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Сутиль: Феттель провёл в Бахрейне идеальную гонку

Сутиль: Феттель провёл в Бахрейне идеальную гонку
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Немецкий гонщик Адриан Сутиль, который потерял место боевого пилота «Форс Индия», прокомментировал выступление немецкого двукратного действующего чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля из «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна.

«Феттель провёл в Бахрейне идеальную гонку. Отличный старт, поул-позиция и в итоге победа — у Себастьяна всё получилось. В какой-то момент „Ред Булл“ ощущал прессинг со стороны „Лотуса“ Кими Райкконена, но Феттель смог справиться, защитил позицию и провёл разумную гонку», — цитирует Сутиля Sky.

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