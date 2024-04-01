Новый «Мерседес» получил технологии из Ф-1. Похоже, это будущий сейфти-кар чемпионата

Новый Mercedes-AMG GT себя в гонках ещё никак не проявил, но к этой машине уже стоит пристальнее присмотреться всем поклонникам Формулы 1 — похоже, именно этому спорткару суждено стать следующим сейфти-каром в чемпионате мира.

Тот Mercedes-AMG GT Black Series, что сейчас работает на Гран-при, принадлежит к прошлому поколению модели, выпуск которой в базовых версиях завершился ещё в 2022 году, а во флагманских исполнениях — в 2023-м. Сейчас немецкий гигант дособирает лимитированную партию трековых суперкаров, но на рынок уже вышло новое поколение Mercedes-AMG GT, которое не имеет ничего общего со своим предшественником, кроме имени. Грубо говоря, под брендом чистокровного спорткара сейчас компания выпускает закрытый вариант родстера Mercedes-AMG SL последней генерации.

Ситуация в мировом автопроме в наши дни такова, что если не экономить, то существенно оптимизировать свои расходы вынужден и Mercedes-Benz. Поэтому-то концерн и решил пойти на ожидаемый шаг максимальной унификации родстера поколения R232 и купе с индексом C192. Новый Super Leicht (правда, в последней генерации автомобиля не осталось ни спорта, ни лёгкости) дебютировал в 2021 году и стал полноценным проектом заводского подразделения Mercedes-AMG, что отразилось на имени модели — теперь это не Mercedes-Benz SL, а Mercedes-AMG SL — и на её характере. Инженеры изначально держали в уме, что одну и ту же платформу придётся использовать и для родстера, и для купе, а потому на стадии разработки закладывали в автомобиль все необходимые параметры.

Mercedes-AMG GT 63 Фото: Mercedes-Benz

В основу спорткаров легла алюминиевая силовая структура, которая в отдельных элементах дополнена деталями из стали и композитных материалов. Всё это позволило обеспечить одновременно и снижение массы каркаса, и повышение его жёсткости. Однако сам по себе автомобиль в весе прибавил — не помогла даже замена жёсткой складной крыши мягким верхом. Сказались и увеличение размеров машины, и новые технические решения, которые ранее были для модели недоступны. И родстер, и купе имеют подвеску на двойных поперечных рычагах, но впервые в истории Mercedes-AMG SL и Mercedes-AMG GT они получили полный привод и полноуправляемое шасси.

Реализовать схему со всеми ведущими колёсами позволил отказ от компоновки Transaxle, когда двигатель размещался спереди, а коробка передач квартировалась около задней оси — теперь и мотор, и трансмиссия находятся в передней части кузова, а это дало возможность обеспечить привод на задние колёса. Побочным эффектом от переезда коробки передач в связке с подросшей колёсной базой стало дополнительное пространство в салоне — в качестве опции можно заказать два дополнительных места в салоне для купе (кабриолет по умолчанию рассчитан на четверых).

MERCEDES-AMG GT 63 Фото: Mercedes-Benz

Первыми на рынок вышли мощные Mercedes-AMG SL 55 и Mercedes-AMG SL 63 — родстеры получили фирменный 4-литровый турбомотор V8, заимствованный у других «заряженных» моделей марки, но с рядом доработок (новый поддон картера, иные интеркулеры). У AMG SL 55 агрегат выдаёт 476 л. с. и 700 Нм, у AMG SL 63 — уже 585 л. с. и 800 Нм, причём всю прибавку в мощности обеспечивает исключительно увеличенное давление наддува и иная программа управления двигателем. Агрегат установлен на активные опоры, которые борются с паразитными вибрациями.

Mercedes-AMG GT 63 Фото: Mercedes-Benz

Сочетается агрегат с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift MCT 9G и фирменным полным приводом 4Matic+ с подключаемой передней осью и блокировкой дифференциала задней оси с электронным управлением. «55-й» получил пружинную подвеску с адаптивными амортизаторами, тогда как «63-му» полагается более продвинутая система AMG Active Ride Control с гидравлическими стабилизаторами поперечной устойчивости, которые более эффективно подавляют крены. За замедление отвечают могучие тормозные механизмы, которые за доплату можно заменить ещё более производительными карбон-керамическими.

Но всё это техническое великолепие скрыто под элегантным кузовом и дорогим салоном, которые также имеют ряд продвинутых решений. Инженеры Mercedes-AMG сделали ставку на продвинутую аэродинамику. Под передним бампером установлен выдвижной карбоновый сплиттер, который на скорости 80 км/ч выдвигается вниз на 40 мм, чтобы спровоцировать возмущение проникающего под днище потока воздуха — это снижает подъёмную силу и прижимает автомобиль к асфальту. Ассистирует в этом активное антикрыло, которое тоже вступает в работу на скорости 80 км/ч и имеет пять различных положений для разных режимов движения.

Mercedes-AMG GT 63 Фото: Mercedes-Benz

На снижение аэродинамического сопротивления работает комплекс Airpanel, который включает в себя горизонтальные подвижные панели в нижнем воздухозаборнике переднего бампера и вертикальные подвижные сегменты за решёткой радиатора, которые открываются и закрываются по команде электроники. Таким образом, выдерживается баланс между обтекаемостью и охлаждением агрегатов.

Что касается салона, то он сделан «гипераналоговым», подразумевая сочетание современных технических решений и классических элементов. К первым, например, можно отнести вертикальный 11,9-дюймовый «планшет» мультимедийной системы MBUX, который может менять угол наклона, чтобы не бликовать при открытой крыше, а ко вторым можно смело отнести аналоговые «турбины» дефлекторов климат-контроля. Естественно, всё это дополнено роскошными материалами отделки и высочайшим качеством сборки, а также богатством оснащения — есть и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, и «воздушный шарф» в спинках передних кресел, и премиальная акустика Burmester, и атмосферная подсветка салона, и много чего ещё.

Салон Mercedes-AMG GT 63 Фото: Mercedes-Benz

Спустя несколько месяцев на рынок вышел заднеприводный Mercedes-AMG SL 43, который отличается упрощённой комплектацией и менее мощным, но весьма интересным с точки зрения технологий двигателем. Под капот инженеры воткнули M139 — самый мощный в мире серийный 4-цилиндровый двигатель! 2-литровый турбомотор в версии для нового родстера получил переработанные опоры двигателя и модернизированную систему электрического наддува. В классическом варианте агрегата традиционную турбину дополняет вторая, «улитку» которой раскручивает отдельный электромотор — оба нагнетателя работают одновременно, что позволяет поддерживать давление в момент, когда педаль газа отпущена и потока выхлопных газов недостаточно, чтобы раскручивать основную турбину.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG решил усовершенствовать эту конструкцию и отказался от второй турбины. Вместо этого инженеры Mercedes AMG High Performance Powertrains, используя опыт участия в Формуле-1, установили на валу турбины Garrett между турбинным и компрессорным колёсами миниатюрный электромотор (толщина всего 4 см!), который способен раскручивать её до 170 000 об/мин, поддерживая необходимое давление наддува. В итоге компактный двигатель выдаёт 381 л. с. и 480 Нм, а дополнительные 14 л. с. на разгоне мотору обеспечивает 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом. Визуально такую версию можно отличить по новым бамперам — в переднем использована цельная чёрная вставка воздухозаборника, а в заднем таятся круглые патрубки выхлопа вместо прямоугольных у более мощных модификаций.

Под конец 2023 года марка представила две новые версии родстера. Лимитированный (100 экземпляров) Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition в честь команды Формулы-1 получил двухцветную окраску в виде градиентного перехода серебристого оттенка в чёрный цвет, дополненного бирюзовыми акцентами Petronas Green и графикой из паттерна фирменных трёхлучевых звёзд, а также максимальный набор опций.

Впрочем, это важно лишь для фанатов автоспорта. А вот ценителям мощных автомобилей концерн адресовал гибридную модификацию Mercedes-AMG SL 63 S E Performance с самым мощным среди всех дорожных автомобилей марки силовым агрегатом.

Двигатель Mercedes AMG GT 63 Фото: Mercedes-Benz

В роскошный родстер внедрили AMG E Performance — бензо-электрическую силовую установку, обеспечивающую невероятную мощность. Машина имеет тот же 4-литровый турбомотор V8 и 9-ступенчатый «автомат», но отдача бензинового двигателя внутреннего сгорания увеличена до 612 л. с. и 850 Нм (ещё 14 л. с. даёт 48-вольтовый стартер-генератор), а вот на задней оси появляется отдельный электрический модуль, в состав которого входит электромотор на 204 л. с. и 320 Нм, двухступенчатый редуктор (вторая передача включается после 140 км/ч) и межколёсный дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, а венчает всё это богатство тяговый аккумулятор на 6,1 кВт·ч с максимальной скоростью отдачи энергии (тоже технологии Формулы-1) и жидкостным охлаждением, отдельным для каждой из 560 ячеек батареи.

Полный привод обеспечивается привычным карданным валом, но в режиме движения на электротяге (без включения ДВС родстер может проехать до 13 км) электромотор может передавать тягу в обратном направлении, вращая передние колёса. Суммарная мощность силовой установки выросла до 816 л. с., что потребовало усиления тормозов. В остальном — всё тот же Mercedes-AMG SL. За исключением шильдиков E Performance на передних крыльях, алого логотипа SL 63 S на крышке багажника и лючка для зарядного разъёма в заднем бампере.

Всё вышеперечисленное хоть и описывает родстер, но абсолютно применимо и к купе. Ничем, кроме стационарной жёсткой крыши вместо складного мягкого верха, новый Mercedes-AMG GT технически не отличается от Mercedes-AMG SL. По дизайну изменения есть — свои фары и фонари, новые кузовные панели, что вполне разумно с учётом иного типа кузова.

Mercedes AMG SL 63 E Performance Фото: Mercedes-Benz

Правда, есть нюанс — купе пока предложено разве что в 476-сильном варианте Mercedes-AMG GT 55, 585-сильном исполнении Mercedes-AMG GT 63 и 421-сильной версии Mercedes-AMG GT 43 (купе имеет тот же двигатель, что и «43-й» родстер, однако с большей отдачей — 421 л. с. и 500 Нм).

Флагманский супергибрид Mercedes-AMG GT 63 S E Performance компания пока не представила, но случиться это должно совсем скоро. Особого сюрприза уже не будет (по характеристикам всё понятно на примере родстера), но интрига всё же есть — похоже, именно этот автомобиль станет официальной машиной безопасности Формулы-1 в сезоне-2025 и будет выполнять эту роль в ближайшие годы, пока Mercedes-AMG не сделает ещё более экстремальное исполнение своего новейшего купе.