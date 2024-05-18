В борьбе за первое место — три команды! Острейшая квалификация Формулы-1

И если Ферстаппен вновь на поуле, то его напарник не пробился в топ-10.

Перед квалификацией Гран-при Эмилии-Романьи помимо традиционных обсуждений, возьмёт ли поул Макс Ферстаппен, все следили, как справятся со своей работой механики «Ред Булл» и «Астон Мартин» после аварий Серхио Переса и Фернандо Алонсо. Особенно волновала машина испанца, но в итоге оба пилота своевременно покинули боксы после старта квалификации.

Q1: Алонсо выехал, но не прошёл

Стартовые попытки запомнились ошибками представителей «Уильямса»: сначала в последнем повороте по обочине проехался Сарджент, а затем ошибку напарника уже в другом месте повторил Албон. Впрочем, итог для гонщиков оказался традиционным: Алекс пробился-таки дальше, а Логан, пусть и проигравший всего пару десятых, завершил квалификацию последним.

Главным неудачником Q1 оказался Фернандо Алонсо. На второй попытке он сначала вылетел, а затем, почистив колёса, почему-то бросил круг на втором секторе и поехал в боксы. В итоге у Фернандо 19-е место. В полном составе борьбу завершили представители «Кик-Заубера» (Боттас вновь впереди Чжоу), ну а Кевин Магнуссен сильно возмущался действиями Оскара Пиастри. Австралиец не посторонился с трассы, подпортил датчанину прохождение шиканы и лишил всех шансов. И это при этом, что Хюлькенберг в первом сегменте стал аж третьим!

Блокировка от пилота «Макларена» — ещё посмотрим, как её расценят судьи — невольно спасла Льюиса Хэмилтона. Именно семикратный чемпион мира замкнул топ-15, так что если бы Магнуссену удалось пройти достойный круг, то квалификация гонщика «Мерседеса» обернулась бы провалом.

Q2: выстрел Цуноды, провал Переса

На старте второго сегмента мощно выстрелил Юки Цунода: японец собрал столь блестящий круг, что взобрался на вторую позицию и проигрывал лучшему результату Шарля Леклера лишь 30 тысячных. Собственно говоря, Юки проехал настолько хорошо, что на вторую попытку вообще не выехал, сэкономив шины. Мог бы не выезжать и Макс, но он надел уже использованный комплект шин и всё-таки опередил Леклера в споре за промежуточную «победу».

На грани весь сегмент болтались гонщики «Мерседеса»: Расселлу и Хэмилтону никак не удавалось опередить «Хаас» Хюлькенберга, но в итоге всё это трио оказалось достаточно быстро для попадания в топ-10. Компанию им составил и Даниэль Риккардо, хотя казалось, что вот сейчас его всё-таки выбьет Серхио Перес. Однако мексиканец проехал без улучшения первый сектор и в итоге проиграл австралийцу 15 тысячных! Это при том, что сам Даниэль оказался на три десятые медленнее Цуноды, несмотря на лишнюю попытку…

Вместе с Пересом в финальный сегмент не удалось пройти Эстебану Окону, Лэнсу Строллу («Астон Мартин» в Имоле смотрится средненько), Алексу Албону (объективный уровень «Уильямса») и Пьеру Гасли. На сей раз воспитанник «Ред Булл» проиграл Окону сразу четыре десятые.

Q3: и всё-таки Ферстаппен

Финальный сегмент должен был нам позволить наконец оценить квалификационную форму всех обновлённых машин. Первые попытки подарили обычного лидера, но вместе с тем и интригу: Ферстаппен опережал Норриса менее чем на десятую, рядом был и Леклер. Удивляло серьёзное отставание Сайнса: он проигрывал Шарлю более трёх десятых, а Ферстаппену — аж полсекунды. Может, Карлос всё откладывал на финал?

Ответ отрицательный: Сайнс так и остался на пятом месте — можно сказать, стал худшим среди лучших. Леклер, видимо, не собрал идеальный круг и ограничился четвёртой строчкой в паре десятых Ферстаппена. Ну а главными соперниками Макса, который улучшил на второй попытке, стали представители «Макларена». Первым круг завершил Норрис — и проиграл 91 голландцу тысячную! Последним на черте оказался Пиастри — 74 тысячные отставания от голландца! Вот как мало Оскару не хватило для поула.

Джордж Расселл показал шестой результат, уступив Сайнсу всего одну тысячную секунды — учитывая форму «Феррари» и «Мерседеса», шикарное выступление для британца. Хэмилтон на старте будет смотреть на заднее антикрыло напарника: Льюис восьмой позади Юки Цуноды. Наконец, на пятой линии расположатся Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг (есть ощущение, что немец мог бы оказаться в протоколе чуть выше).

Итак, победитель квалификации у нас прежний, но давайте посмотрим, каким окажется гоночный темп «Ред Булл», «Макларена», и «Феррари» — может, за победу смогут побороться сразу три команды? Воскресная гонка Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени.