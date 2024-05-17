Виталий Петров: «Нас с Пермейном разнимали — чуть до драки не дошло!»

Первый в истории боевой пилот Формулы-1 из России Виталий Петров хоть и не выступает сейчас в Европе, но никуда из мира гонок не ушёл. Петров активно участвует в развитии гоночного прототипа BR03 программы SMP Racing и не забывает смотреть любимую Ф-1. Мы обсудили с Виталием старт нынешнего сезона и его планы на ближайший сезон. И, конечно же, вспомнили яркие моменты времён выступлений Петрова в Ф-1.

«В 2011 году Джеймс Эллисон обиделся на меня»

— Виталий, насколько внимательно следите за нынешним сезоном Формулы-1?

— Смотрю практически каждую гонку, мне интересна борьба. Больше всего удивляет, наверное, прогресс «Макларена»: ещё пару лет назад он был просто нигде, а сейчас уже выиграл гонку. «Ред Булл» все хейтят так же, как раньше ненавидели «Мерседес». Вот все начали говорить — какой был бы сезон без «Ред Булл» или конкретно Ферстаппена. Это да, но ведь подобное доминирование — заслуга и самого пилота, и особенно его команды — за что их ругать? Они постоянно внедряют новинки, прогрессируют.

Вот у «Мерседеса» беда. Они не то чтобы разочарование года, но близко к этому. Сейчас они просто рядовые участники чемпионата, а не претенденты.

— Наверное, ждали, что ваш давний знакомый по «Рено» Джеймс Эллисон исправит их машину?

— Джеймс в 2011 году обиделся на меня из-за фраз про развитие машины того сезона. Но это его проблемы. А что я должен был сказать, если начинаем мы с третьего места, а под конец чемпионата еле попадаем в десятку? Это что, пилоты стали ехать хуже? Да, Джеймс тогда создал уникальную машину с передним выхлопом, но не учёл главный нюанс, что колёса «Пирелли» будут так сильно стираться. Это не «Бриджстоун», на котором можно было проехать две гонки на одном комплекте! И когда все начали улучшать машины, уменьшая износ задних колёс, мы были ограничены передним выхлопом. Помню, как на этап в Валенсии команда попробовала привезти задний выхлоп, абсолютно новую систему, на которую потратили много денег, но ничего не вышло: всё-таки вся концепция машины изначально была заточена на передний выхлоп. Нельзя было настолько кардинально переделать аэродинамический пакет, саму базу.

В общем, можно сказать, что Эллисон обиделся не на меня, а сам на себя — что построил хорошую машину, которую невозможно улучшать. При этом я бы ничего не утверждал насчёт «Мерседеса» в следующем году. Да, при стабильном регламенте трудно сделать резкий прыжок вверх, но посмотрим.

— Эллисон обиделся именно на публичную критику? Или если бы вы всё сказали внутри команды, ему всё равно не понравилось бы?

— Не знаю. Понимаете, они критиковали гонщиков за каждую мелочь, а правдивые слова в свой адрес не любят. Я такого не понимаю. А то получается, что если пилот ошибается, то он всё, не пилот, а если инженеры ошибаются, то мы не имеем права ничего про них говорить. Ну, смысл сейчас это вспоминать…

— Раз уж мы упомянули команду из Энстоуна. Результаты «Альпин» на первых Гран-при — шок?

— Вероятно, там нехватка людей, нужной экспертизы в гонках. Не так просто найти сотрудников, которые готовы вывести команду в число лидеров. Возможно, вот у них пока не получилось.

— Вы не замечали внутри команды противостояния между французами и британцами? Или при вас такого не было?

— При мне французов было не так много. Был Булье, который в те годы сам только вникал во все процессы. А так… Ну, может, я чего-то не замечал внутри команды. Нужно правильное руководство, чтобы вся команда двигалась в одном направлении.

— А как вам работалось с Аланом Пермейном? Его сейчас обвиняют в токсичности внутри коллектива.

— Честно говоря, никакой. Очень вспыльчивый человек. По радио постоянно кидает какие-то фразы — как при перепалке с Кими Райкконеном в Индии. Мне он в Спа начал высказывать — нас Булье разнимал! Чуть до драки не дошло. Я тогда под финиш догонял Сутиля, наша машина в гонке была действительно быстра, но в итоге после финиша остановился прямо на стартовой решётке из-за отказа тормозов. Я говорю, что тормозов нет, а он начинает предъявлять претензии. Я ответил: «Сядь в машину и попробуй сам проехать!»

В общем, вообще не знаю, для чего его держали в команде все эти годы. Чего-то выдающегося с его стороны я не видел, вообще не очень понимал, что он делает. Для меня это человек-загадка. Его вклада в успехи команды я не замечал. Говорю, как есть.

Юки Цунода и Алан Пермейн Фото: Peter Fox/Getty Images

«Через 15 минут после старта гонки в голове уже мысль — может, разбить машину?»

— Сейчас главный трансферный шок — это, конечно, не Пермейн в «РБ», а уход Эдриана Ньюи…

— Знаете, со стороны судить очень сложно. Вон я вам 90% не рассказываю про Пермейна и всех остальных. То же самое, когда со стороны обсуждаешь «Ред Булл». Мы не знаем, что там происходило на самом деле, насколько Ньюи был вовлечён в постройку автомобиля. Может, Эдриан просто захотел чего-то нового — например, попробовать вывести на вершину другую команду, раз с этой уже добился всего, чего только мог. Лучше бы, конечно, чтобы он перешёл в итоге не в «Феррари», а куда-то пониже — вот тогда было бы вообще интересно!

— Повалится без него «Ред Булл» или нет?

— Ещё раз скажу про важность людей в команде. Если и без Эдриана в «Ред Булл» окажется достаточно опытных сотрудников, с нужными свежими идеями, то результаты не упадут. Всё зависит от того, насколько сильно от него зависело создание всех последних болидов.

— Льюис Хэмилтон готовится перейти в «Феррари». Как думаете, кто там окажется сильнее — он или Леклер?

— Да, Льюис в этом году не впечатляет, но это может быть связано с целым рядом нюансов — банально может не подходить машина. Знаете, бывает такое, что ты уже предвкушаешь переход в другую команду, мыслями там.

Леклер — молодой, вспыльчивый. У него уже столько опыта, а он лидирует в гонке и «убирается», как на «Поль Рикаре» в 2022-м… Для меня такая ошибка немного непонятна. Да, в гонке ты тоже едешь на пределе, но всё-таки контролировать машину достаточно легко, если не меняются погодные условия.

В общем, у них будет интересное сражение. Если Льюис будет сильно уступать, то на его будущем это точно поставит крест. Но мне верится с трудом, что Хэмилтон будет так проигрывать.

— Как вам тактика Кевина Магнуссена с его обороной против Хэмилтона вопреки всем штрафам?

— Это ненормально. Есть разумная агрессия, но нужно соблюдать регламент, обороняясь более спокойно и предсказуемо.

— У Кевина теперь 10 штрафных баллов. Нет ощущения, что, когда гонщик близок к дисквалификации, судьи просто перестают выписывать ему баллы?

— Нет, судьи действуют по регламенту. Когда приглашали меня, то стюарды действовали строго по пунктам правил и на основе разборов аналогичных инцидентов в прошлые сезоны. Главное — последовательность. Если что-то будет не так, то заинтересованная команда обязательно подаст апелляцию и спросит — где же последовательность или соответствие регламенту?

— Теоретически вас могут снова позвать на роль стюарда Ф-1?

— Сейчас это маловероятно. К сожалению, для меня тот опыт работы стюардом в Ф-1 ассоциируется с несчастьем в семье, но вообще — работа интересная. Ты смотришь повторы, общаешься с гонщиками и высказываешь своё мнение, делишься своим видением как пилота. Это был интересный опыт.

— Карлос Сайнс в этом году выиграл гонку спустя две недели после операции по поводу аппендицита. У вас же была какая-то похожая история?

— Практически идентичный случай. Я выступал в Кубке «Лады», наелся семечек! Ну, не прямо много, но для аппендицита много и не надо. Живот заболел, и папа говорит: «Похоже, аппендицит». Отвезли в больницу, там подтвердили, сделали операцию. Я быстро восстановился и приехал на следующий этап в Мячково, где выиграл гонку.

— Не больно было ехать? И не было каких-то опасений из серии — как бы там шов не разошёлся?

— Ничего такого. Главное — доверять врачам. Они же сказали, что нужно делать и когда можно заниматься спортом. Если ты строго придерживаешься инструкций, то всё нормально. Операция же стандартная.

Гораздо хуже мне было без всякого аппендицита в Сингапуре в 2010 году. Через 15 минут после старта гонки в голове уже мысль: «Может, разбить машину?» (Смеётся.) Было очень сложно управлять машиной. Но русские же не сдаются! Я ехал до последнего. После финиша попросил механиков прийти в закрытый парк и помочь отсоединить руль и ремни безопасности — сил вообще не осталось! Я даже бутылку воды не мог держать в руке. Кстати, в Дубае этой зимой тоже была адская гонка: мы с напарниками после своих смен обсуждали, что не понимаем, как выдержать второй отрезок!

Виталий Петров на Гран-при Сингапура 2010 года Фото: Paul Gilham/Getty Images

«Мы показали, что у нас не две старые машины, а есть полноценное производство»

— В этом сезоне вы выступаете в гонках на выносливость «СМП РСКГ Эндуранс». Какие ощущения от первого этапа и от работы прототипа BR03?

— Подвела погода на вторые майские праздники: жутко холодно, тестироваться приходилось в 3-5°С. Очень напомнило мне гонку WEC в Спа, когда в какой-то момент пошёл снег, и я по радио говорил: «Ребята, у меня ноги-руки замёрзли!» Тогда гонку остановили, на сей раз таких проблем не было.

В целом команда за зиму проделала огромную работу по улучшению машины: были изменения в аэродинамике, в моторе, в подвеске. Мы сравнили свои показатели на двух конфигурациях трассы Moscow Raceway: на более короткой мы проехали на полторы секунды быстрее, чем в прошлом году, а на длинной — на три. Прогресс есть, причём значительный. На нашей машине никаких поломок не было. К сожалению, на автомобиле Болдуева и Сидорковой слетел приводной ремень генератора. А так — машина работала как часы.

В самой гонке наш экипаж финишировал третьим — из-за некоторого недопонимания. В квалификации стали вторыми, проиграв две десятые Смоляру и Смалю. В гонке хорошо стартовали, я вышел на первое место и контролировал ход гонки. И тут пошёл дождь. Мы его ждали, но несильного — тут и случилось недопонимание с гоночным инженером. Вдруг пропала радиосвязь, и я не заехал в боксы сразу же для перехода на дождевую резину. Знаете, как в Спа было: на одной части дождь, а на другой — сухо, и ты не видишь смысла заезжать. Плюс в начале гонки не очень-то хочешь заезжать, особенно когда лидируешь.

В итоге, к сожалению, получили значительное отставание в начале гонки. По скорости при этом машина вела себя великолепно, механики тоже здорово справились со всеми пит-стопами. Мы ехали гораздо быстрее остальных, но как приехали, так приехали. В гонках такое случается.

Виталий Петров лидирует на старте гонки на Moscow Raceway Фото: vk.com/smp_racing

— Что для вас сейчас всё-таки важнее — результаты или финальная доводка прототипа?

— Когда садишься за руль, приезжают болельщики и рядом серьёзные конкуренты, то ты считаешь себя полноценным гонщиком и хочешь добиваться результата. Мы с Сергеем обязаны выигрывать!

Что касается развития прототипа, то два-три года назад машина была только что построенной, мы ещё не могли сдавать её в аренду. Это как младенец, которого нужно было научить ходить. Сейчас процентов на 90-95 машина готова к привлечению пилотов со стороны — собственно, для чего мы этот проект и развиваем. У нас уже семь машин в полной боевой готовности, они все готовы выступать. И будет ещё больше — несколько экземпляров прямо сейчас собираются на базе. Главное — мы показали, что у нас не две старые машины, а есть полноценное производство, что построены новые экземпляры, а не просто шоу-кары, макеты.

Сейчас формируется график тестов, чтобы сажать за руль молодых гонщиков. На сегодняшний день прототипы SMP Racing — единственный быстрый класс, который сделан в России. По управлению наш прототип практически идентичен «формулам», это не кузов. Может, переходить на BR03 напрямую с картинга всё-таки не стоит, но в целом это хороший вариант для подготовки, развития.

Кстати, у нас уже планируется выступление одного экипажа не из SMP Racing. Как минимум на «Игора Драйв» мы увидим один звёздный экипаж на стартовой решётке. Это российские топ-пилоты из других чемпионатов — переговоры с ними уже провели, но надо подождать официального объявления.

Виталий Петров и Сергей Сироткин Фото: vk.com/smp_racing

«Надо бороться за то, чтобы на гонках не было ограничений для российского флага»

— Не планируете выступать где-то ещё, помимо гонок на выносливость? Помнится, вам нравилось ралли.

— Я бы с удовольствием поехал в ралли, но понимаю, что бюджет большой, а всегда полагаться на SMP Racing тоже не хочется. Пока не могу найти спонсорской поддержки, чтобы ездить полноценный сезон. В чемпионате России появляется много машин разных классов, за ним становится интересно следить. Так что был бы рад поучаствовать.

— В Европу не зовут? Или на данный момент это нереально?

— Нам важно, чтобы мы ехали уж если не под российским флагом, то хотя бы с российскими гоночными лицензиями — именно поэтому мы выступили в суточном марафоне в Дубае. Думаю, все в паддоке были в шоке, что мы и приехали и поул-позицию в своём классе взяли! Жаль, что для нас стала неожиданностью погода на старте гонки, когда мы не учли духоту и аномальную жару, при которых давление в колёсах надо было делать гораздо ниже. У нас же они мгновенно перегрелись — в итоге начали мы первыми, а отдал я машину практически последним. Потом мы что-то подкрутили. По временам могли бы претендовать на место в тройке, если бы не этот стартовый отрезок и несколько инцидентов у других пилотов из нашего экипажа.

Так вот, в Дубае никаких проблем с российскими лицензиями не было. И ливрея машины была похожа на цвета российского флага и SMP Racing. Не видим смысла участвовать в других соревнованиях, где наши лицензии не пропускают. Надо полноценно бороться за то, чтобы на гонках не было ограничений для российского флага, российских спонсоров. Но пока вот так.

При этом не вру, могу показать свою электронную почту: команды пишут, приглашают в Испанию, в Италию. То же самое у Сироткина. Но мы вежливо отказываемся, пока такая ситуация. Зачем тем же спонсорам или партнёрам твои выступления под нейтральным флагом?

— В эти выходные вы примете участие в фестивале фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024». Это же не первый подобный опыт?

— Мы уже участвовали в таком, да. Раньше пилоты просто могли играть в компьютерных клубах, и это не приводило ни к чему хорошему: такой гонщик просто играл 24 на 7 и деградировал, никакой пользы. А фиджитал-гонки дают какой-то шанс, перспективу. Это направление заставляет детей не просто стучать по клавиатуре, а пойти и заняться спортом. Ты можешь быть быстрым на симуляторе, но иди и попробуй себя в реальной гонке! Так что я только за такие мероприятия.

— На симуляторах, которые будут на фестивале, уже гоняли?

— Да, такие симуляторы стоят на разных соревнованиях, которые сейчас организуют SMP Racing и РАФ. Пока есть перерыв, мы с Сироткиным рубимся друг с другом! На этих симуляторах можно выбрать карт, а можно — наш BR03. Симуляторы вполне реалистичные, есть нагрузка на руль, на педали, отдача, плюс передаются перепады высот и даже некоторые кочки реальных трасс. Думаю, во время паузы на фестивале попрошу поставить мне трассу в Казани — как раз подготовлюсь к следующему этапу гонок на выносливость, а то я на «Казань-ринге» никогда не ездил, даже не знаю, в какую сторону там идёт первый поворот!

Виталий Петров и Сергей Сироткин на фестивале фиджитал-гонок

— Вам важно побеждать на подобных фестивалях? А то как-то несолидно, если кто-то объедет пилота Ф-1.

— Нет, для меня это всё-таки развлечение, возможность со всеми пообщаться. Если хочешь показать результат, то нужно приезжать в этот картинг-клуб за неделю! Только так ты можешь победить тех, кто будет гонять там постоянно. Даже если пилот непрофессионал, но живёт на этом прокатном картинге, то опытному гонщику побить его практически невозможно.

С другой стороны, если бы мы и правда так готовились, то уже любителям было бы неинтересно — зачем, мол, вы посадили с нами Петрова и Сироткина, они всех объедут. Так что мы просто повеселимся. А если хотите погоняться с нами на реальной трассе, то берите в аренду BR03 и вперёд!