Яркая точка в истории легендарной Audi R8: гоночную машину переделали в дорожный суперкар

В 2024 году закончилась история Audi R8. Один из самых ярких спорткаров современности дебютировал в качестве концепт-кара в 2003 году, в 2006-м стал серийной моделью, а в 2015-м вышло второе поколение автомобиля, которое продержалось на конвейере до этой весны. За без малого два десятилетия свет увидели множество различных модификаций и спецверсий, но лебединой песней среднемоторного спорткара стал проект не заводских специалистов, а независимого тюнинг-ателье ABT Sportsline.

Семейное предприятие из немецкого Кемптена ведёт свою историю с 1896 года, а в 1991-м появился широко известный бренд ABT Sportsline, который ассоциируется с гоночными Audi и доработанными моделями марки из Ингольштадта для дорог общего пользования. Весь свой колоссальный опыт автоспортивных проектов и тюнинга автомобилей фирма воплотила в лимитированном суперкаре ABT XGT, который официально был представлен под занавес 2023 года.

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

Трансформация Audi R8 в ABT XGT лучшая иллюстрация того, какие метаморфозы сопровождают трансформацию дорожного спорткара в гоночную машину и затем — в продукт тюнинг-индустрии. Итак, базовый Audi R8 Coupe V10 силами заводского подразделения Audi Sport сначала был превращён в гоночный Audi R8 LMS топовой категории GT3, затем на основе стандартной машины построили практически стандартный гоночный Audi R8 LMS GT4, а потом пришло время для Audi R8 LMS по требованиям класса GT2 — автомобиль стал самым мощным в истории клиентской программы немецкого автопроизводителя. И вот уже эту модификацию специалисты ABT Sportsline взяли, чтобы превратить в допущенный на дороги общего пользования суперкар. То есть дорожная модель трижды превратилась в гоночную, чтобы в итоге вновь стать дорожной!

«Автомобили-суперкары — это отдельный захватывающий и очень эмоциональный мир. Только гоночные машины могут вызвать у вас ещё больше мурашек. С XGT компания ABT Sportsline объединяет два мира в одно произведение искусства — гоночная команда серии DTM совместно со специалистами тюнинг-ателье за два года работы создала самый сложный и самый эксклюзивный автомобиль, когда-либо покидавший завод ABT в Кемптене: суперкар для дорог общего пользования, рождённый как чистокровный автомобиль категории GT2», — так описывают своё творение мастера из Кемптена. Путь от идеи к готовой машине занял два года, потребовал четыре десятка сертификатов и разрешений, открывающих автомобилю доступ на улицы, но все усилия того стоили.

Над автомобилем кемптенские специалисты работали совместно с Scherer Sport — суббрендом компании Scherer Group, которая занимается продажей и обслуживанием гоночных Audi. Опыт двух фирм позволил преодолеть ряд сложных инженерных вызовов и воплотить в реальность давнюю мечту директора ABT Sportsline Томаса Бирмайера и главы Scherer Sport Эрнста Кристиана Шерера — сделать гоночную машину для повседневной эксплуатации.

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

Внешне автомобиль полностью повторяет Audi R8 LMS GT2, сохранив агрессивный аэродинамический обвес и «остекление» салона из плексигласа, а единственными изменениями стали новые кованые колёса, 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади, с креплением центральной гайкой, обутые в покрышки Pirelli P Zero Trofeo R.

В салоне сохранились полный каркас безопасности, гоночный мультифункциональный руль, цифровая панель приборов, гоночные сиденья и многоточечные ремни безопасности, а также лаконичная центральная консоль, но без доработок не обошлось. Панель приборов упростили для гражданской эксплуатации, внедрили в машину электрорегулировку зеркал заднего вида, поставили кондиционер, установили указатели поворотов, добавили ручной тормоз, имплантировали камеру заднего вида, встроили центральный замок и иммобилайзер для того, чтобы автомобиль можно было закрывать и оставлять на улицах. Естественно, органы управления новыми опциями распределили по рулю и центральной консоли.

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

Но более интересна история с креслами. В гоночной машине они должны обеспечивать максимальную защиту пилота при фронтальных и боковых ударах, но ABT сертифицировал свой XGT для дорог общего пользования, пройдя обязательные краш-тесты. Это, во-первых, позволило водителю совершенно законно отказаться от гоночного шлема, а во-вторых, переделать сиденья так, чтобы удалить у них развитые боковые «уши», чтобы за руль мог усесться человек, не владеющий навыками гимнаста. Это важный момент, ведь те, у кого есть деньги на покупку такого автомобиля, не всегда имеют физическую форму, позволяющую протиснуться в узкий зев между переплетениями труб каркаса безопасности и массивными бортами сиденья. А ставить обеспеченных клиентов в положение Винни-Пуха, застрявшего в дверях у Кролика, мало кому хочется.

Дорожный суперкар получил новую выхлопную систему, позволившую уложить модели в жёсткие сертификационные требования, у машины был перепрограммирован блок управления двигателем, который сделал возможным запуск силового агрегата силами одного владельца без помощи механиков. Оптимизирован алгоритм прогрева мотора и доработана система бортовой диагностики всех систем, показатели которой выводятся на панель приборов в салоне.

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

Не обошлось без изменений в топливной системе, чтобы 83-литровый бак можно было пополнять на гражданских АЗС, а также в тормозах, которые перенастроили с учётом новых условий эксплуатации. Но это тот минимум доработок, что обязателен для выезда на дороги общего пользования. Регулируемая подвеска, 640-сильный атмосферный 5,2-литровый V10 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой S-Tronic с двойным сцеплением и задним приводом остались почти теми же, что у гоночной машины.

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

От секвентальной коробки передач отказались, потому что она на дорогах превращает каждую поездку в пытку, а двигатель лишён жёсткого крепления к кузову для снижения вибраций. Предусмотрены настраиваемые электронные ассистенты водителя — антиблокировочная система тормозов и трекшен-контроль — но ровно эти же помощники есть и у гоночного купе, так что тут никаких компромиссов. Суперкар сможет разгоняться до 310 км/ч, но максимальная скорость зависит от настроек аэродинамики и выбранного уровня прижимной силы.

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

Отказ от фирменной системы полного привода quattro и широкое использование углеродного волокна в конструкции автомобиля позволили снизить вес до удивительно низкого по меркам подобных машин значения в 1400 кг. Это на 170 кг меньше, чем у Audi R8 GT RWD — заводского флагманского исполнения спорткара, выпущенного тиражом в 333 экземпляра. Впрочем, ABT XGT ещё более редкий зверь — сделают всего 99 машин.

Стоимость каждого суперкара составит от € 598 000 — за эти деньги покупатель получит не просто лимитированный автомобиль, но и настроенную с помощью профессиональных гонщиков машину. Швейцарец Рикардо Феллер и южноафриканец Кельвин ван дер Линде вместе с легендарными немцами директором ABT Motorsport Мартином Томчиком и представителем Scherer Sport Франком Штипплером проехали не одну тысячу километров по «Нордшляйфе», «Заксенрингу» и «Хоккенхаймрингу».

ABT XGT Фото: ABT Sportsline

Есть ощущение, что обладатели ABT XGT на своих машинах будут ездить гораздо меньше и не так агрессивно, но приятно осознавать, что в твоих руках уникальный продукт — полноценное гоночное купе, на котором можно с полным правом толкаться в городском трафике, а затем вдоволь зажигать на гоночной трассе.