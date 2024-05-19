Льюис Хэмилтон объяснил, почему доволен выступлением на Гран-при Эмилии-Романьи

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

«В целом моя гонка была хорошей. У меня был один неприятный момент, который стоил примерно пяти секунд, но мой гоночный темп в целом был сильным — я доволен тем, как всё прошло. Я хорошо стартовал, и было важно, что я опередил Цуноду. После этого я был способен продлить первый отрезок гонки, что позволило реализовать стратегию с одним пит-стопом.

В этот уикенд мы сделали маленький шаг вперёд, прибавили. К сожалению, это было слегка замаскировано шагом вперёд, который сделали другие — «Макларен» и «Феррари». Мы продолжим атаковать, чтобы привезти новые обновления, которые смогут повысить скорость. До этого момента мы удостоверимся, что будем набирать так много очков, как это возможно», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».