — видимо, в «Ред Булл» уже не верят в него как потенциального пилота основной команды. Что же до Албона, то он до конца сезона-2025 связан контрактом с «Уильямсом», так что «Ред Булл» сейчас может просто на год продлить Переса, а затем уже решать, стоит ли его заменить на Алекса.

«Феррари»

В «Скудерии» всё скучно — в том плане, что итальянцы ещё зимой продлили Шарля Леклера и сенсационно подписали Льюиса Хэмилтона. Так что для Маранелло трансферный рынок закрыт ориентировочно до 2026 года.

«Макларен»

У Зака Брауна тоже всё спокойно и чётко: Оскар Пиастри был продлён по 2026 год включительно, а контракт Ландо Норриса, по неофициальным сведениям, и вовсе завершается только после сезона-2027. Соответственно, и развивать молодых пилотов для «Макларена» нет смысла.

«Астон Мартин»

Ещё одна скучная команда, хотя формально одна вакансия на следующий сезон не закрыта. Контракт Лэнса Стролла не подтверждён, но никто не сомневается, что отец не выкинет сына из команды ну хотя бы до первого сезона по новому техническому регламенту Формулы-1. Ну а контракт Фернандо Алонсо рассчитан до конца сезона-2026. Резервному пилоту Фелипе Друговичу тут ловить нечего.

«Мерседес»

Контракт с Джорджем Расселлом заканчивается в 2025 году. Что же до второй вакансии, то в «Мерседесе» ещё не решили, кого хотят видеть вместо Льюиса Хэмилтона. Основных претендентов два — собственный воспитанник Андреа Кими Антонелли, которому пока не хватает опыта и могучих результатов в Формуле-2, и Карлос Сайнс. Испанец — проверенный вариант, и Тото Вольф хоть сегодня готов подписать контракт с Карлосом, но есть важный нюанс: австриец предлагает пилоту «Феррари» контракт всего на год, чтобы дальше иметь свободу действий на случай ухода Ферстаппена из «Ред Булл» или стремительного прогресса Антонелли. В то же время Сайнс хочет получить долгосрочное соглашение и не возвращаться на рынок пилотов уже через год.

Если компромисса с сыном Матадора не найдут, а Антонелли окажется слишком сырым, «Мерседес» может взять Эстебана Окона или даже вернуть на сезончик Валттери Боттаса, хотя последнее крайне маловероятно. С решением Вольф не торопится, хотя понимает, что Сайнс может не выдержать и подписаться на несколько лет в другую команду.

Займёт ли место Хэмилтона Сайнс? Фото: Clive Rose/Getty Images

«РБ»

Здесь пока ничего не понятно. Даниэля Риккардо вроде как брали в «РБ» для того, чтобы оценить истинный уровень пилота — либо он готов вернуться в «Ред Булл», либо австралийцу пора завершать карьеру. На роль напарника Ферстаппена Дэн пока не тянет, но в то же время в последних Гран-при он прибавил, так что и от увольнения стал дальше. Так что если Риккардо важен для спонсоров «РБ» вроде Visa и HUGO как хороший посол бренда, то Даниэля могут и продлить.

Юки Цунода, как мы уже писали, показал заметный прогресс и тоже не заслуживает увольнения. В то время «Ред Булл» вроде как собирается посадить в младшую команду на 2025 год Лиама Лоусона — получается, кого-то из пары Цунода – Риккардо надо убирать. Возможно, для руководства было бы даже проще, если бы Юки или Даниэля пригласили в какую-то другую команду — благо вакансий хватает.

«Хаас»

Тут тоже интересно. Американцы с радостью продлили бы контракт с Нико Хюлькенбергом, но он предсказуемо ушёл в «Ауди». При этом Кевин Магнуссен при достойной гоночной скорости сильно уступает немцу в квалификациях, после чего из-за плохих стартовых позиций почти не имеет шансов на очки и вдобавок зарабатывает уйму штрафных баллов. Это не устраивает руководство, так что даже уход партнёра не гарантирует Кевину места на следующий сезон — так что в «Хаасе» две полноценные вакансии.

Считается, что одно из мест должен занять протеже «Феррари» Оливер Берман, однако контракт британцу не гарантирован. Во-первых, Олли должен хорошо себя показать во время шести свободных практик по ходу сезона. Во-вторых, «Феррари» и «Хаас» будут оценивать стабильность британца в Формуле-2. Наконец, не стоит исключать, что конкуренты Бермана в борьбе за место предложат «Хаасу» более выгодные условия, чем просто скидка на моторы от «Феррари».

К таким конкурентам Оливера можно отнести Гуаньюя Чжоу — сообщается, что он чуть ли не фаворит в борьбе за контракт. Шансы также имеют Валттери Боттас, Логан Сарджент и несколько коллег Бермана по Формуле-2. При этом сомнительно, что «Хаас» возьмёт сразу двух новичков, да и Сарджент при его уровне выступлений явно не потянет на первого номера команды, если его партнёром станет Берман. Отметим, что обычно «Хаас» не спешит с подписанием соглашений — в прошлых сезонах подтверждения приходили только осенью.

«Альпин»

Парадокс: в заводской команде две вакансии на следующий сезон, и никто не торопится их занимать. Ну, из числа тех гонщиков, что приоритетны для самого руководства «Альпин». Считается, что Эстебан Окон и Пьер Гасли оба не прочь покинуть Энстоун — получается, они не верят в перспективы французов не только в 2025 году, что объяснимо, но даже при смене правил в 2026-м. Тем не менее шансы на продление одного или даже обоих французов сохраняются.

К другим претендентам на места в «Альпин» можно отнести собственную молодёжь в лице Джека Дуэна, Виктора Мартинса и Куша Майни (у него в тренерах сейчас аж Мика Хаккинен). Обязательно упомянем и выступающего за «Альпин» в гонках на выносливость Мика Шумахера. Фамилия немца и двухлетний опыт выступлений в Ф-1 могут стать серьёзными аргументами.

Сообщалось, что кандидатом на место также является Гуаньюй Чжоу, в своё время входивший в молодёжную программу «Рено». Достаточно логичными также выглядят кандидатуры Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо. Совсем «на безрыбье» вернуться в Энстоун может и Карлос Сайнс.

«Уильямс»

Контракт Александера Албона рассчитан до конца 2025 года, и «Уильямс» не готов расстаться со своим лидером. Соответственно, под вопросом место Логана Сарджента. Американец выступает слабо и особо не приносит с собой денег, так что крайне сомнительно, что Сарджент останется на следующий сезон.

К тому же претендентов хватает. Самый очевидный — всё тот же Антонелли. Правда, тут у «Уильямса» свои споры с «Мерседесом»: для Гроува Андреа Кими интересен только в случае долгосрочного контракта. «Уильямс» не хочет просто один сезон «обкатывать» новичка и потом отдавать его Вольфу. Вот вариант а-ля Джордж Расселл — это пожалуйста.

Если насчёт Антонелли не договорятся, то, говорят, Вольф сватает в «Уильямс» ещё одного своего подопечного — Эстебана Окона. Возможен и вариант с его напарником Гасли. Ранее сообщалось, что на базу в Гроув на всякий случай заезжал даже Карлос Сайнс. Не удивимся интересу со стороны воспитанника «Уильямса» Валттери Боттаса, явно будут надеяться на место в команде и Гуаньюй Чжоу с Миком Шумахером. В общем, пусть результаты конюшни в нынешнем сезоне не впечатляют, у Джеймса Ваулза есть из кого выбирать.

«Кик-Заубер» («Ауди»)

Будущая заводская команда «Ауди» не желает подбирать объедки с барского стола и стремится сформировать собственный состав пилотов уже к лету. Такой агрессивный подход приносит свои плоды: уже сейчас швейцарцам удалось подписать многолетний контракт с Нико Хюлькенбергом.

Главный кандидат на второе место давно известен: в «Ауди» мечтают заполучить Карлоса Сайнса и таким образом воссоединить напарников по «Рено» 2018 года. Сам испанец, однако, не хочет терять минимум сезон в ожидании, когда получит действительно достойную технику, и предпочёл бы всё-таки запрыгнуть в «Ред Булл» или «Мерседес». По слухам, в «Ауди» ждут ответа от Карлоса до Гран-при Монако в конце мая. Если не дождутся, то следующий кандидат — Эстебан Окон, хотя шансы также остаются у Валттери Боттаса, Гуаньюя Чжоу и Пьера Гасли. Совсем уж в теории швейцарцы могут посадить во второй кокпит собственную молодёжь — Тео Пуршера или Зейна Мэлоуни. Отчаявшийся француз сейчас осваивается в IndyCar, а барбадосец лидирует в Формуле-2.